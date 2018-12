Valguarnera; l’apprendistato entra nel mondo della scuola

Valguarnera 18.12.2018 – Scuola e Imprese in sinergia per contribuire al successo formativo e professionale degli studenti dell’ultimo triennio dell’ISISS Falcone di Barrafranc. Questo l’argomento dell’incontro organizzato dal Dirigente scolastico e dai Referenti ASL in collaborazione con ANPAL servizi. Dopo un’introduzione sul ruolo strategico degli strumenti di alternanza e transizione scuola-lavoro, il Dirigente scolastico Prof. Maria Stella Gueli ha presentato l’offerta formativa dell’IIS Falcone in Apprendistato di I livello, approvata a seguito della partecipazione al bando regionale, con il quale l’istituzione scolastica intende offrire l’opportunità di coniugare scuola e lavoro ai propri studenti. La presentazione tecnica del Contratto di Apprendistato di I livello della Dott.ssa Serena Schillirò, Consulente ANPAL servizi – Agenzia tecnica del Ministero del lavoro, ha consentito ai presenti di conoscere tutti i vantaggi e i dettagli per le istituzioni scolastiche, per le imprese e per i lavoratori/studenti. La tipologia contrattuale, che nasce dal combinato disposto tra Jobs Act e Buona Scuola, consente infatti a giovani studenti di essere assunti come apprendisti presso un’impresa e conseguire la qualifica, il diploma professionale o d’istruzione secondaria superiore attraverso periodi di formazione in aula, formazione on the job e vero e proprio lavoro retribuito secondo la percentualizzazione definita dalla regolamentazione regionale e dei CCNL. È stato infine presentato il bando regionale che garantisce alla scuola la sostenibilità dell’azione e alle imprese di ricevere un contributo di 3.000 euro per ogni apprendistato assunto e formato. Dopo aver risposto a tutte le domande delle imprese presenti e un importante confronto con i consulenti presenti, oltre che dei docenti quotidianamente impegnati nelle attività didattiche che vengono innovare da tale strumento l’incontro si è concluso con i saluti del Dirigente scolastico e con l’attivazione di un primo gruppo di lavoro che con l’assistenza tecnica di ANPAL servizi procederà a raccogliere altre manifestazioni d’interesse da parte dell’azienda e stipulare contratti di Apprendistato.

