Università il 23 marzo a Enna il Kore Open Day

Kore Open Day

Venerdì 23 marzo 2018 si tiene a Enna il Kore Open Day, nove ore di accoglienza nella più moderna e avanzata Università della Sicilia: dalle 9:00 alle 18:00.

Sono previsti incontri con docenti e studenti dell’Università Kore di Enna, lezioni dimostrative e visite guidate presso tutte le strutture didattiche e scientifiche e di relazione.

Sono invitati tutti gli studenti delle classi quarte e quinte delle Scuole secondarie di secondo grado (Licei e Istituti tecnici e professionali di ogni indirizzo) insieme con i loro docenti e dirigenti.

Programma

– Presentazione dell’Ateneo

– Presentazione dell’offerta formativa

– Incontri con i docenti referenti di ogni corso di laurea

– Tour del Campus

– Visita della Biblioteca

– Visite guidate del Polo scientifico di Ingegneria e Architettura

– Workshop

– Stand delle Strutture a supporto degli studi e degli Studenti:

* Ufficio Immatricolazione e Gestione Carriera studente ed ERSU Enna, utili per conoscere le modalità di immatricolazione e le relative tasse e borse di studio;

* Ufficio Relazioni internazionali – Erasmus (KIRO);

* Ufficio Stage e tirocini (UKE Pass);

* Centro Linguistico Interfacoltà Kore (CLIK);

* Istituto Confucio;

* Uffici di rappresentanza degli Studenti;

* CUS Enna Kore;

* Commissione di Ateneo per la Disabilità (KODIS)

L’Università Kore supporta gli Istituti Scolastici che desiderano partecipare al Kore Open Day con un contributo che copre la quasi totalità delle spese di viaggio.

Per sapere come fare, le Scuole possono compilare il modulo per ricevere tutte le informazioni cliccando qui

Se sei uno Studente interessato a partecipare compila questo modulo

Avviso alle Scuole: è possibile effettuare la prenotazione per la partecipazione entro e non oltre il 15 marzo 2018.