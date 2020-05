L’ARTISTA AGIRINO FILIPPO PAPA NELL’ATLANTE DELL’ARTE CONTEMPORANEA, EDITO DALLA DE AGOSTINI

FILIPPO PAPA È STATO INSERITO E PUBBLICATO TRA GLI ARTISTI DI FAMA MONDIALE, PROTAGONISTI DELL’ATLANTE DELL’ARTE CONTEMPORANEA, EDITO DALLA STORICA CASA EDITRICE DE AGOSTINI

FILIPPO PAPA

PUBBLICATO TRA GLI ARTISTI DI FAMA MONDIALE, PROTAGONISTI DELL’ATLANTE DELL’ARTE CONTEMPORANEA

In arrivo un importante riconoscimento per l’artista Filippo Papa che da quest’anno è stato inserito tra un’élite di artisti di fama mondiale, protagonisti dell’Atlante dell’Arte Contemporanea, edito dalla storica casa editrice De Agostini. Il 5 giugno 2020 avverrà la presentazione ufficiale al MAXXI il museo dedicato alle arti del XXI secolo dalle ore 18.00. Un grande momento, un’anteprima internazionale, per il più prestigioso Annuario d’arte contemporanea italiano. L’Atlante è riservato solo ai più grandi artisti della contemporaneità, analizzati con schede, approfondimenti ed interviste. Mille pagine con una raffinatissima veste grafica in cui compaiono anche le opere dell’artista Filippo Papa. Questo è solo un altro dei grandi risultati ottenuti dal talento artistico di Papa che arriva dopo aver esposto in numerose mostre personali e collettive in Italia e all’estero. Critici importanti hanno scritto del lavoro dell’artista.

Papa parla così di questo importante traguardo «Sono orgoglioso, emozionato e grato di essere stato selezionato per questo importantissimo progetto editoriale, comparire sul prestigioso Atlante dell’Arte Contemporanea insieme ad artisti di altissima caratura e di fama internazionale è un grande onore! Un importante riconoscimento che arriva dopo 8 anni di intensa carriera e di duro lavoro caratterizzato da passione e motivazione con la consapevolezza che l’arte è la mia massima espressione».

Info: Sito web: https://www.filippopapa.com/

Mail: mostrefilippopapa@gmail.com/ info@filippopapa.com

Biografia Filippo Papa

Filippo Papa nasce a Leonforte (EN) il 24/10/1986 fin da piccolo ha avuto uno spiccato senso artistico, dimostrando ecletticità e versatilità. Le sue competenze vanno dalla fotografia, al graphic design, alla produzione e promozione di eventi culturali, videoarte e installazioni artistiche alla performance art. Può vantare diverse mostre collettive, bipersonali e soprattutto personali, fra le più emblematiche Treanime nel 2012, Archai nel 2016, Il Canto della Pietra nel 2017, Acqua 2018, Contrasto & Contesto nel 2019. Nel 2016 consegue il Diploma Magistrale di secondo livello in Graphic Design indirizzo editoria, presso l’Accademia di Belle Arti di Catania con il massimo dei voti, diventando successivamente cultore della materia Graphic design II. Ha ottenuto numerosi premi, riconoscimenti e pubblicazioni.

Nel 2012 una delle sue foto è stata selezionata fra le migliori a livello mondiale nel portale del sito di Vogue Inoltre nel 2014, è stato pubblicato il progetto fotografico “Catania in bianco e nero”, da parte del programma Tgr Mediterraneo, su Rai 3. Nel 2017 vince il concorso d’arte “Made of Sicily” di MostraMed premio speciale “Web Artist” presso Palermo organizzato in collaborazione con “La Presidenza del Consiglio dei Ministri” e la “Regione Sicilia”. Inoltre è stato finalista del concorso fotografico “Palermo Arabo-Normanna” comitato UNESCO. Ha curato il workshop di grafica “Guarda, immagina, crea” presso la Fondazione Puglisi Cosentino di Catania ed ha insegnato “Disegno e Storia dell’Arte presso l’istituto A. Moravia. Nel Nel 2018 ha ideato e promosso il progetto contro la cesura del nudo artistico e l’arte erotica dal nome “Naxed” lanciando l’hashtag #ArteSenzaCensura.

Nel 2019/20 presenta due mostre personali “Contrasto & Contesto e “Aqua God and Man”. Inoltre propone al suo pubblico, per la prima volta il progetto foto/performativo dal titolo “Khaos”.

Negli ultimi anni ha partecipato a vari workshop e stage specialistici, inoltre è stato giudice di concorsi fotografici e d’intrattenimento, in qualità di artista visivo e cultural manager. Attualmente vive e lavora e Catania.