Lega Sicilia: nascono i dipartimenti regionali: c’è anche la xibetana Laura Marsala

Nascono i dipartimenti della #Lega in #Sicilia, nuova fucina e nuovo strumento per affrontare le problematiche dell’isola e trovare soluzioni. La Lega ha messo insieme i migliori #esperti e #professionisti di vari settori per declinare in chiave siciliana quelle le istanze portate avanti da Matteo Salvini.

Vogliamo lavorare per una nuova Sicilia, che superi l’arretratezza strutturale in cui è stata confinata da dalla cattiva politica, e che venga proiettata invece al centro del #Mediterraneo e al centro dell’ #Europa per le sue peculiarità e per le sue ricchezze.

Questo l’obiettivo della Lega che attraverso i #dipartimenti organizzati definirà le migliori scelte e programmi per il #governo della #regione e del #territorio.

Ecco i #Dipartimenti con i vari responsabili regionali:

#Economia: Francesca Donato

#Attività #produttive: Massimo Gionfriddo

#Beni #culturali: Igor Gelarda

#energia e ambiente: Massimiliano Rosselli

#Salute: Antonio Purpari

#Pesca: Giovanni Lo Coco

#Famiglia e #disabilità: Laura Marsala

#Lavoro e #formazione: Annalisa Tardino

#Comuni, #province e #norme #locali: Daniela Bruno

#Immigrazione: Ruth Lo Bue

#Infrastrutture: Enzo Garofalo

#Università e #ricerca: Mauro Sarno

#Agricoltura e #allevamento: Ciro Miceli

#Politiche #faunistiche #venatorie: Mistretta Michele

#Territorio e #isole minori: Angela Maraventano

#Turismo e #spettacolo e #marketing territoriale: Silvio Alessi

#Sport: Maurizio Buscarino

#Fondi strutturali dell’Unione Europea #UE : Giuseppe Sciarabba

#Giustizia e #legalità: Stefano Santoro.

Il coordinamento di tutti i dipartimenti è stato affidato dal sen. Stefano Candiani – Lega a Igor Gelarda.

Visite: 13