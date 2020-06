Enna sempre più città del Gourmet: si accende la luce di ottimismo di “U Cuppu a Chiazza”

Enna una città molto viva, dimanica, che vuole reagire al momento difficile e che si vuole sempre più contraddistinguere come la “Città del Gourmet” per eccellenza del Centro Sicilia. Ed il Quartiere A Chiazza sicuramente rappresenta uno dei luoghi più caratteristici e ricchi di storia culinaria, dove puoi trovare luoghi della ristorazione, di aggregazione per giovani come pub e della gastronomia. E proprio in questo settore da ieri sera l’ultima arrivata in Casa Chiazza dove si è accesa la luce dell’ottimismo della friggitoria de “U Cuppu a Chiazza”. Dalla Redazione di Ennapress un in bocca al lupo a questo nuovo progetto imprenditoriale nel cuore di una delle zone più caratteristiche di Enna.

