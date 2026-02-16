Comunicazione pubblica e innovazione digitale:

ANCI Sicilia e UNA promuovono il confronto

sulle nuove sfide per gli enti locali

Palermo – “Comunicare per raccontare. Nuove sfide per gli enti locali” è il titolo del convegno dedicato al ruolo strategico della comunicazione pubblica e all’innovazione digitale nella pubblica amministrazione. L’iniziativa è promossa e organizzata da ANCI Sicilia, associazione dei Comuni siciliani, in collaborazione con UNA, aziende della comunicazione unite e patrocinata dal Comune di Palermo.

Si terrà:

mercoledì 25 febbraio

a partire dalle 9

nella sala Pio La Torre dell’Assemblea regionale siciliana

Il convegno intende offrire un momento di approfondimento e confronto sulle trasformazioni nei processi comunicativi degli enti locali, sull’utilizzo dei canali digitali e sulla valorizzazione dell’azione amministrativa come strumento di trasparenza e dialogo con i cittadini.

