Comunicazione pubblica e innovazione digitale: ANCI Sicilia e UNA promuovono il confronto sulle nuove sfide per gli enti locali
Comunicazione pubblica e innovazione digitale:
ANCI Sicilia e UNA promuovono il confronto
sulle nuove sfide per gli enti locali
Palermo – “Comunicare per raccontare. Nuove sfide per gli enti locali” è il titolo del convegno dedicato al ruolo strategico della comunicazione pubblica e all’innovazione digitale nella pubblica amministrazione. L’iniziativa è promossa e organizzata da ANCI Sicilia, associazione dei Comuni siciliani, in collaborazione con UNA, aziende della comunicazione unite e patrocinata dal Comune di Palermo.
Si terrà:
mercoledì 25 febbraio
a partire dalle 9
nella sala Pio La Torre dell’Assemblea regionale siciliana
Il convegno intende offrire un momento di approfondimento e confronto sulle trasformazioni nei processi comunicativi degli enti locali, sull’utilizzo dei canali digitali e sulla valorizzazione dell’azione amministrativa come strumento di trasparenza e dialogo con i cittadini.