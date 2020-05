Enna lavori di pulizia delle erbe infestanti in giro per la città

Lavori di pulizia di erbe infestanti in giro per la città, sia a Enna Alta, bassa e Pergusa. L’assessore all’Urbanistica Giovanni Contino assicura che entro una ventina di giorni la città sarà totalmente pulita. Già pulite tutte le aree: archeologica adiacente e sotto la Rocca di Cerere e i vicoli adiacenti la via Roma alta, le bambinopoli Kore e Montesalvo Prossima settimana riapertura della villa Farina e della villa Torre di Federico e inizio lavori pulizia zona Spirito Santo. Iniziati i lavori in via Sardegna, via Val D’Aosta, via Pergusa e parte di via Unità D’Italia. A Pergusa zona centro e via dei Miti via E. Maiorana. Prossima settimana spazi verdi adiacenti gli impianti sportivi .

Iniziati i lavori per la Paretaria e le disinfestazioni. Entro venti giorni la nostra città tornerà con tutti gli spazi ripuliti a servizio dei cittadini. “Grazie agli operai precari che stanno lavorando con tanto impegno – commenta sulla sua pagina social Contino – e alle imprese private che hanno iniziato nel rispetto di tutte le prescrizioni sulla sicurezza Covid”

