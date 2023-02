Calcio giovanile: accordo di collaborazione tra Progetto Enna Sport 2004 e FC Enna

Una bella sinergia tra una società locale ed uno dei club più rappresentativi non solo in Sicilia ma anche in campo nazionale. E’ quella sottoscritta dalla società ennese Progetto Enna Sport 2004 ed il Palermo FC. Una collaborazione che guarda non solo all’aspetto sportivo ma anche al sociale.

A sottoscrivere l’unità di intenti, per la società ennese il direttore tecnico Luigi Di Dio, ed i dirigenti il vice presidente Luigi Bonasera, Giuseppe Vasco e Giovanni Ludovico Cravotta. Per l’FC Palermo invece il responsabile affiliazione per la società rosanero Fabrizio Giambona.

Nei prossimi giorni sarà comunicata la data di un importante evento di presentazione del progetto.

Così è la terza società del capoluogo ad aver sottoscritto un accordo di collaborazione con società professionistiche. Le altre due l’FC Enna con il Geona e la Next Level Enna con l’Udinese.

