Mannino (Cgil), Subito un tavolo Stato- Regione- parti sociali sugli investimenti possibili, per definire la riprogrammazione delle risorse europee non spese e gli accordi per sbloccare le risorse della legge Finanziaria

Palermo, 29 mag- “In Sicilia si stima per il 2020 un calo del Pil di 8 punti, il crollo di alcuni settori come il turismo, decine di migliaia di disoccupati , situazione che mette a rischio la coesione sociale. A fronte di questo non ci risulta che nessun intervento della legge regionale di stabilità sia ancora in fase di attuazione, da parte dello Stato ci sono stati solo interventi di protezione sociale, con risorse ancora non non erogate del tutto, mentre potrebbero venire meno cospicui finanziamenti europei, fondi non spesi dalla Regione che circola voce che potrebbero essere trattenuti dallo Stato ”. A lanciare l’allarme è il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, che chiede che “le risorse europee che la Regione non ha speso, se trattenute, siano destinate dallo Stato a un piano di investimenti per il rilancio della Sicilia”. Mannino sollecita in proposito l’insediamento di un tavolo stato- regione – parti sociali “perchè queste risorse, assieme alle altre della programmazione europea fino al 2024 – sottolinea- potrebbero ridisegnare il volto della Sicilia se spese opportunamente”. Mannino ricorda – che “i timori sulle risorse per investimenti sono alimentati dal fatto che della manovra della Regione, per complessivi 2 miliardi, il 90% della spesa al momento dell’approvazione non aveva copertura certa”. “ A fronte di questo- rileva – non c’è nulla di concreto sull’accordo con lo Stato sulla riprogrammazione dei fondi europei e su quello per trattenere una parte del contributo versato per il risanamento delle finanze statali. Mentre c’è la certezza che se lo Stato tratterrà, come pare, buona parte dei fondi europei non spesi, alla Regione verranno meno importanti risorse”. I fondi europei non impegnati ammontano a 2,7 miliardi e le somme da pagare a 3,1 miliardi. Mannino sottolinea in questo contesto la “necessità di chiudere quanto prima le partite aperte con lo Stato, quindi anche quelle del rispetto del vincolo del 34% e della rivisitazione degli articoli 36,37 e 38 dello Statuto, per invertire un trend che ha visto in questi anni il Sud e la Sicilia marginalizzati, dal punto di vista degli investimenti e delle risorse”. Il segretario della Cgil chiede anzi l’applicazione della clausola del 34% anche per quanto riguarda le risorse del recovery fund che porterebbe in Sicilia dai 15 ai 20 miliardi. Con questi, insieme alle altre risorse comunitarie e ai provvedimenti del patto per il sud la Sicilia avrebbe a disposizione oltre 30 miliardi di euro. Gli interventi che sollecitiamo -dice Mannino sono fondamentali perché le risorse per il 2020 per fronteggiare la crisi da Covid- 19 sono abbastanza limitate, 12 miliardi, mentre quelle del Recovery fund per l’Italia saranno erogate a partire dal 2021.