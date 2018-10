Unioncamere Protesti: crollano cambiali e assegni scoperti (-500 milioni in 2 anni)

Protesti: crollano cambiali e assegni scoperti (-500 milioni in 2 anni)

Roma, 8 ottobre 2018 – Protesti in fortissimo calo in Italia. Nel corso del 2017 sono stati protestati quasi 513 mila effetti, tra assegni e cambiali, per un valore pari a circa 829 milioni di euro. Quasi mezzo miliardo di euro in meno (-37%) rispetto a due anni fa quando l’entità dei protesti aveva superato quota 1,3miliardi di euro. Nel Lazio si registra il record del numero degli scoperti (88.690), seguito da Lombardia (77.627) e Campania (76.062).

E’ la fotografia scattata da Unioncamere e InfoCamere sui dati raccolti dalle Camere di Commercio.

Le cambiali restano i titoli di credito più protestati, 413.971 nel 2017 ovvero l’81% del totale. Ma i mancati pagamenti dei “pagherò” sono sempre meno frequenti: tra il 2015 e il 2017 si sono ridotti del 31% nel numero e del 40% in termini di valore. In frenata, nello stesso periodo, si confermano anche gli assegni a vuoto, -27% in quantità e 32% in valore.

L’analisi territoriale mostra come la frenata più vistosa del numero degli effetti protestati si sia registrata nelle Marche (-30,4%), seguita da Trentino Alto Adige (-21,5%) e Veneto (-19%). In termini monetari lo stop più evidente è però quello fatto registrare dalla Valle d’Aosta (-47,3%) e, pur se con un certo distacco, dalla Sicilia (-39,5% rispetto al 2016).

Roma con 67.648 protesti è in testa alla classifica provinciale del numero degli scoperti rilevati lo scorso anno, seguita da Milano 43.669 e Napoli 36.643. Mentre sul fronte opposto Fermo si rileva la provincia più virtuosa con 334 effetti protestati, preceduta da Aosta 380 e Belluno 405. In termini di importi medi, invece, in vetta alla graduatoria con valori sopra i 2mila euro si trovano Udine, seguita dal capoluogo lombardo e dalla Capitale , insieme a Frosinone, Padova, Agrigento, Rovigo e Arezzo. Viceversa, La Spezia e Belluno si distinguono per i valori medi più bassi, attestandosi sotto la soglia dei 700 euro.

Numero effetti protestati negli anni 2015-2017 per tipologia

Valore effetti protestati negli anni 2015-2017 per tipologia

Tab.1 Protesti per regione: totale effetti e di cui cambiali – Anno 2017 e confronto con 2016 Numero e valore degli effetti in euro graduatoria per protesti totali

Regione 2017 Var % 2017/2016 Protesti totali di cui: cambiali Valore di cui: Protesti totali di cui cambiali Valore totale di cui cambiali totale cambiali Lazio 88.690 53.154 182.711.846 83.287.879 -2,2% -6,7% -8,6% -19,8% Lombardia 77.627 54.679 145.901.171 65.917.009 -15,1% -14,3% -18,8% -26,7% Campania 76.062 67.428 126.911.797 87.455.498 -7,5% -6,8% -15,4% -13,0% Sicilia 45.717 38.086 65.740.063 31.205.970 -13,5% -14,1% -39,5% -55,0% Puglia 43.902 40.251 59.185.553 41.634.624 -14,6% -14,3% -18,2% -20,9% Calabria 28.094 25.053 35.927.259 22.796.839 0,8% 0,2% 7,9% 1,1% Toscana 25.398 22.751 33.523.784 20.833.660 -14,9% -15,4% -11,4% -20,4% Emilia Romagna 24.861 21.378 37.942.667 23.380.847 -14,4% -13,1% -26,6% -26,4% Piemonte 22.116 20.001 23.272.582 15.620.957 -15,7% -14,1% -25,1% -19,4% Veneto 17.201 15.416 27.173.654 16.975.363 -19,0% -16,4% -32,0% -24,6% Sardegna 13.492 12.138 13.106.266 8.668.983 5,2% 8,4% -23,8% -12,6% Abruzzo 12.520 10.443 19.311.812 10.177.243 -14,4% -13,7% -19,0% -24,6% Marche 9.286 8.465 15.896.441 12.404.187 -30,4% -30,5% -30,4% -26,8% Umbria 7.203 6.250 13.717.236 9.504.252 -15,9% -18,8% 0,4% -6,1% Liguria 7.002 6.171 6.850.311 4.071.341 -17,1% -18,0% -27,0% -33,9% Basilicata 5.100 4.415 7.910.296 5.175.723 -10,6% -14,1% -1,7% -11,4% Friuli Venezia Giulia 3.642 3.350 6.315.010 3.482.652 -12,1% -11,1% 29,9% -0,6% Molise 2.988 2.582 4.240.039 2.511.825 -14,2% -13,0% -34,4% -39,8% Trentino Alto Adige 1.803 1.626 2.757.889 1.218.384 -21,5% -22,5% -32,5% -55,5% Valle d’Aosta 380 334 463.186 388.193 -13,0% -17,5% -47,3% -50,5% ITALIA 513.084 413.971 828.858.859 466.711.430 -11,0% -11,5% -18,4% -23,8% Fonte: elaborazioni Unioncamere-InfoCamere su dati Registro informatico dei protesti

Tab. 2 – Graduatoria numero protesti per provincia – Anno 2017

Totale effetti protestati e di cui cambiali – Valori assoluti e importo medio in euro

Provincia Totale protesti Importo medio di cui: cambiali Importo medio Provincia Totale protesti Importo medio di cui: cambiali Importo medio Roma 67.648 2.116 34.476 1.553 Trapani 2.679 956 2.310 691 Milano 43.669 2.150 23706 1.217 Alessandria 2.659 1.035 2.441 869 Napoli 36.643 1.545 32.223 1.143 Ancona 2.481 1.771 2.377 1.601 Salerno 18.141 1.814 15.938 1.479 Siena 2.397 1.631 2.079 1.214 Bari 15.689 1.731 14.193 1.307 Rimini 2.315 1.835 1.828 1.181 Caserta 14.180 1.747 13.005 1.440 Caltanissetta 2.308 1.772 1.737 879 Palermo 13284 1.108 11655 750 Arezzo 2.289 2.036 1.941 1.342 Torino 12.184 1.033 10.923 745 Teramo 2.284 1.621 1.794 785 Lecce 10.908 959 10.118 750 Pistoia 2.264 1.021 1.999 711 Catania 9.161 1.741 7.658 848 Ferrara 2.033 1.341 1.774 1.022 Reggio Calabria 9.065 1.012 8.211 737 Novara 2015 828 1917 705 Frosinone 9.028 2.094 8.145 1.816 Mantova 1.943 1.722 1.746 1.307 Cagliari 8.244 934 7.429 677 Forlì 1.908 1.977 1.542 1.561 Latina 7.687 1.805 6.876 1.526 Terni 1.905 1.879 1.631 1.452 Cosenza 7.257 1.466 6.517 937 Piacenza 1.894 1.299 1.653 880 Bergamo 6.828 1.908 6.207 1.584 Matera 1.876 1.403 1.695 1.010 Taranto 6358 969 5999 825 Ravenna 1.876 1.123 1.695 950 Brescia 6.263 1.962 5.599 1.517 Campobasso 1.867 1.293 1.671 829 Catanzaro 6.081 1.435 5.439 1.126 Ascoli Piceno 1.840 1.628 1.630 1.333 Firenze 5.936 1.456 5.298 951 Grosseto 1.795 1.168 1.630 837 Foggia 5.747 1.777 5.068 1.262 Vibo Valentia 1782 1.189 1534 852 Messina 5.668 1.306 4770 883 Prato 1.764 1.333 1.601 1.061 Perugia 5.298 1.914 4.619 1.545 Cuneo 1.752 1.730 1.521 1.073 Brindisi 5.200 998 4.873 852 Cremona 1.739 1.554 1.602 1.334 Bologna 4379 1.374 3938 831 Savona 1.674 1.065 1.419 670 Modena 4.363 1.612 3.885 1.273 Macerata 1551 1.612 1380 1.346 Avellino 4.326 1.957 3.699 1.367 Lecco 1.548 1.373 1.413 682 Siracusa 4.244 1.280 3.472 687 Rieti 1.535 1.539 1.377 1.295 Ragusa 4047 1.717 3208 1.004 Lucca 1436 1.268 1313 709 Monza e Brianza 3.960 1.547 3.456 1.152 Udine 1363 2.338 1252 1.141 Varese 3.936 936 3.637 746 Massa Carrara 1.160 1.470 1.023 1.015 Crotone 3.909 1.349 3.352 958 Isernia 1.121 1.628 911 1.236 Genova 3.743 1.112 3.323 758 Pordenone 1.084 1.782 1.014 1.207 Pavia 3721 867 3516 689 Rovigo 1.061 2.049 912 1.440 Como 3.589 1.300 3.393 1.111 Trento 1.057 1.384 939 780 Pisa 3.553 1.125 3.225 797 Biella 1.035 761 988 590 Verona 3520 1.500 3200 959 Imperia 1.008 716 877 527 Pescara 3.511 1.579 3.137 854 Enna 902 1.679 760 1.096 Sassari 3.492 964 3.174 713 Oristano 893 1.026 787 801 Chieti 3.478 1.441 2.858 1.139 Asti 876 835 776 591 Agrigento 3.424 2.081 2.516 873 Nuoro 863 1.301 748 1.001 Treviso 3.346 1.382 3.056 1.042 Vercelli 843 1.142 774 1.050 L’Aquila 3.247 1.556 2.654 1.068 Trieste 757 941 678 721 Padova 3.229 2.087 2.651 1.443 Verbano Cusio Ossola 752 1.008 661 792 Potenza 3.224 1.637 2.720 1.274 Bolzano 746 1.736 687 707 Parma 3.094 1.461 2.779 1.121 La Spezia 577 315 552 255 Pesaro 3.080 1.741 2.799 1.514 Gorizia 438 1.103 406 840 Reggio Emilia 2.999 1.687 2.284 1.141 Sondrio 431 1.877 404 1.149 Venezia 2.956 1.382 2.762 1.071 Belluno 405 615 387 530 Livorno 2804 722 2642 621 Aosta 380 1.219 334 1.162 Viterbo 2792 1.575 2280 1.174 Fermo 334 1.927 279 1.187 Benevento 2.772 1.500 2.563 1.279 Vicenza 2684 1.500 2448 988 ITALIA 513.084 1.615 413.971 1.127

Fonte: elaborazioni Unioncamere-InfoCamere su dati Registro informatico dei protesti