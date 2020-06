Il Prefetto incontra il Comandante del 62° Reggimento Fanteria “Sicilia”

Enna, 24 giugno 2020. Il Prefetto, Dott.ssa Matilde Pirrera ha ricevuto in visita questa mattina il Colonnello Aurelio Costa, Comandante del 62° Reggimento Fanteria “Sicilia”, i cui uomini, dallo scorso 26 maggio, garantiscono il presidio nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure” anche nei comuni dell’ennese.

L’incontro ha rappresentato l’occasione per soffermarsi sui principali temi concernenti la sicurezza pubblica in provincia. In particolare, è stata condivisa l’importanza di una sinergica collaborazione tra le Istituzioni deputate ai servizi di vigilanza e controllo del territorio, attraverso l’ausilio dei militari in concorso e congiuntamente alle forze di polizia territoriali.

Il 62° Reggimento Fanteria “Sicilia”, reparto alle dipendenze della Brigata “Aosta”, è impiegato dal 13 dicembre 2019 nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure” raggruppamento “Sicilia orientale” nelle province di Catania, Messina e Ragusa, a presidio del territorio e delle principali aree metropolitane e alla sorveglianza di punti sensibili.