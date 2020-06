EMERGENZA LIQUIDITA’: A RUBA NEL “LOCKDOWN” I FINANZIAMENTI “EASY”

BANCA PROGETTO RAFFORZA L’IMPEGNO IN SICILIA CON FIDIMED

MARTEDI’ 30, CONFERENZA STAMPA IN SICINDUSTRIA PALERMO

INTERVERRA’ L’A.D. DELLA BANCA, PAOLO FIORENTINO

Palermo, 26 giugno 2020 – Si rafforza l’impegno in Sicilia di Banca Progetto, la banca online controllata dal fondo californiano Oaktree specializzata nel sostegno di imprese e famiglie, che lo scorso mese di dicembre ha puntato sull’Isola aprendo un ufficio distaccato a Palermo e lanciando con Fidimed, intermediario finanziario 106, un nuovo strumento, “Progetto Easy”, dotato di un budget iniziale di 20 mln di euro per erogare in appena dieci giorni da 25mila a 150mila euro a Pmi siciliane, anche con il contributo a fondo perduto assegnato dalla Regione.

“Progetto Easy” si è rivelato particolarmente efficace durante e dopo il “lockdown” per dare risposte immediate all’emergenza liquidità delle micro e piccole imprese dell’Isola, assorbendo buona parte del budget.

Un successo che ha spinto Paolo Fiorentino, A.d. di Banca Progetto, a rafforzare l’impegno della banca su questo prodotto e a sviluppare la sinergia con Fidimed fissando nuovi e più ambiziosi obiettivi anche a livello nazionale.

Le novità saranno illustrate martedì 30 giugno, alle ore 9,30, presso Sicindustria Palermo, in via XX Settembre, 64, in una conferenza stampa a margine dell’Assemblea dei soci di Fidimed.

Interverranno Paolo Fiorentino, A.d. di Banca Progetto; Fabio Montesano, A.d. di Fidimed; Gaetano Armao, vicepresidente della Regione e assessore all’Economia; Alessandro Albanese, vicepresidente vicario di Sicindustria. Saranno presenti i vertici di varie associazioni imprenditoriali