Verso la Settimana Santa Ennese: stamattina il capoluogo su Buongiorno Regione su Rai Sicilia

Un’ampia vetrina mediatica di poco meno di 15′ quella di stamattina 12 aprile per la città di Enna su Buongiorno Regione su Rai Sicilia. Dalle 7,30 infatti il capoluogo più alto d’Italia si è presentato al resto dell’isola e non per presentare uno dei momenti più importanti della sua storia vale a dire i riti della Settimana Santa. Ma anche altre bellezze sia monumentali che naturalistiche e sportive. Dallo studio di Palermo, la giornalista Tiziana Martorana ha dato la linea alla collega Lucia Basso che dalla via Mercato S.Antonio meglio conosciuta come A Chiazza, davanti l’ingresso della chiesa di Maria SS Addolorata, ha avuto come sfondo i rappresentanti incappucciati delle 16 confraternite ed ha intervistato il Presidente del Collegio dei Rettori delle Confraternite Ferdinando Scillia e il Parroco del Duomo Don Enzo Murgano. Nel corso della diretta sono stati anche proiettati dei servizi realizzati da Antonio Sansonetti sulle bellezze monumentali della città, e di Ernesto Oliva sul lago di Pergusa e l’autodromo. Dopodichè un servizio sempre in tema della Settimana Santa realizzato da Rino Realmuto che ha intervistato i Rettori della SS Passione Massimo Caceci e del SS Salvatore Gaetano Di Venti. Ma la lunga giornata di Rai Sicilia sul territorio ennese è continuata per tutta la giornata con servizi dedicati ad Aidone e la Venere, Piazza Armerina e la Villa Romana del Casale e con i problemi legati alla viabilità.

Visite: 83