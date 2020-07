Calcio: Sezione Aia Enna: promozioni l’arbitro Gaetano Bonasera e l’osservatore Mauro Grimaldi

DUE PROMOZIONI PER LA SEZIONE AIA DI ENNA

Ottime notizie giungono dalla riunione del Comitato Nazionale dell’AIA tenutasi a Roma.

La sezione Aia di Enna presieduta da Giuseppe Di Gregorio festeggia i passaggi di Gaetano Alessio Bonasera alla C.A.I. (Commissione Arbitri Interregionale) e dell’Osservatore Mauro Grimaldi alla C.A.N. D!

Gaetano Bonasera transita alla C.A.I. al termine di un percorso regionale che l’ha visto scalare in fretta le varie categorie: transitato nell’Organo Tecnico Regionale nel 2016, si è guadagnato in poco tempo le varie categorie regionali, aumentando sempre più il livello di difficoltà delle gare assegnategli.

Alla Commissione Arbitri Nazionale di Serie D approda invece l’Osservatore Mauro Grimaldi al termine di un percorso di due stagioni in seno alla C.A.I. e precedentemente quattro stagioni in seno al CRA Sicilia in cui si è distinto sempre per la capacità di saper fornire i consigli giusti per il miglioramento ai colleghi di turno visionati.

Queste due promozioni si aggiungono alle conferme nei ruoli per l’arbitro arbitro alla C.A.N. D Mauro Gangi, pronto a cominciare la terza stagione, e di Michele Schillaci alla C.A.N. 5, che sarà in organico per la quarta stagione; mentre per Daniele Rutella, la terza stagione in seno alla C.A.N. C è ancora in corso e avrà termine a fine Agosto.

Termina invece a domanda l’esperienza di Paolo Buscemi alla C.A.N. 5, a cui giunge un ringraziamento da parte di tutta la sezione per quanto fatto nelle cinque stagioni nazionali.

