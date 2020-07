LIB(e)RI

tra parole e immagini

La Libreria Mondadori di Enna

insieme a Garage Arts Platform e Ecopunto

hanno ideato e realizzato un programma in piazzetta Bovio nel mese di luglio:

presentazioni di libri, proiezioni e assaggi di prodotti locali e bio.

(vedi allegatI)

Un cartellone di eventi in luglio per dare un’ alternativa durante la settimana ai cittadini. Tutti gli eventi partono dalle 20.00 e sono una buona occasione per stare fuori e risocializzare, per fare cultura.

Gli eventi sono gratuiti e patrocinati dal Comune di Enna.

Valentina Rizzo, Mondadori Bookstore: “L’organizzazione è stata un’esperienza veramente arricchente, un po’ faticoso visto il periodo ma non abbiamo mollato! Forse le attività della nostra città non sono competitive con il vasto mondo virtuale di internet, ma nel reale si ricreano circoli virtuosi, ed è proprio grazie a chi sostiene il mercato locale che abbiamo potuto rimettere in circolo organizzando eventi gratuiti.”

Si comincia mercoledì 8 luglio ore 20.00!

08.07

ore 20,00 presentazione di:

ABECEDARIO D’ARTE CONTEMPORANEA [Erickson Edizioni] di Alice Albanese.

Dialoga con l’autrice Tiziana Tavella. Saranno presenti Giusy Russo e Stefania Battiato;

ore 21,00:

VACUAMOENIA, Fabio R.Lattuca e Pietro Bonanno

Ascolto dall’archivio di paesaggi sonori da borghi rurali della Sicilia, presentazione e

discussione.

Incontro a cura del Garage Arts Platform.

09 – 07

ore 20,00:

UNA SERIE DI ELENFANT FILM [Lingua originale sottotitoli ITA]

+Bonus Track by Elenfant Distribution

Proiezione a cura del Garage Arts Platform.

10 – 07

ore 20,00:

UNA CANZONE SENZA FINALE, regia di Paolo e Riccardo Sarà, Italia, 2019, 64 minuti.

Proiezione a cura del Garage Arts Platform.

13 – 07

ore 20,00 presentazione di:

LE CORSIE DELLA VITA [Maurizio Vetri Editore] di Mario Rizzo.

Dialoga con l’autore Elisa Di Salvo.

15- 07

ore 20,00 presentazione di:

LA DRAGUNERA [iL SAGGIATORE Editore] di Linda Barbarino.

Dialogano con l’autrice Maura Campo e Borita Cammarata.

22 – 7

ore 20,00 presentazione e introduzione del Circolo del Libro della libreria Mondadori Enna.

A seguire:

DI NEBBIE E DI ASSENZE di Sergio Trapani.

Letture di Elisa Di Dio.