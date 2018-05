VERNISSAGE DELLA PRO BIENNALE A VENEZIA,

NINO ‘U BALLERINO SPONSOR D’ECCEZIONE :

“FELICE DI FESTEGGIARE ANCHE IL COMPLEANNO DI VITTORIO SGARBI”

8 maggio 2018

Un rapporto che si rinnova nel tempo, a testimonianza di una sintonia che va oltre la provenienza geografica e i rispettivi settori professionali di appartenenza.

È il senso della collaborazione che, ormai da qualche anno, si è instaurata tra il professore Vittorio Sgarbi, il più famoso critico d’arte italiano di tutti i tempi, e Antonino Buffa, meglio noto come Nino ‘u Ballerino, celeberrimo meusaro palermitano e ambasciatore del cibo di strada siciliano nel mondo.

Oggi 8 maggio, il focaccere sarà presente in qualità di sponsor alla mostra Pro Biennale presentata, appunto, da Sgarbi, che si terrà a Venezia presso la rinomata Scuola Grande di San Teodoro, a pochi passi dal Ponte di Rialto e da piazza San Marco: un evento interamente dedicato all’arte moderna e al design, organizzato dal manager della cultura Salvo Nugnes, presidente di Spoleto Arte.

Nell’ambito della Biennale di Architettura, la Pro Biennale prevede, oltre alla mostra, un parterre di personalità di assoluto rilievo del mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo: solo per citare alcuni nomi, il soprano Katia Ricciarelli, il direttore del TG Com Paolo Liguori, l’artista Josè Dalì figlio di Salvador, lo chef Gianfranco Vissani, il direttore del Museo Amedeo Modigliani Alberto D’Atanasio , il patron dell’Harry’s Bar Arrigo Cipriani e Patrick di Striscia la Notizia.

Ancora una volta, Nino animerà il pomeriggio e la serata e divertirà il pubblico con i movimenti eseguiti a ritmo di musica durante la fase di conzatura del pane con la milza , la sua specialità più apprezzata congiuntamente al pane con le panelle e le crocchè : prodotti al cento per cento made in Italy , nello specifico in Sicily, che delizieranno il palato dei presenti.

Ma c’è di più.

La data di oggi, infatti, non coincide soltanto con il vernissage della Pro Biennale, ma anche con il compleanno di Vittorio Sgarbi, un’occasione in più per festeggiare all’insegna della migliore tradizione gastronomica italiana.