La riserva di Pergusa in pole position nel progetto green di Legambiente e Vallelata per il verde d’Italia

Verranno selezionati i 20 parchi più votati a livello nazionale nei quali saranno avviate le attività nell’ambito della campagna www.puliamoilmondo.it

Puliamo il mondo e in particolare i nostri parchi naturali. Insieme si può e in questo caso la rete può fare veramente la differenza, in termini di partecipazione. Grazie alla collaborazione tra l’azienda lattiero casearia Vallelata e Legambiente nazionale è partito un nuovo progetto green che coinvolge i consumatori in attività di pulizia da svolgersi nei parchi e nelle aree verdi di tutt’Italia. Sono 100 le aree verdi candidate che saranno sottoposte alla votazione online. Ciascun consumatore potrà votare il proprio parco del cuore e partecipare ad un concorso instant win per vincere una delle biciclette pieghevoli in palio. Tra i parchi siciliani c’è la Riserva naturale Speciale del Lago di Pergusa, ad oggi prima nella votazione tra le aree verdi siciliane e quindicesima in Italia. Scelta per il suo magnifico contesto naturale e paesaggistico, per la sua particolarità geologica che ha creato il lago di sprofondamento tettonico oggi importantissima stazione di sosta per migliaia di uccelli appartenenti a diverse specie migratrici delle quali alcune di grandissima rarità, la riserva si caratterizza anche per la presenza del sistema di fruizione del suo patrimonio. Vissuta oggi dagli ennesi e da quanti si recano da gran parte dell’isola per passarvi giornate all’aria aperta, in essa si trova il piccolo Visitor center, gestito da Legambiente e WWF in accordo con l’ente gestore, il grande compendio della Villa Geracello di Zagaria, di proprietà del Libero Consorzio, con una varietà incredibile di ambienti naturali ed antropico-agricoli e con la vastissima collezione di accessioni dell’Ulivo, provenienti da tutto il mondo,che oggi ha ottenuto riconoscimenti scientifici e raggiunto una fama mondiale.La Riserva fa parte del Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark e quindi fregiata dell’importante riconoscimento da parte della maggiore istituzione internazionale per la Scienza, la Cultura e l’Educazione. Votare Pergusa significa coinvolgere i cittadini in una azione concreta di salvaguardia e sostenibilità di questo scrigno di rara bellezza che occorre sempre più preservare. Votare è semplicissimo, basta entrare sul sito puliamoiltuoparco.vallelata.it con il pc o con lo smartphone e scegliere Pergusa.