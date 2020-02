Venezia – CARNIVAL OFFICIAL DINNER & BALL “NURTURE LOVE, FEED THE FOLLY” 15, 16 e dal 20 al 25 febbraio – ore 21.00 – Ca’ Vendramin Calergi

CARNIVAL OFFICIAL DINNER & BALL

“NURTURE LOVE, FEED THE FOLLY”

15, 16 e dal 20 al 25 febbraio – ore 21.00 – Ca’ Vendramin Calergi

Al via sabato 15 febbraio 2020, nella prestigiosa sede storica del Casinò di Venezia, Cà Vendramin Calergi, l’evento glamour della manifestazione,

“NURTURE LOVE, FEED THE FOLLY”, IL DINNER SHOW UFFICIALE DEL CARNEVALE DI VENEZIA

Dall’animazione artistica della compagnia Nuart e l’aperitivo firmato Aperol fino al menù esclusivo del Ristorante Wagner, sarà una serata “fuori dallo spazio e dal tempo”. Dopo cena si balla con ritmi selezionati da due Deejay d’eccezione, Oyadi e la modella Gloria Fregonese.

Venezia 4 febbraio 2020

Cresce l’attesa per l’evento glamour del Carnevale di Venezia 2020 che ha già registrato il sold out in alcune date. Nella prestigiosa sede del Casinò di Venezia Cà Vendramin Calergi, già residenza di Richard Wagner che vi compose il Parsifal, si terrà a partire da sabato 15 febbraio 2020, “Nurture Love, Feed the Folly”, la cena ufficiale curata dal direttore artistico della manifestazione Massimo Checchetto.

Un lussuoso gala immerso in un’atmosfera all’insegna del gioco, dell’amore e della follia. Il tema di questa edizione del Carnevale sarà rievocato nelle sale da un cast di artisti internazionali composto da attori, ballerini, musicisti e performer. Gli ospiti verranno accolti da un anfitrione speciale, il Principe Maurice, simbolo del Carnevale veneziano che li porterà in una dimensione onirica, fuori dallo spazio e dal tempo, attraverso l’animazione artistica della compagnia Nuart con danzatori, performer e intrattenitori in costume che gireranno tra i tavoli allestiti in tema.

Aperol, storico brand nato nel 1919 che deve al Veneto non solo le proprie radici, ma anche il successo e la diffusione del rito dell’aperitivo nel mondo, non poteva mancare l’appuntamento con la festa veneziana per eccellenza. Sarà infatti l’iconico Aperol Spritz ad accogliere tutti gli ospiti che varcheranno la soglia del Casinò di Venezia Cà Vendramin Calergi per un aperitivo all’insegna della condivisione e della voglia di stare insieme.

Una serata unica anche per il palato, con il raffinato e ricco menu proposto dagli chef del Ristorante Wagner in una cena dove sapori della tradizione si sposano con innovativi e sorprendenti abbinamenti.

A seguire spazio alla musica da ballo. Ci si potrà scatenare sui ritmi selezionati da due Deejay d’eccezione, Oyadi e la modella Gloria Fregonese. Chi vorrà tentare la fortuna potrà invece accedere ai tavoli provando il brivido della roulette o degli altri giochi classici.

“Al Casinò di Venezia si può vivere il Carnevale nella sua dimensione più mondana e misteriosa – spiega il Direttore della manifestazione Massimo Checchetto-, In una location storica affacciata sul Canal Grande dal fascino innegabile, luci, costumi, musica per scivolare in una dimensione www.carnevale.venezia.it onirica dove la realtà si tramuta in fantasia con un occhio di riguardo al lato gourmet, grazie ad un menu preparato ad hoc. Tutti i sensi, a partire dal gusto, sono coinvolti in questo dinner show, che da anni si è ormai accreditato come il must di questo straordinario periodo”.

I biglietti essere acquistati online presso il sito ufficiale, tramite call-center Hellovenezia +39 041 2424 oppure presso i punti vendita Venezia Unica.

Il biglietto della serata prevede speciali convenzioni con due atelier veneziani, Atelier Pietro Longhi e Atelier Nicolao.