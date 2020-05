LIQUIDITA’ IMMEDIATA PER LA RIPARTENZA DELLE IMPRESE IN TUTTA ITALIA

CON CONFESERFIDI DOMANDA E PROCEDURA ONLINE SENZA FILA IN BANCA

Scicli (Ragusa), 19 maggio 2020 – Erogazioni immediate e senza fare

fila in banca: gli obiettivi del decreto “Liquidità” per aiutare le

imprese a superare le conseguenze economiche della pandemia da

Sars-CoV-2 ora diventano più raggiungibili. Le aziende italiane di

qualunque dimensione e settore che per affrontare la ripartenza hanno

bisogno subito di nuove risorse finanziarie oppure di rinegoziare e

consolidare posizioni esistenti, possono ridurre i tempi della pratica

bancaria presentando online al consorzio fidi ConfeserFidi la domanda

per ottenere velocemente la garanzia consortile e la riassicurazione

del Fondo centrale di garanzia gestito da Mediocredito centrale, sui

finanziamenti bancari agevolati dai decreti governativi: ad esempio,

fino a 800mila euro (garantiti al 100% dal confidi e riassicurati al

90% dal Fondo centrale di garanzia) oppure fino a 5 milioni di euro

(garantiti al 90% dal confidi e al 100% dal Fondo centrale di

garanzia). Il tutto avviene con una procedura dematerializzata che fa

sì che alla banca arrivi una pratica di fatto già pronta per la

delibera.

Sul sito www.confeserfidi.it si accede alla procedura automatizzata

“Easy Credit” per richiedere in pochi click il finanziamento

assolvendo a distanza alla presentazione dei documenti e alla verifica

presso la centrale rischi della Crif; quindi si avvia il confronto in

videoconferenza con il consulente per completare la scelta della forma

migliore di finanziamento fra quelle incluse in “Credit light”, la

misura che sta incontrando apprezzamento da parte di molte banche,

sgravate in questo modo da buona parte del lavoro istruttorio.

Solo per la Sicilia, le imprese che ottengono un prestito fino a

100mila euro con preammortamento di almeno un anno hanno in più il

diritto ad un contributo a fondo perduto fino all’11%, erogato dalla

Regione tramite l’Irfis.

Giunto al suo 22° compleanno, il consorzio fidi siciliano

ConfeserFidi, presente con una rete di 104 operatori nelle 21 regioni

e province autonome d’Italia, è quindi un partner prezioso per le

imprese italiane di tutti i settori che devono superare l’esame di

affidabilità da parte delle banche avendo subito dal “lockdown”

perdite che hanno ridotto i requisiti di bilancio e di solidità.

Con una base di 9.690 imprese associate in tutta Italia (+208 nel

2019) e garanzie rilasciate a supporto di finanziamenti in essere per

201.112.916 euro (+8% nel 2019), ConfeserFidi è un network nazionale

che gode del rapporto fiduciario di 40 istituti di credito, grazie

agli elevati parametri di credibilità, autorevolezza e solidità

patrimoniale che sono stati confermati dai dati di bilancio 2019:

utile netto di 743.562 euro; patrimonio netto di 19.395.482 euro;

Total Capital Ratio del 25,4%; positiva gestione di incentivi pubblici

alle imprese affidata da 7 Regioni e da altrettante Finanziarie

pubbliche nonchè di fondi del MiSe, del Fei e della Bei.

Nel 2019, in concomitanza con la crisi, ConfeserFidi aveva già

aumentato l’operatività di tutti i servizi, dalla garanzia consortile

ai finanziamenti di microcredito, dalle fideiussioni commerciali alla

finanza agevolata che ha permesso a migliaia di imprese di accedere a

contributi pubblici.

ConfeserFidi si è, infatti, aggiudicato bandi pubblici per la gestione

di misure agevolate in partenariato con la Regione siciliana e le

Regioni Calabria, Puglia, Emilia Romagna, Campania, Lazio e Marche,

nonché con le Finanziarie Sviluppo Campania, Lazio Innova,

FinCalabria, FinMolise, Irfis-FinSicilia e Ircac. Infine, con Simest e

i Ministeri delle Politiche agricole e dello Sviluppo economico,

nonché Istituzioni europee come Fei e Bei.

Bartolo Mililli, A.d. di ConfeserFidi, evidenzia “la confermata

solidità patrimoniale che ci rende un partner più che affidabile per

banche e imprese”. Risultati possibili grazie anche “alla completa

dematerializzazione delle attività che, unitamente alla

professionalità dei collaboratori, permette di velocizzare i tempi di

risposta, riscuotendo l’apprezzamento delle imprese più esigenti,

anche quelle di regioni economicamente più sviluppate come Lombardia,

Piemonte, Emilia Romagna e Veneto”.

Roberto Giannone, presidente di ConfeserFidi, guarda al superamento

della crisi economica del Paese “che ConfeserFidi può contribuire a

rendere possibile, grazie agli ottimi risultati conseguiti che ci

permettono di rafforzare alcune partnership già avviate e di

completare le azioni già intraprese per continuare a sostenere ancor

più le imprese in questa difficile fase”.