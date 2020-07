Calascibetta 170 visitatori dal 13 giugno al villaggio Bizantino

Sono 170 le persone che dallo scorso 13 giugno, giorno di apertura hanno visitato il villaggio Bizantino di Calascibetta. Numeri che leggendoli in modo “crudo” non dicono nulla. Ma se si considera che rispetto agli altri anni quando nel periodo primaverile – estivo il sito era aperto 5 giorni su 7 mentre adesso solo sabato e domenica, festivi e solo per prenotazione, fanno invece guardare all’ottimismo. L’utenza dei visitatori proviene da tutta la Sicilia principalmente dalla Sicilia orientale e nello specifico dal catanese. Ma si riscontra anche un incremento di visitatori locali in particolare ennesi. Dei 170 anche qualche visitatore straniero e di altre regioni come Puglia, Veneto e Piemonte.

