A Enna la prima centrale in Sicilia di teleriscaldamento collettiva a Bio Metano

Nascerà a Enna la prima centrale di teleriscaldamento collettiva con combustibile a Bio Metano. A realizzarla sarà la Eliomed Tech con sede a Palermo ma il cui amministratore unico è l’ingegnere ennese Ugo Alongi. Si tratta di una unica grande centrale termica che attraverso del Bio Metano prodotto in centrali della stessa società con scarti provenienti dal comparto agricolo, e quindi con benefici anche per gli imprenditori del settore, riscalderà dell’acqua sino a 90 gradi che immessa in una rete arriverà attraverso degli scambiatori, nelle case dei cittadini che sottoscriveranno il contratto di fornitura. Il progetto per adesso vedrà coinvolta solo Enna bassa, circa 10 mila residenti. L’allaccio alla rete di teleriscaldamento avviene in maniera semplice poiché non necessita di lavori all’interno delle abitazioni. L’investimento inziale di circa 2 milioni di euro e i lavori per la centrale sono già iniziati. La Eliomed Tech si è impegnata a riqualificare l’area, concessa dal Comune, dove si realizzerà la centrale con opere di arredo urbano come una piazza. I vantaggi come spiega l’ingegnere Ugo Alongi sono diverso aspetto sia economici con un “alleggerimento” della bolletta per il riscaldamento per l’utente ma anche per la difesa dell’ambiente visto che la sola caldaia della centrale andrebbe a sostituire a migliaia negli appartamenti. “Siamo ormai alla fase di avvio – conferma Ugo Alongi – a breve inizieranno i lavori veri e propri per la centrale e contestualmente quelli del primo lotto dell’anello della rete che andrà a servire tutta la zona centrale di Enna bassa sino al quartiere Tre Stelle ed in cui il Comune sta intervenendo con la riqualificazione degli immobili comunemente conosciuti come “Le Tre Stelle”. Dopodichè inizieremo gli altri due lotti. Purtroppo i problemi della Pandemia hanno ritardato tutto. Ma faremo di tutto per essere operativi dal dalla prima stagione termica utile ovvero in autunno. Il progetto prevede una potenzialità per poter servire tutta Enna bassa. Per Enna alta per adesso non è previsto nessun investimento”.

