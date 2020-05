Enna ampliamento degli orari delle corse del trasporto pubblico urbano

ordinanza contingibile ed urgente in materia di contenimento e gestione

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. interventi di esclusivo interesse locale: prima

modifica in ampliamento della limitazione per fasce orarie del servizio di trasporto pubblico

urbano.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero

territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n.59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 2/7 applicabili

sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

1, sull’intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 2/7 applicabili

sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22-03-2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020, recante “Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 2/7 applicabili

sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02-04-2020;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 contenente Ulteriori misure urgenti per

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020 e

nn°3 e 4 del 08.03.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art.32,

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato

l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo

dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Vista l’ordinanza contingibile e urgente n.5 del 13.3.2020 del Presidente della Regione Siciliana

che detta ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da

COVID-2019.

Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17 maggio del Presidente della Regione

Siciliana che detta ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica

da COVID-2019 e che all’art. 14, recita: Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di

linea extraurbano su gomma assicurano i servizi garantendo gradualmente fino al 50% e non meno

del 30% degli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione Siciliana. Gli esercenti

di servizio di trasporto pubblico locale di linea urbano su gomma assicurano i servizi garantendo

nella fascia oraria 6-21 almeno il 50% degli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con le

amministrazioni comunali. Il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei

trasporti può rimodulare i suddetti assetti in relazione a nuove sopravvenute esigenze di mobilità.

Fermo restando le disposizioni nazionali vigenti per i servizi di trasporto pubblico urbano, è

consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti

omologati e comunque garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo

spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.

Rilevato, in particolare, che detta ordinanza individuando nella limitazione dei servizi di

trasporto una delle misure di contrasto alla diffusione del virus, offre la possibilità di

incrementare l’erogazione dei servizi alla cittadinanza;

Vista la trascorsa Ordinanza Sindacale n. 24 del 17-3-2020 adottata nella fase 1 della emergenza

epidemiologica in corso ha limitato, conformemente ai dettami delle decretazioni nazionali e

regionali, l’incidenza del trasporto pubblico urbano al fine di ridurre le possibilità di contagio

riconducibili agli spostamenti collettivi;

Ritenuto necessario, a fronte dei decreti che consentono nella fase 2 della emergenza

epidemiologica una progressiva estensione delle riaperture e dei servizi pubblici nonché della

sopra citata Ordinanza n. 21 del 17 maggio del Presidente della Regione Siciliana, di adottare,

sul territorio comunale, per gli aspetti riguardanti unicamente la città di Enna, ulteriori e

diverse misure in materia di trasporti pubblici e contenimento e gestione dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19;

Contemperate le esigenze di trasporto pubblico urbano con quelle assolutamente preminenti

della limitazione degli spostamenti della cittadinanza, quale strumento per il contenimento della

diffusione del virus, e tenuto conto della possibilità di incrementare la fruizione del trasporto

pubblico per effetto dell’allentamento dell’emergenza in corso;

Rilevato che la determinazione, per fasce orarie, dei servizi di trasporto pubblico urbano non

contrasta con le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 assunte a livello statale e

regionale, andando a disciplinare un settore sul quale non sussistono, al momento, interventi

dello Stato e della Regione;

Visti gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

1) Che il servizio di trasporto pubblico urbano, dalla data di entrata in vigore della presente

Ordinanza contingibile ed urgente e fino al 1 luglio 2020, in conformità alle disposizioni

regionali, possa essere incrementato dal 30% al 55% della percorrenza contrattuale, al

fine di estendere progressivamente la possibilità dello spostamento delle persone ed

adeguando il relativo chilometraggio, con esecuzione nell’ambito della fascia oraria unica

07:00 – 21:00, con accesso consentito ai passeggeri nella misura massima del 40% dei

posti omologati e nel rispetto di tutte le misure previste dai DPCM e Ordinanze del

Presidente della Regione attualmente in vigore, a partire dalla sanificazione dei mezzi.

2) La ditta assegnataria del servizio, nell’attuare quanto sopra, dovrà allo scopo presentare

un piano di trasporto temporaneo che si articolerà nell’ambito della fascia oraria sopra

specificata, potenziando e privilegiando, tra le linee di Trasporto Urbano quelle più fruite

dalla cittadinanza e che presentano la maggiore incidenza in termini di vendita di

biglietti, al fine di incrementarne la frequenza ed evitare affollamenti dei relativi mezzi

utilizzati;

3) La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le

conseguenze sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale, se il fatto non

costituisce reato più grave.

4) La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Enna. La

pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

5) La presente ordinanza viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, a S.E. il Prefetto di

Enna, ed al Coordinamento della Presidenza della Regione Siciliana per le attività

necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 (di cui all’articolo 1

dell’Ordinanza contingibile e urgente n°2 del 26 febbraio 2020), tramite l’ANCI-Sicilia ed

il Dipartimento regionale della Protezione civile.

6) La presente ordinanza viene, altresì, trasmessa al Corpo di Polizia Municipale del

Comune di Enna, per i relativi controlli.

7) Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale

Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Visite: 7