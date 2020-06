dalla pagina social dell’assessore regionale ai Beni Culturali Alberto Samonà

GLI ARGENTI DI MORGANTINA TORNANO A CASA, A BREVE SARANNO ESPOSTI NEL MUSEO DI AIDONE

Gli Argenti di Morgantina sono tornati a casa e si apprestano ad essere esposti nel museo archeologico regionale di Aidone, dove si sta provvedendo ad allestire la mostra.

Si conclude, così, l’ultima tappa di un viaggio che vede i preziosi reperti viaggiare ogni quattro anni tra la Sicilia e gli Stati Uniti.

I sedici pezzi – che risalgono al III secolo a.C. e che costituiscono il tesoro di Eupolemo – sono sottoposti, infatti, ai vincoli di una Convenzione siglata nel 2006 tra il MIBACT e il Metropolitan Museum di New York in virtù della quale, a fronte della restituzione dei beni archeologici un tempo illecitamente trafugati dal patrimonio culturale nazionale, sono state previste forme di collaborazione tra le istituzioni museali coinvolte; in particolare la convenzione prevede una rotazione delle opere in virtù della quale la Sicilia si impegna a prestare, nei quattro anni in cui gli argenti tornano in patria, beni di importanza analoga agli argenti aidonesi, per la loro esposizione al MET di New York.

Si sono anche poste le basi per una partnership che prevederebbe – in una prima fase – l’esposizione di opere provenienti da Selinunte sul tema della colonizzazione greca in Occidente e dei suoi molteplici esiti e significati. Temi, questi, sui quali il MET di New York ha idea di allestire una grande mostra internazionale da realizzare nel prossimo quadriennio.

“Il rapporto di collaborazione tra la Regione Siciliana e il MET – dice l’assessore dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà – ha subìto nel corso degli ultimi mesi un grande impulso grazie al Governo Musumeci. Sono in corso ipotesi di collaborazione strutturata sulle quali continuiamo a lavorare e che potrebbero aiutarci a ridefinire i termini di una Convenzione che, per certi aspetti, risulta datata. Cercheremo di operare – sottolinea l’Assessore Samonà – nella direzione di una possibile revisione dell’accordo che porti alla collocazione stabile e definitiva degli argenti di Morgantina nella sede museale naturale di Aidone”.