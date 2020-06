Enna alla Galleria Arte Enna Contemporanea mostra fotografica “Il silenzio del Mare” di Luigi De Bacco

Il prossimo 25 Giugno sarà inaugurata da AEC in via

S.Agata 70 ad Enna

la mostra fotografica di

Luigi De Bacco dal titolo

IL SILENZIO DEL MARE.

Un viaggio nei fondali del mare di Sicilia.

Luigi De Bacco parigino di nascita, fotografa sin da bambino.

Si ispira ai più grandi fotografi della storia, ai primi esploratori subacquei della scuola siciliana della metà del secolo scorso, e al regista Jacques Cousteau.

Ha collaborato con i biologi marini del centro di biologia marina di Dos Mosquises del Venezuela, con i biologi marini dell’istituto per gli studi di Milano e con il biologo marino Fabio Giardina di Lampedusa.

Molti suoi scatti sono stati fatti per libri, stilisti, calzaturifici e gioiellerie e ha esposto in Veneto, Umbria ma anche a New York e a Valencia.

Luigi, grazie alla sua grande passione ci farà conoscere le meraviglie del nostro mondo sommerso e sarà uno stimolo per tutti ad amare, rispettare e proteggere questo meraviglioso patrimonio naturale.

L’inaugurazione avverrà in diretta Facebook alle ore 18:00 della nostra pagina.