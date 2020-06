Karting: inizio con botto la stagione per il giovane driver regalbutese Giacomo Pellegrino

Riprende il campionato Regionale Karting Sicilia di Aci Sport dopo lo stop a causa del Corona Virus, proprio da Villarosa (EN), ed è la prima gara motoristica Ufficiale autorizzata e disputata in Italia.

Oltre 70 i partecipanti provenienti da tutta l’isola.

Giacomo 49 Pellegrino e la CM Motorsport si presentano in pista fiduciosi dei tempi registrati durante i test svolti nella settimana precedente la gara, ma si sa, i test sono una cosa, il week end di gara tutt’altro.

Domenica mattina si inizia con un warm up utile per gli ultimi ritocchi alla carburazione ed eventuali modifiche al telaio. Un breve briefing tra pilota e meccanico e si va al montaggio gomme ed all’inizio della manifestazione ufficiale, dopo aver osservato un minuto di silenzio in onore di tutte le vittime del corona virus.

In Qualifica il regalbutese Pellegrino segna il miglior tempo con il record di 41,196secondi.

In gara 1 scatta dalla pole position e rimane in testa dal primo all’ultimo giro segnando il miglior giro.

In gara 2 parte ancora davanti a tutti ed anche questa volta rimane in testa dal primo all’ultimo giro segnando ancora il miglior crono.

Alla fine il driver del regalbutese sarà l’unico a scendere, in tutte le manche (Qualifica, gara 1 e gara 2) il muro dei 42 secondi ottenendo, con moltissimo orgoglio, quello che nel gergo dei motori viene chiamato GRAND CHELEM, ossia prima posizione in qualifica, in testa dal primo all’ultimo giro e ottenimento del giro più veloce.

Felicissimi per il risultato ottenuto, Giacomo ed il suo Capo Maurizio Capuzzo, hanno ricevuto a fine gara i complimenti da parte di tutti gli sportivissimi avversari.

Adesso l’appuntamento è per il week end del 4 e 5 luglio a Vittoria (RG) dove si disputerà la V Gara di Campionato regionale Karting Sicilia.