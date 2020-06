ANCE SICILIA: “SPLIT PAYMENT, PROROGA ATTO SCELLERATO”.

ALTRO CHE STATI GENERALI DELL’ECONOMIA: CON LA RICHIESTA DI PROROGA

DELLO SPLIT PAYMENT IL GOVERNO FARA’ CHIUDERE LE IMPRESE

EDILI CHE IN SICILIA, SENZA SOLDI E IN ATTESA DELLA CIG, NON POSSONO

ANTICIPARE L’IVA IN ATTESA DI RIMBORSI CHE ARRIVANO DOPO ANNI

Palermo, 12 giugno 2020 – “Altro che Stati generali dell’Economia: se

veramente dovesse essere confermata la richiesta che il governo

nazionale avrebbe avanzato in Europa per prorogare lo split payment –

cioè la trattenuta dell’Iva da parte delle Pubbliche amministrazioni

quando pagano alle imprese appalti e forniture – sarebbe l’ennesima

dimostrazione di una volontà ormai evidente di caricare sulle attività

produttive i costi della pandemia”. Lo afferma Santo Cutrone,

presidente di Ance Sicilia, che aggiunge: “Il fatto drammatico è che

in Sicilia la proroga dello split payment oltre il 30 giugno

equivarrebbe a fare chiudere le imprese edili, da anni oppresse dalla

carenza di appalti, senza soldi a causa del ‘lockdown’, in attesa di

ricevere la cassa integrazione che hanno dovuto anticipare al

personale e della liquidità garantita dallo Stato che tarda ad

arrivare dalle banche, e obbligate a sostenere i costi della messa in

sicurezza sanitaria dei cantieri. In più, va detto che, a differenza

del resto del Paese, dove già i rimborsi Iva arrivano con 63 settimane

di ritardo contro la media Ue di 16, in Sicilia i crediti Iva vengono

rimborsati anche dopo anni”.

“Diversamente da quanto il governo aveva promesso – aggiunge Cutrone –

finora non una sola misura è stata varata per sostenere le imprese

edili in questo gravissimo momento di difficoltà. E a partire da

questo mese si abbatte pure una lunga serie di scadenze fiscali che

non siamo in grado di rispettare. Se questo è lo spirito che anima il

governo negli Stati generali dell’Economia che si aprono domani,

allora possiamo immaginare il risultato. Ma noi non intendiamo

rassegnarci”.

“Sono anni – sottolinea Santo Cutrone – che ci battiamo per

l’eliminazione di questa norma ingiusta che drena 2,5 mld all’anno

alle imprese con la scusa che si vuole combattere l’evasione. In

realtà il controllo sui versamenti ora è possibile tramite la

fatturazione elettronica. Quindi chiedere la proroga dello split

payment, che 5 anni fa per Bruxelles avrebbe dovuto avere carattere

transitorio, è solo un altro modo per fare cassa subito a danno delle

imprese trasparenti”.

“Al governo e al Parlamento nazionali – conclude Cutrone – chiediamo

un atto di equità e giustizia: eliminare le diseguaglianze nella

gestione delle risorse pubbliche per l’emergenza, dividendo equamente

fra le imprese e fra i beneficiari delle varie misure di welfare

assistenziale sia i prelievi per fare fronte ai problemi di cassa

dello Stato, sia le erogazioni di risorse a fondo perduto. Invece la

proroga dello split payment sarebbe una terribile mazzata. Non avremmo

mai potuto immaginare che, ancor più in queste condizioni, il prelievo

sarebbe stato prorogato da questo governo oltre il 30 giugno, quando

tutti ritenevamo invece che questa data sarebbe stata la sua fine

naturale”