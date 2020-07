“Il Movimento difesa del cittadino (MDC), Udicom, Unione Nazionale Consumatori protagonisti del progetto CONSUMER ANGELS

“Il Movimento difesa del cittadino (MDC), insieme ad Udicom e all’Unione Nazionale Consumatori soggetto capofila, è uno dei protagonisti del progetto CONSUMER ANGELS che ha come obiettivo quello di sostenere il consumatore nella ricerca di informazioni su diverse tematiche quali sicurezza alimentare, e-commerce, Adr, privacy, settore assicurativo e finanziario, nuove tecnologie.

Volontà dell’associazione è quella di essere un “Angelo Custode” dei consumatori e prestare loro un sevizio di informazione, assistenza e consulenza, a tal fine MDC ha attivato un call center con il numero verde 800161647 e degli sportelli fisici sul territorio nazionale.

In Sicilia è stato potenziato lo sportello della sede di Enna (sito in via Borremans 53/F) proprio per la sua posizione strategica essendo sede centrale dell’isola.

In questi mesi svariati utenti si sono rivolti allo sportello chiedendo informazioni, consulenza e assistenza in problematiche emerse sulle utenze sia telefoniche sia energetiche che idriche, nonché in ambito di tributi locali. Altri utenti sono stati supportati per l’avvio di procedure di risoluzioni stragiudiziali delle controversie attraverso la conciliazione paritetica. E svariate sono state inoltre le richieste durante la fase di lockdown di informazioni legate al rimborso dei biglietti aerei, degli abbonamenti teatrali, disdetta delle vacanze ecc…

Nell’ambito di questo ambizioso progetto saranno realizzate anche delle azioni formative rivolte a 40 ragazze e ragazzi di scuola media inferiore, dove degli esperti nel settore della comunicazione, medico e psicologico affronteranno le tematiche sulla corretta alimentazione, al fine di ridurre le patologie legate ai disordini alimentari, e sull’uso consapevole dei vari sistemi informatici al fini di evitare dipendenze e l’insorgere di cyberbullismo.

Tematiche queste di rilevo fondamentale per la formazione delle le future generazioni, che nella odierna società, sono spesso rilegati in spazi virtuali ed “isolati” dal mondo reale diventando facili prede di informazioni sbagliate e condotte diseducative.

La Presidente, Enrichetta Guerrieri, del Coordinamento Regionale Siciliano, del Movimento Difesa del cittadino e della sede provinciale di Enna Filippa Tirrito sono onorate di poter contribuire alla realizzazione di questo ambizioso progetto e ringraziano tutti i partner e collaboratori che sisono spesi e continuano a farlo per l’esecuzione dello stesso.