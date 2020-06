LA SCUDERIA PROJECT TEAM PUNTA LA COPPA RALLY ACI SPORT

Nella settima zona, impegno per l’esperto driver pugliese Bartolomeo Solitro (Skoda Fabia R5), in coppia con Alberto Porzio

Analogo programma sportivo per il giovane figlio d’arte Fabio Solitro

Vieste (Fg), 25 giugno 2020 – Con l’avvicinarsi della riapertura della stagione sportiva 2020, dopo lo stop dovuto all’emergenza epidemiologica, fervono i preparativi in casa Project Team. La scuderia presieduta dal siciliano Luigi Bruccoleri, infatti, sarà nuovamente al fianco del “veterano” Bartolomeo Solitro, prossimo all’impegno nella Coppa Rally ACI Sport di 7^ zona (Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria). L’esperto pilota di Vieste, classe 1964 e con circa 300 gare all’attivo, si affiderà nuovamente alla performante Skoda Fabia R5 gommata Pirelli e curata dalla Step Five Motorsport, nonché sempre navigato dal fido Alberto Porzio.

«Ad oggi, saranno tre le partecipazioni certe: nell’ordine ‘Pico’, dal quale manco dall’edizione 2009, il casalingo ‘Porta del Gargano’ e il ‘Molise’. Inoltre, sempre nell’ambito della ‘Coppa’, sarò in lizza, altresì, nei neo istituiti R Italian Trophy e Trofeo Pirelli – Accademia» – ha raccontato Solitro – «Detto questo, se si dovessero creare i giusti presupposti, non nascondo che mi piacerebbe anche essere al via della finalissima di Como. Trasferta fattibile, però, solo se compatibile con futuri impegni professionali, vedremo».

Un programma che, per filo e per segno (fatta eccezione per la presenza a Pico), dovrebbe essere ricalcato anche dal ventiduenne figlio d’arte Fabio Solitro, reduce da una recente sessione di test presso il Circuito del Sele, in coppia con l’altro giovane pugliese Francesco Sansone. Ancora da definire, invece, la vettura da utilizzare.

Calendario Coppa Rally ACI Sport 2020 – 7^ zona

42° Rally di Pico (24/25 luglio); 10° Rally Porta del Gargano (6 settembre); 25° Rally del Molise (4 ottobre).

39° Trofeo Aci Como – Finale Nazionale (7 novembre)