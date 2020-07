I Giovani Democratici di Enna sull’apertura della Facoltà di Medicina all’Università Kore

Giovani Democratici Comune di Enna L’imminente apertura della Facoltà di Medicina è l’ennesima dimostrazione della grande forza dell’università ennese, vero volano dell’economia cittadina.La collaborazione tra l’Università Kore di Enna, la Regione, i 4 rettori Siciliani e il SSR si è trasformata nell’ennesima occasione di sviluppo e crescita per il territorio, che solo attraverso la valorizzazione delle proprie eccellenze può tornare ad avere un ruolo centrale nel contesto politico Siciliano.Enna si trova di fronte, per l’ennesima volta, ad un occasione unica: diventare realmente una città universitaria per i giovani, ecosostenibile, inclusiva ed accessibile.Una spinta all’economia di commercianti e ristoratori così come a quella degli affitti, che potrebbe portare ad un ripopolamento e ad una riqualifica del centro storico. Diventerà di fondamentale importanza per la sanità del territorio che potrà contare sull’impiego dei tirocinanti nell’ottica della futura realizzazione realizzazione di un centro laboratoriale nell’ambito della biologia medica e sulla presenza di un Policlinico nel territorio.Purtroppo il totale silenzio dell’Amministrazione denota la ormai chiara visione delle università come realtà estranee alla vita della città: si ignorano le enormi potenzialità di un dialogo costante e costruttivo fra politica, università e imprenditoria.Sarebbe il punto di partenza di un piano di politiche giovanili indispensabile per il futuro di un’intera area geografica sempre più vuota che ha tutte le carte in regola per diventare punto di riferimento per la vita sociale ed economica del centro Sicilia.Alfredo Alerci,Segretario Comunale deiGiovani Democratici Enna

Visite: 14