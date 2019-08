Unioncamere: quasi 150mila le imprese femminili: Enna il dato più alto in Sicilia 27,98%

Un terzo dell’industria della vacanza è donna:

quasi 150mila le imprese femminili

Roma, 9 agosto 2019 – Quasi un terzo dell’industria della vacanza è in mano alle donne d’impresa. Sono infatti oltre 148mila le imprese femminili che si occupano di attività di ristorazione e alloggio, di servizi turistici o legati all’intrattenimento e al divertimento, il 29,5% del totale. Sensibile la crescita di questo insieme in 4 anni: +8,7% e quasi 12mila imprese in più.

Dall’elaborazione effettuata dall’Osservatorio sull’imprenditorialità femminile di Unioncamere e InfoCamere, sulla base dei dati al 30 giugno scorso, emergono con chiarezza i settori turistici a maggior vocazione femminile, ma anche quelli che in questi ultimi anni hanno attratto maggiormente le donne.

Come mostrano i tassi di femminilizzazione di questi settori (dati dal rapporto tra imprese totali e imprese femminili), nell’avviare una attività dedicata alla vacanza e al divertimento, le donne puntano di più sui bed and breakfast e sulle case vacanza piuttosto che sugli alberghi, sui bar piuttosto che su ristoranti, sui parchi divertimento e sui parchi tematici piuttosto che sugli stabilimenti balneari o sulle palestre. E diventano quasi decisive, “pesando” oltre il 40% del totale, in tutti quegli ambiti in cui probabilmente la capacità organizzativa o un più elevato titolo di studi fanno la differenza: quasi il 42% delle agenzie di viaggio è al femminile, lo sono anche il 40% delle imprese che forniscono servizi su prenotazione e guide turistiche, e, sebbene con numeri complessivamente più contenuti, al femminile è anche il 41% delle attività di biblioteche ed archivi, così come lo è il 30% circa dei musei.

Il confronto con il 2015, poi, mostra una vera “impennata” di imprese guidate da donne nel settore dei bed and breakfast e delle case vacanze (+4.258 imprese) e in quello dei servizi di prenotazione e guide turistiche (+517). Oltre 5mila in più, inoltre, i ristoranti gestiti da donne rispetto a 4 anni fa e circa 1.300 i bar al femminile aggiuntivi rispetto alla fotografia scattata a fine giugno 2015.

Il settore dell’alloggio e della ristorazione, comparto fondamentale dell’industria turistica nazionale, rappresenta del resto uno degli ambiti in cui il milione e 338mila imprese femminili sono più diffuse: 133.531 quelle registrate a fine giugno scorso, pari al 29,37% del totale. In termini di numerosità, comunque, i primi settori per partecipazione femminile all’impresa sono il commercio, con oltre 356mila imprese guidate da donne, e l’agricoltura, con più di 211mila.

Anche l’elevata presenza di imprese femminili nel commercio e nel turismo è probabilmente tra le ragioni per cui più di un terzo delle attività guidate da donne si concentra nella città metropolitane, a partire da Roma, Milano e Napoli. In termini di incidenza percentuale sul totale delle imprese registrate, invece, sono alcune piccole province, molte delle quali del Mezzogiorno, a trainare la classifica nazionale, a cominciare da Benevento, Avellino e Chieti, in cui le donne di impresa sfiorano il 30% delle attività totali.

Industria della vacanza e del tempo libero: settori a maggior partecipazione di imprese femminili

Dati al 30 giugno 2019 e confronto con il 30 giugno 2015

Settore Imprese totali Imprese femminili Tasso di femminilizzazione (%) Saldo II trim. 2019_II trim. 2015 imprese femminili Alberghi e strutture simili 31.126 8.680 27,9% -59 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 27.386 11.490 42,0% 4.258 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 2.069 521 25,2% 13 Attività delle agenzie di viaggio 7.057 2.960 41,9% 387 Attività dei tour operator 754 237 31,4% 94 Altri servizi di prenotazione e attività connesse, tra cui guide e accompagnatori turistici 4.320 1.731 40,1% 517 Ristoranti e attività di ristorazione mobile 215.162 56.152 26,1% 5.004 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) 1.587 452 28,5% 120 Mense e catering continuativo su base contrattuale 2.296 580 25,3% -74 Bar e altri esercizi simili senza cucina 170.341 54.864 32,2% 1.280 Attività di biblioteche ed archivi 326 134 41,1% 2 Attività di musei 508 152 29,9% 24 Palestre 5.100 1.299 25,5% 124 Parchi di divertimento e parchi tematici 996 300 30,1% 76 Altre attività ricreative e di divertimento 26.306 6.853 26,1% -76 Stabilimenti balneari 6.823 1.713 25,1% 168 Totale settori 502.157 148.118 29,5% 11.858

Fonte: Osservatorio dell’Imprenditoria Femminile di Unioncamere – InfoCamere

Imprese totali, imprese femminili e tasso di femminilizzazione per settori

Dati al 30 giugno 2019

Settore Imprese totali Imprese femminili Tasso di femminilizzazione G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut… 1.518.580 356.294 23,46% A Agricoltura, silvicoltura pesca 744.061 211.502 28,43% I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 454.686 133.531 29,37% S Altre attività di servizi 245.487 125.305 51,04% C Attività manifatturiere 559.443 95.583 17,09% L Attività immobiliari 291.027 60.508 20,79% N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp… 204.807 53.992 26,36% F Costruzioni 827.354 53.274 6,44% M Attività professionali, scientifiche e tecniche 215.384 40.311 18,72% K Attività finanziarie e assicurative 126.182 27.032 21,42% J Servizi di informazione e comunicazione 138.227 25.390 18,37% R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver… 77.617 18.196 23,44% H Trasporto e magazzinaggio 168.089 17.504 10,41% Q Sanità e assistenza sociale 43.790 16.566 37,83% P Istruzione 31.303 9.502 30,35% E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d… 11.691 1.463 12,51% D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz… 12.814 1.263 9,86% B Estrazione di minerali da cave e miniere 4.120 412 10,00% Altri settori 417.712 90.375 21,64% Totale 6.092.374 1.338.003 21,96%

Fonte: Osservatorio dell’Imprenditoria Femminile di Unioncamere – InfoCamere

Imprese totali, imprese femminili e tasso di femminilizzazione per regione

Dati al 30 giugno 2019

Regione Imprese totali Imprese femminili Tasso di femminilizzazione ABRUZZO 148.574 38.432 25,87% BASILICATA 60.175 16.027 26,63% CALABRIA 186.921 44.067 23,58% CAMPANIA 594.718 136.381 22,93% EMILIA ROMAGNA 452.683 93.856 20,73% FRIULI-VENEZIA GIULIA 102.166 22.985 22,50% LAZIO 660.308 145.965 22,11% LIGURIA 162.917 36.124 22,17% LOMBARDIA 960.305 179.936 18,74% MARCHE 168.855 38.918 23,05% MOLISE 35.470 9.843 27,75% PIEMONTE 429.367 96.663 22,51% PUGLIA 380.195 87.631 23,05% SARDEGNA 169.925 38.816 22,84% SICILIA 466.428 113.950 24,43% TOSCANA 413.506 95.453 23,08% TRENTINO – ALTO ADIGE 109.680 19.586 17,86% UMBRIA 94.068 23.357 24,83% VALLE D’AOSTA 12.352 2.933 23,75% VENETO 483.761 97.080 20,07% Totale 6.092.374 1.338.003 21,96%

Fonte: Osservatorio dell’Imprenditoria Femminile di Unioncamere – InfoCamere

Imprese femminili e tasso di femminilizzazione per provincia

Dati al 30 giugno 2019

Provincia Imprese femminili Tasso di femminilizzazione Provincia Imprese femminili Tasso di femminilizzazione AGRIGENTO 10.197 25,30% MESSINA 14.420 23,39% ALESSANDRIA 9.920 23,34% MILANO 64.697 16,85% ANCONA 10.724 23,60% MODENA 15.367 21,05% AOSTA 2.933 23,75% MONZA E BRIANZA 13.346 17,97% AREZZO 8.852 23,66% NAPOLI 61.401 20,48% ASCOLI PICENO 5.727 23,18% NOVARA 6.821 22,70% ASTI 5.360 22,93% NUORO 7.218 24,47% AVELLINO 13.266 29,75% ORISTANO 3.122 21,78% BARI 31.199 21,27% PADOVA 19.334 19,97% BELLUNO 3.175 20,74% PALERMO 23.468 23,91% BENEVENTO 10.685 30,05% PARMA 9.237 20,18% BERGAMO 18.812 19,81% PAVIA 10.263 21,98% BIELLA 3.644 20,68% PERUGIA 17.568 24,32% BOLOGNA 19.899 20,86% PESARO E URBINO 8.590 21,71% BOLZANO 10.436 17,73% PESCARA 8.917 23,80% BRESCIA 23.836 20,25% PIACENZA 6.274 21,51% BRINDISI 8.472 22,78% PISA 9.764 22,23% CAGLIARI 15.861 22,56% PISTOIA 7.293 22,36% CALTANISSETTA 6.074 23,85% PORDENONE 5.734 21,95% CAMPOBASSO 7.285 27,81% POTENZA 10.455 27,32% CASERTA 22.780 24,12% PRATO 8.153 24,43% CATANIA 24.538 23,87% RAGUSA 8.666 23,52% CATANZARO 7.901 23,07% RAVENNA 8.067 20,80% CHIETI 12.934 28,84% REGGIO DI CALABRIA 12.806 24,21% COMO 9.141 19,14% REGGIO EMILIA 9.985 18,45% COSENZA 16.062 23,54% RIETI 4.118 26,85% CREMONA 5.909 20,33% RIMINI 8.450 21,37% CROTONE 4.206 23,51% ROMA 103.115 20,58% CUNEO 15.328 22,70% ROVIGO 6.390 23,74% ENNA 4.201 27,96% SALERNO 28.249 23,47% FERMO 4.818 23,41% SASSARI 12.615 22,61% FERRARA 8.012 23,00% SAVONA 7.448 24,92% FIRENZE 23.338 21,18% SIENA 6.925 24,39% FOGGIA 18.758 25,88% SIRACUSA 10.191 26,01% FORLI’ – CESENA 8.565 20,34% SONDRIO 3.488 23,66% FROSINONE 13.546 28,04% TARANTO 12.558 25,29% GENOVA 17.212 20,02% TERAMO 9.073 25,12% GORIZIA 2.335 23,13% TERNI 5.789 26,53% GROSSETO 7.967 27,26% TORINO 48.975 22,33% IMPERIA 6.033 23,24% TRAPANI 12.195 25,93% ISERNIA 2.558 27,58% TRENTO 9.150 18,00% LA SPEZIA 5.431 25,76% TREVISO 17.378 19,69% L’AQUILA 7.508 24,92% TRIESTE 3.604 22,26% LATINA 14.726 25,53% UDINE 11.312 22,74% LECCE 16.644 22,43% VARESE 14.057 20,41% LECCO 5.004 19,44% VENEZIA 15.447 19,95% LIVORNO 8.335 25,35% VERBANIA 2.968 22,90% LODI 3.184 19,08% VERCELLI 3.647 22,72% LUCCA 9.597 22,40% VERONA 19.366 20,11% MACERATA 9.059 23,51% VIBO VALENTIA 3.092 22,63% MANTOVA 8.199 20,61% VICENZA 15.990 19,32% MASSA CARRARA 5.229 23,14% VITERBO 10.460 27,56% MATERA 5.572 25,44% Totale 1.338.003 21,96%

Fonte: Osservatorio dell’Imprenditoria Femminile di Unioncamere – InfoCamere