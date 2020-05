L’impegno di DEMOS Enna per la legalità

“È sempre vivo nella nostra memoria quanto accaduto nella strage di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, giudice impegnato nella lotta contro Cosa Nostra insieme alla moglie Francesca Morvillo e ai tre uomini della scorta, Rocco Dicillo, Antonino Montinaro, Vito Schifani. Uno straordinario impegno per l’antimafia fino alla compromissione della propria vita, è un modello etico esemplare che oggi ereditiamo e che è nostro dovere tramandare ai nostri figli e ai nostri giovani, attraverso le nostre testimonianze e per mezzo della progettazione di azioni concrete sul nostro territorio, perché il loro sacrificio non sia reso vano”, ci racconta Roberta La Cara, sociologo e responsabile comunicazione per il coordinamento DEMOS Enna.

A quasi 30 anni dalla strage, in Sicilia molto è stato fatto ma c’è ancora tanto da fare come dimostrato dal lavoro degli inquirenti per ristabilire i principi di Democrazia e Libertà. Dai risultati delle analisi condotte, emerge che la Strage ebbe già allora collegamenti con esponenti della criminalità organizzata della nostra provincia, ancora recentemente colpita dalle malevoli azioni delle famigghie, ci riporta ancora Roberta La Cara: si sono verificati episodi di danneggiamento, molti dei quali mediante incendio e casi di estorsione ai danni di persone e imprenditori, si legge nei report descrittivi delle attività della DIA – Direzione Investigativa Antimafia – dell’ultimo semestre. La mafia appare come strutturata nelle articolazioni delle famiglie di Enna, Barrafranca, Pietraperzia, Villarosa e Calascibetta a cui sono collegati sodalizi nei vicini paesi di Aidone, Agira, Catenanuova, Centuripe, Leonforte, Piazza Armerina, Regalbuto, Valguarnera. Molto è stato fatto, come testimoniato dalle operazioni condotte dalle forze dell’ordine e dai risultati ottenuti fino alla considerazione della provincia di Enna ritenuta zona di influenza di Cosa Nostra nissena e catanese tanto che oggi sul territorio è anche presente la stidda del clan catanese Cappello e alla famiglia Santapaola. E ancora, recentemente, nella nostra provincia le indagini degli inquirenti hanno svelato una cospicua rete di affari illeciti, dalle estorsioni, agli omicidi, allo spaccio di sostanze stupefacenti nella piccola Pietraperzia, a sottolineare il ruolo di rimo piano della famiglia pietrina, principale interlocutrice per la provincia. Ricordiamo, in questa occasione, che la cittadina avrebbe ospitato le riunioni di Cosa Nostra in preparazione delle stragi del ’92, quelle stesse che oggi stiamo commemorando.

Conclude Roberta La Cara, “DEMOS Enna vuole veicolare in quest’occasione importanti valori di Democrazia, Libertà e Giustizia. Crediamo che il risultato possa anche essere percorso di riflessione che coinvolge e rende protagonista la società civile e i giovani sul territorio, futura classe dirigente che auspichiamo impegnata a diffondere quella cultura della legalità che si pone come principale anticorpo delle mafie e sempre più patrimonio collettivo. Riteniamo responsabilità collettiva soprattutto la necessità di agire in un orizzonte non di straordinarietà ma di quotidianità, in cui il gruppo DEMOS Enna sia occasione di sviluppo e di crescita. Uno sviluppo che parte dal territorio, spesso ancora vittimizzato dal controllo mafioso.”