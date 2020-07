Enna: oggi prima Messa al Duomo officiata da Don Carmelo Salinitro

Prima celebrazione eucaristica stasera domenica 5 luglio alle 18 al Duomo di Enna per Don Carmelo Salinitro che lo scorso 3 luglio nella Basilica della Cattedrale di Piazza Armerina ha ricevuto l’ordinazione presbiteriale. Un cammino quello di Don Carmelo iniziato nella parrocchia del Duomo lo scorso settembre.

Carmelo Salinitro 37 anni originario di Gela, fin da piccolo ha frequentato la comunità dei padri agostiniani presenti nella popolosa città nissena fino a qualche anno fa, grazie alla loro testimonianza e a quella della sua famiglia : di papà Rocco, mamma Giovanna e nonna Vincenza ha iniziato a coltivare dentro di sè il desiderio di diventare sacerdote. Dopo il diploma conseguito presso l’Istituto magistrale di Gela e dopo aver condotto un cammino di discernimento vocazionale decide di iniziare il percorso verso il sacerdozio presso il Seminario diocesano, in quegli anni viene anche affidato alla comunità parrocchiale della Chiesa Madre di Gela dove intensifica il suo rapporto con il compianto parroco mons. Grazio Alabiso.

Il lungo percorso formativo ha visto don Carmelo impegnato in diverse realtà presenti nella nostra e in altre diocesi come la missione Chiesa Mondo di Catania, l’esperienza presso la comunità di Bose e non ultima a partire dall’ordinazione diaconale svolge il suo servizio pastorale presso la Comunità Parrocchiale di Maria Ss della Visitazione di Enna. Ha già conseguito la laurea in Sacra Teologia presso lo studio teologico San Paolo di Catania e adesso si prepara a discutere la tesi di licenza in teologia pastorale presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia.