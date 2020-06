Una comunità sempre più in fermento quella ennese che vuole reagire con i fatti al difficile momento sia sanitario che economico sociale. Da lunedì un altro giovane della nostra città ha fatto accendere un’altra luce di ottimismo avviando in via Veneto ad Enna bassa il progetto imprenditoriale di Evolution Gym. Al nostro concittadino un grosso in bocca al lupo dalla Redazione di Ennapress.

