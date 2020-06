Enna ed il rilancio turistico: Associazione Guide Turistiche Italiane: il 13 e 14 giugno alla scoperta della città araba, del culto di Cerere e della Madonna

L’associazione di guide turistiche GTI ( guide turistiche italiane) sta programmando per il del 13 e 14 giugno una serie di manifestazioni che coinvolgeranno tutti gli associati in Sicilia: Palermo, Catania, Trapani, Siracusa e Ragusa ed anche ad Enna. Si tratta di una serie di visite guidate dal sapore particolare, in cui si scopriranno angoli diversi e suggestivi sviluppando tematiche meno conosciute. Lo scopo è anche di sensibilizzare l’opinione pubblica sul fatto che la categoria delle guide turistiche, è in pratica ferma da 8 mesi ( i 4 mesi della stagione invernale + i 4 del Covid.). Attraverso queste visite ad un prezzo simbolico di 10 €a persona, con bambini gratuiti, si cercherà di ripartire anche economicamente da questa che per la categoria è ormai anche una pesante crisi economica. Le visite saranno effettuate in esterna e con tutte le precauzioni previste dai vari protocolli. Ecco in breve le iniziative previste ad Enna: 13 giugno ore 10 ” Qasr Jahn” alla scoperta di Enna araba e medievale – 14 giugno ore 10 “da Cerere alla Madonna : il culto della Dea Madre nella Sicilia centrale” – 13 e 14 Giugno ore 15 “Morgantina , una perla archeologica nel cuore della sicilia”. Gli interessati potranno avere tutte le informazioni contattando al numero 3479535140 ( anche Wathsapp) Nicola Camarda oppure sulla pagina facebook “GTI – regione sicilia” e cliccando poi su Eventi . Il modo migliore di aiutare adesso le guide turistiche è quello di farli tornare al loro meraviglioso lavoro confidando nell’aiuto di tutti.

