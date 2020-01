Ussi Sicilia, l’assorino Filippo Mulè il nuovo Presidente Regionale

Per il mondo del giornalismo ennese arriva una importante e prestigiosa notizia. Infatti è nativo di Assoro il nuovo presidente regionale dell’Ussi, l’Unione stampa sportiva italiana. Si tratta di Filippo Mulè. Sessantadue anni vice capo servizio del Giornale di Sicilia e grande conoscitore dello sport a 360 gradi Filippo Mulè ha iniziato la sua carriera giornalistica nel 1978 con il suo primo articolo mentre entra a far parte della famiglia del Giornale di Sicilia nel 1984. Nella sua lunga e prestigiosa carriera Filippo Mulè ha seguito, tranne che per le Olimpiadi, tutte le più importanti manifestazioni mondiali, dal Ciclismo, Automobilismo, Atletica Leggera, Calcio. Per diversi anni è stato anche segretario dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia.

Di seguito il Comunicato Stampa diramato dall’Ussi Sicilia

FILIPPO MULÈ NUOVO PRESIDENTE REGIONALE DELL’USSI

SUCCEDE A ROBERTO GUELI, ORA IN CONSIGLIO NAZIONALE

Filippo Mulè è il nuovo presidente regionale dell’Ussi Sicilia. Il vicecaposervizio del Giornale di Sicilia, già vicepresidente vicario del gruppo di specializzazione dell’Associazione Siciliana della Stampa, subentra a Roberto Gueli che a sua volta entra a fare parte del consiglio nazionale dell’Unione Stampa Sportiva Italiana.

Nel corso del congresso straordinario siciliano, che si è tenuto a Palermo nel centro di produzione Panastudio, è stato confermato il gruppo dirigente del precedente consiglio regionale, integrato dal consigliere Sergio Magazzù nominato vicepresidente. Con il presidente Mulè e il vicepresidente Magazzù fanno parte del consiglio il vicepresidente vicario Nunzio Currenti, il vicepresidente collaboratore Lorenzo Gugliara, il segretario generale Nino Randazzo, il vicesegretario Antonio Foti, i consiglieri professionali Francesco La Rosa e Roberto Urso e il consigliere collaboratore Salvatore Sciuto. Confermato nella carica di tesoriere Franco Cammarasana.