“BELPASSO FILM FESTIVAL 2025”

Parata di stelle, per il Gran Galà Finale

BELPASSO, PER TRE GIORNI, CAPITALE DEL CINEMA

Successo per seconda edizione del “Belpasso Film Festival”, in corso dal 20 al 22 novembre 2025, al Teatro “Nino Martoglio” di Belpasso, che si è trasformato, per l’occasione, in un luogo di emozioni !

Il tema della seconda edizione è “La Sicilia raccontata nei film – Dove il Cinema incontra la Passione! Un’importante vetrina per la promozione dell’arte cinematografica sull’isola.

Grande fermento per il Gran Galà Finale in programma sabato 22 novembre, dove è prevista una vera e propria Parata di Stelle, con la cerimonia di premiazione dei cortometraggi vincitori e la consegna dei Premi alla Carriera e dei riconoscimenti speciali a grandi protagonisti del cinema italiano. Il Gran Galà sarà condotto da Salvo La Rosa.

Ecco alcuni illustri ospiti che hanno confermato l’invito dall’organizzazione di Video Bank e del Direttore Artistico Massimo Condorelli.

TUCCIO MUSUMECI, ANDREA RONCATO, TONY SPERANDEO, DOMENICO CENTAMORE, SARA RICCI, ANTONIO CENTOMANI, SEBASTIANO CELESTE, VALENTINO BUZZA, ALFREDO LO PIERO, ANTONIO CHIARAMONTE, FRANCESCO CATALDO.

A questa parata di Stelle si aggiunge un altro grande nome: ESTER PANTANO, reduce del successo della fiction Màkari, ambientata in Sicilia, accanto al protagonista interpretato da Claudio Gioè e Domenico Centamore.

Madrina attesissima la splendida Barbara Bouchet, già da oggi a Belpasso. Un tributo al fascino, al talento e alla carriera di una icona del cinema italiano, alla quale sarà conferito il “Premio alla Carriera” per il suo straordinario contributo artistico.

Quest’anno la novità è stata quella di aggiungere una giuria fatta di giovani studenti del territorio che, parteciperanno, votando il loro corto preferito; le altre due giurie saranno: tecnica composta da attori e registi professionisti, critica composta da Giornalisti e popolare.

Il “Belpasso Film Festival” è un evento culturale importante per la Sicilia, che mira a promuovere la creatività e la passione per il cinema. E’ un mix di proiezioni, masterclass, incontri e tanta passione per il cinema! L’organizzazione e il supporto tecnico è curata da VideoBank, diretto da Lino Chiechio e Maria Guardia Pappalardo. La Direzione artistica è affidata a Massimo Condorelli.

Un grazie ai nostri sponsor tecnici: Michele Affidato, Puglisiauto, Aura Club, F.lli Pistone.

