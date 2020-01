Vicenda svincolo autostradale Enna A19: il Sindaco Maurizio Dipietro ha incontrato i vertici regionali dell’Anas

Il rinvio dei lavori a dopo il 13 maggio e la ricerca di tutte quelle soluzioni che possano ridurre al massimo i problemi per gli ennesi e non solo. Sono le principali richieste che il sindaco di Enna Maurizio Dipietro ha rappresentato nel pomeriggio di oggi 23 gennaio al responsabile della struttura territoriale Anas Sicilia Valerio Mele incontrato nella sede Anas a Palermo riguardo ai lavori “La prima domanda che ho posto è stata relativa alla sicurezza degli automobilisti e cioè se l’inizio degli stessi rivesta caratteri di urgenza – ha commentato dalla sua pagina Social Dipietro – ciò perché, il 13 maggio prossimo dalla nostra città partirà il Giro d’Italia, un appuntamento importantissimo in termini di immagine e di ricaduta anche economica. Ho chiesto dunque, preliminarmente, di potere rinviare l’inizio dei lavori in data immediatamente successiva al 13 maggio per mettere in sicurezza un evento che considero di straordinaria importanza per la nostra città. Di seguito – continua – ho rappresentato la necessità di ridurre al minimo i disagi attraverso una congrua riduzione dei giorni necessari per la realizzazione delle opere, anche attraverso l’esecuzione di parte dei lavori in orari notturni. Inoltre, ho chiesto notizie tecniche sulla possibilità di utilizzare lo svincolo di Ferrarelle durante la fase di esecuzione di detto lavori. Infine, ho pregato l’ingegnere di attenzionare l’ipotesi di utilizzo provvisorio del sottopasso di Sacchitello. Desidero ringraziare l’ing. Mele per la rapidità con cui mi ha ricevuto, per la sua cordialità ma soprattutto per l’attenzione e la condivisione delle problematiche da me poste, considerate dal medesimo ingegnere in ampia parte accoglibili. Ci incontreremo il 3 febbraio in un vertice istituzionale già fissato dal Prefetto di Enna in cui saranno chiariti tutti i dettagli. Nel frattempo ci terremo in contatto, anche attraverso l’ufficio tecnico del comune, per effettuare eventuali sopralluoghi ed incontri operativi”

