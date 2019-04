Verso la Settimana Santa: l’evento presentato stamattina a Palazzo dei Normanni a Palermo

Il Governo regionale da molta importanza per lo sviluppo turistico dell’isola agli eventi culturali e tra questi la Settimana Santa Ennese inserita tra i più importanti 45 eventi culturali regionali. E per per questo motivo il sostegno sarà sia “morale” che economico. E’ stato ribadito stamattina nel corso della presentazione della Settimana Santa Ennese Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni gremita in ogni posto. Il Governo regionale come ha confermato l’assessore al Turismo Sandro Pappalardo erogherà tutto il contributo economico richiesto dal Comune di Enna e sia lo stesso Pappalardo che il vice presidente della Regione ed assessore al Bilancio Gaetano Armao e molto probabilmente lo stesso Presidente della Regione Nello Musumeci saranno presenti a Enna per il giorno della processione del Venerdì Santo. Moderati dal giornalista ennese Ivan Scinardo sono intervenuti oltre ad Armao e Pappalardo anche la presidente della Commissione Cultura all’Ars la deputata regionale Marianna Caronia. E tutti e tre affascinati anche dai video promozionali proiettati durante la conferenza stampa hanno ribadito come questo evento ennese sia di un suggestivo unico. Da Enna invece arrivate le rappresentanze di tutte e 16 le confraternite. Sono intervenuti il Presidente del Collegio dei Rettori Ferdinando Scillia, il parroco del Duomo, Enzo Murgano, l’assessore al Turismo e Cultura di Enna Francesco Colianni. Presente anche l’intera giunta comunale eccetto il sindaco Maurizio Dipietro rimasto a casa per una influenza e numerosi consiglieri comunali. Ha concluso gli interventi il professore straordinario dell’università di Palermo Ignazio Buttitta, docente di Storia delle tradizioni popolari ed Etnologia Euromediterranea, presidente della Fondazione Buttitta di Palermo e autore di numerosi studi sui riti e le tradizioni in Sicilia.

