𝗔𝗱 𝗔𝗶𝗱𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗮𝘀𝗰𝗲 𝗹’𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗙𝗼𝗹𝗸𝗹𝗼𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 “𝗠𝗼𝗿𝗴𝗲𝘁𝗶 𝗙𝗼𝗹𝗸”

La città di Aidone si arricchisce di una nuova realtà culturale con la nascita dell’Associazione Folkloristica “Morgeti Folk”, un progetto nato dalla passione per le tradizioni popolari e dall’amore per il patrimonio culturale siciliano.

L’associazione ha come obiettivo principale quello di valorizzare e tramandare le antiche usanze, le musiche, i balli tradizionali e i costumi tipici della nostra terra, coinvolgendo giovani e adulti in un percorso di riscoperta delle radici popolari aidonesi e siciliane.

“Morgeti Folk” rappresenta non solo un gruppo folkloristico, ma anche un importante punto di aggregazione sociale e culturale per la comunità di Aidone. Attraverso spettacoli, eventi, manifestazioni e partecipazioni a rassegne folkloristiche regionali e nazionali, l’associazione si propone di mantenere viva l’identità culturale del territorio.

Grande entusiasmo tra i soci fondatori e i cittadini, che hanno accolto con entusiasmo e partecipazione questa nuova iniziativa culturale.

La nascita di “Morgeti Folk” segna dunque un momento importante per la vita culturale di Aidone, confermando quanto sia forte il desiderio di custodire e far conoscere le proprie origini attraverso la musica, il folklore e la condivisione delle tradizioni.

Con passione, impegno e spirito di comunità, “Morgeti Folk” si prepara a portare il nome di Aidone nelle piazze e nei festival, diventando ambasciatore della cultura e delle tradizioni siciliane.

Presidente dell’associazione, Vita Minacapilli.

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