UNIPOLSAI PRESENTA I RISULTATI DELL’OSSERVATORIO SULLE ABITUDINI DI GUIDA IN SICILIA, IN SEGUITO ALL’ANALISI DEI DATI DELLE SCATOLE NERE INSTALLATE NELLE AUTOMOBILI

• Traffico particolarmente intenso: la Sicilia ha la velocità media più bassa d’Italia, con 24,8 km/h

• Si utilizza l’auto 285 giorni l’anno, ma per percorrere tratte brevi: la Sicilia è la regione italiana in cui si percorrono meno km al giorno (36)

• I siciliani guidano 1 ora e 26 minuti al giorno

• Enna la provincia in cui si passa più tempo in auto: 1 ora e 29 minuti, seguita da Catania e Trapani (1 ora e 28 minuti)

• Trapani e Palermo le province più trafficate, con una velocità media inferiore ai 24 km/h

• Siracusa la provincia meno trafficata e quella in cui si percorrono più km annui (11.055)

• La Sicilia è la regione più nottambula d’Italia e, tra le province, Palermo quella in cui si guida di più la notte.

Bologna, 26 novembre 2019

La Sicilia registra la velocità media più bassa d’Italia, 24,8 km/h, ed è la regione in cui si percorrono meno km al giorno, 36. È quanto emerge dall’Osservatorio UnipolSai sulle abitudini al volante degli italiani nel 2018, realizzato in seguito all’analisi dei dati di circa 4 milioni di automobilisti assicurati UnipolSai che installano la scatola nera Unibox sulla propria autovettura, settore nel quale la compagnia è leader in Italia e in Europa per numero di apparecchi installati.

“Il traffico è particolarmente intenso in regione: la Sicilia ha la velocità media più bassa d’Italia. La spiegazione è da ricercarsi nella scarsa presenza di alternative all’automobile come il treno o il trasporto pubblico e a infrastrutture non sempre adeguate alla domanda di traffico.

La Sicilia è inoltre la regione in cui si percorrono meno km al giorno, segno di una tendenza a utilizzare frequentemente l’auto ma per percorrere tratte brevi”, ha commentato Enrico San Pietro, Condirettore Generale Assicurativo UnipolSai.

I siciliani trascorrono al volante 1 ora e 26 minuti al giorno, 1 minuto in più rispetto alla media nazionale, utilizzano l’auto 285 giorni l’anno (286 la media nazionale) e percorrono 10.168 km l’anno, ben 1.700 in meno rispetto alla media nazionale.

In Sicilia si tende a utilizzare molto l’auto durante la notte. La regione, infatti, insieme al Lazio, ha la percentuale più alta di km percorsi da mezzanotte alle sei del mattino, il 4,7% del totale. La provincia più nottambula è Palermo, con il 5% dei km percorsi di notte, seguita da Catania con il 4,8%, mentre Caltanissetta è la città che guida meno nelle ore notturne (3,9%).

Le differenze tra le singole province sono notevoli. Trapani è la città dove si utilizza più l’auto, con 297 giorni all’anno, contro i soli 276 di Enna. Siracusa, invece, si colloca al primo posto per km percorsi con un totale di 11.055, mentre chiude la classifica Caltanissetta con 9.589 km.

Siracusa è la provincia che trascorre meno tempo in auto, con 1 ora e 21 minuti, 4 minuti in meno rispetto alla media nazionale; all’estremo opposto si colloca Enna, dove gli abitanti passano al volante 1 ora e 29 minuti, seguiti da Catania e Trapani (1 ora e 28 minuti).

Trapani (23,7 km/h) e Palermo (23,9 km/h) sono le province in cui la velocità media risulta essere più bassa, mentre quella che dà più gas è Siracusa, con 27,6 km/h, ma comunque al di sotto della media nazionale di 29,5 km/h.

Il numero di scatole nere in Italia ha raggiunto circa 8 milioni di unità, di cui UnipolSai detiene circa il 50%, un apprezzamento legato non solo per la possibilità di ottenere uno sconto significativo sull’RCAuto e sulla polizza Furto e Incendio per chi sceglie l’installazione di Unibox a bordo della vettura.

In caso di incidente, infatti, la scatola nera è in grado di registrare data e orario dell’evento, posizione Gps, velocità del veicolo ed essere in questo modo particolarmente utile in caso di contestazioni, sia in caso di sentenze del giudice sia in caso di multe non dovute. In caso di incidente grave, il dispositivo può inoltre rappresentare un reale strumento “salva vita” in quanto invia automaticamente un allarme alla Centrale Assistenza grazie al Servizio di Allarme Crash e, infine, in caso di furto del veicolo, ne facilita il ritrovamento.

Km percorsi in Sicilia

Provincia Giorni utilizzo km x Giorno Km Annui Ore x giorno Giorni guida Velocità % Km Notturni

PALERMO 279 35 9.636 1,27 17 23,9 5,06%

TRAPANI 297 35 10.350 1,28 18 23,7 4,74%

CALTANISETTA 288 33 9.589 1,23 17 24,0 3,90%

MESSINA 283 36 10.103 1,26 17 25,0 4,49%

ENNA 276 37 10.121 1,29 17 24,8 4,15%

AGRIGENTO 289 35 10.128 1,27 17 24,3 4,31%

CATANIA 285 37 10.531 1,28 17 25,1 4,84%

RAGUSA 294 37 10.753 1,24 17 26,1 4,64%

SIRACUSA 295 37 11.055 1,21 17 27,6 4,11%

Sicilia 285 36 10.168 1,26 17 24,8 4,69%

Media Italia 286 41 11.885 1,25 17 29,5 4,30%

Fonte: Osservatorio UnipolSai Assicurazioni

Dati per regione

Regione Giorni utilizzo km x Giorno Km Annui % Km Notturni Ore x giorno Giorni guida Velocità Km/h

01 Piemonte 281 41 11.631 4,55% 1,18 15 31,7

02 Val d’Aosta 268 42 11.277 3,75% 1,13 14 34,4

03 Liguria 252 38 9.584 4,10% 1,20 14 28,5

04 Lombardia 282 42 11.881 4,19% 1,19 15 32,0

05 Trentino A.A 276 46 12.691 3,17% 1,16 15 36,1

06 Veneto 288 45 12.944 3,63% 1,20 16 33,7

07 Friuli V.G. 279 44 12.131 3,14% 1,18 15 33,3

08 Emilia R. 284 44 12.379 4,05% 1,17 15 34,0

09 Toscana 288 41 11.870 4,12% 1,21 16 30,4

10 Marche 293 43 12.698 4,42% 1,21 16 32,2

11 Umbria 293 47 13.714 4,35% 1,23 17 33,7

12 Lazio 280 43 12.125 4,69% 1,28 17 29,6

13 Molise 285 47 13.406 3,83% 1,29 18 31,7

14 Abruzzo 292 43 12.496 4,17% 1,25 17 30,2

15 Campania 293 40 11.727 4,56% 1,34 19 25,4

16 Puglia 297 41 12181 4,60% 1,32 19 26,9

17 Basilicata 282 45 12.812 4,11% 1,29 17 30,7

18 Calabria 295 41 12.117 3,66% 1,28 18 28,0

19 Sicilia 285 36 10.168 4,69% 1,26 17 24,8

20 Sardegna 296 40 11.946 3,47% 1,22 17 29,7

Media Italia 286 41 11.885 4,30% 1,25 17 29,5

Fonte: Osservatorio UnipolSai Assicurazioni

