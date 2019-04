Via al Trofeo regionale Kart Aci Sport dei circuiti cittadini 2019

Il 7 Aprile la prima prova ad Alcamo con validità di Campionato Italiano per la serie ad alta spettacolarità e con grande partecipazione di pubblico.

Si inaugura in provincia di Trapani con la prova di Campionato Italiano al 16° Gran premio città di Alcamo, il “Trofeo Regionale Circuiti Cittadini”. La serie promossa dalla delegazione Aci Sport Sicilia, e organizzata dalla PKS Italia Motorsport, si disputerà su 11 prove, 4 delle quali saranno anche valide per il la massima serie Tricolore ACI Sport.

I primi tre round in provincia di Trapani: ad Alcamo il 7 aprile, a Petrosino il 26 maggio, e il 16 giugno a Valderice. Il 30 giugno si correrà a Santa Margherita Belice, in provincia di Agrigento, mentre il 7 luglio è fissato il primo appuntamento messinese a Sant’Agata di Militello. Due le date fissate ad agosto, il 4 a Regalbuto in provincia di Enna e il 25 a Mascali in provincia di Catania. Il 22 settembre si tornerà in provincia di Enna per il Gran premio città di Nicosia. L’autunno porterà il “circus” delle 4 “ruotine” il 20 ottobre a Milazzo, in provincia di Messina, e a Mazara del Vallo il 10 novembre, per il quarto appuntamento trapanese. Le finali si disputeranno ancora una volta in territorio messinese l’8 dicembre a Capo D’Orlando.

Oltre quella di Alcamo, saranno Valderice, Santa Margherita e Nicosia le prove valide anche per il prestigioso Campionato Italiano.

La scorsa stagione ha visto primeggiare come campione assoluto nel Trofeo regionale dei circuiti cittadini, Giuseppe Moscarelli, pilota della kzn3 over. Una nota di merito va anche a Giuliano e Aglieri nelle 125 Tag, Calandrino nella 125 Liberty, Rossi nella 125kz2 e Caravà nella 125kz4, nonché ai giovanissimi talenti Lazzaro nella 60 minikart e Felicetti nella 60 Entri Level.

Le gare sui circuiti cittadini brillano per la spettacolarità delle sfide tra le strade del centro abitato, direttamente a contatto col pubblico che vive in modo diretto la competizione e sente particolarmente la sfida che si vive in un contesto quotidiano, ma arricchito dalle rigide disposizioni di sicurezza secondo le quali vengono allestiti i tracciati. Queste manifestazioni, ormai da molti anni, riscuotono un grandissimo successo, costituendo per le amministrazioni locali che le ospitano, motivo di orgoglio e strumento di promozione diretta della propria città che vive l’evento da co-protagonista.