E’ uscito sabato 6 giugno 2020, su tutte le piattaforme digitali, “Tornerà il colore”, il nuovo singolo di Enrico Munforte.

Tutti attraversiamo, nel corso della nostra esistenza, momenti di sconforto in cui tutto appare in “bianco e nero” e senza via d’uscita, ma al contempo alberga in noi la speranza di “tornare a respirare”.

“Tornerà il colore” trae ispirazione dal recente periodo di reclusione forzata che ci ha reso “protagonisti” di questa triste storia. Da ciò nasce l’idea di coinvolgere il pubblico nella realizzazione del videoclip musicale annullando così le distanze fisiche e rafforzando il sentimento di condivisione.

Per la registrazione delle tracce sono state usate tecnologie che hanno permesso di trasmettere i contributi audio direttamente allo studio di Giuseppe Malatino che si è occupato del mix e del mastering finale.

La presenza di “orchestrazioni” accentuate da riff di chitarra, conferiscono al brano sonorità pop ma, allo stesso tempo, dissonanze nascoste rivelano l’influsso della musica indie.

Per il videoclip, il videomaker Francesco Campo ha proposto un “concerto in camera”: È stato un lavoro interessante giocare con le luci colorate, immergendo Enrico Munforte ora in colori al neon ora nascondendolo nel buio di una bajoux, dichiara Francesco Campo.

Intanto sono già in cantiere altri brani che a cadenza regolare verranno pubblicati sui canali e social media.

Enrico Munforte è nato a Catania il 15 Aprile 1988 e vive a Francavilla di Sicilia, piccola realtà alle pendici dell’Etna. Fin da piccolissimo si è appassionato alla musica. E’ laureato in architettura, ha studiato canto e diversi strumenti musicali quali la chitarra e il pianoforte; ha fatto parte di diverse band dal genere pop/rock e da qualche anno ha intrapreso l’attività di compositore. Si definisce riservato, un po’ scontroso e preferisce esprimersi più con la musica che con le parole.