Annullati i live di Coez previsti per il 2020.

L’unica data siciliana era stata fissata al Teatro Antico di Taormina per il 25 luglio.

In seguito alle disposizioni ministeriali, i live di Coez del Tour 2020, previsti per l’estate del 2020 sono annullati. In Sicilia era stata annunciata un’unica data prevista al Teatro Antico di Taormina il 25 luglio. Tutte le informazioni su voucher e biglietti sul sito di vivoconcerti.com al link bit.ly/FaqCovid19Vivo.

La notizia dell’annullamento è stata data direttamente dall’artista sul suo profilo Instagram.

Ecco cosa ha scritto l’artista:

“Amici miei, come tutti immaginerete quest’estate non si suonerà e purtroppo per il tipo di tour che avevo in mente mi sono sentito costretto ad annullare piuttosto che a posticipare di un anno. Come al solito noi cercheremo di trovare il lato positivo anche in una situazione del genere, avrò molto tempo per lavorare a delle nuove canzoni e altrettanto tempo per pensare a un live fuori dal normale. Stringo fortissimo i sei incredibili romantici che hanno comprato i biglietti di Rock in Roma la scorsa settimana. Ritornerò”.