ASSEMBLEA REGIONALE PRO LOCO UNPLI, MESSINA (ASS. AUTONOMIE LOCALI):

“IL SISTEMA DELLE PRO LOCO COSTITUISCE UNA RETE DI RIFERIMENTO INELUDIBLE PER SVILUPPO ECONOMICO DEI TERRITORI”

Cefalù, 14 maggio 2023) “Il sistema delle pro-loco costituisce una rete di riferimento ineludibile per lo sviluppo economico dei territori. Il Covid ci ha fatto riscoprire la bellezza dei nostri paesi e ha dato slancio alla valorizzazione del ricco patrimonio culturale, ambientale, enogastronomico e di tradizioni che la nostra Isola può offrire ad un turismo sempre più alla ricerca di autenticità e specificità. Le pro-loco – nella logica del rafforzamento del partenariato pubblico-privato, sempre più necessario anche alla luce della riforma del terzo settore – sono strumento indispensabile per definire una co-programmazione ed una co-progettazione aderente alla vocazione dei territori. Come assessore alle Autonomie locali sono consapevole che oggi il rilancio della nostra economia è sempre più legato alla capacità di creare connessioni e relazioni di rete capaci di esaltare il valore di ogni singolo intervento. Per questo sono disponibile a favorire un processo di crescita e di consapevolezza attraverso azioni da condividere insieme all’Anci e all’Unpli”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica, Andrea Messina, intervenendo, con un collegamento in diretta, all’assemblea regionale delle Pro Loco aderenti all’Unpli in svolgimento nel teatro comunale “Salvatore Cicero” di Cefalù.

