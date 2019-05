Unioncamere primo trimestre 2019; in aumento numero imprese in provincia di Enna

NATALITA’ E MORTALITA’ DELLE IMPRESE ITALIANE REGISTRATE PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO – I TRIMESTRE 2019

Imprese: nel primo trimestre dell’anno -27mila individuali

+14mila società di capitale

Roma, 26 aprile 2019 – Comincia in salita il 2019 per l’Azienda-Italia. Nei primi tre mesi dell’anno il bilancio tra aperture e chiusure di imprese ha segnato un calo dello 0,4% rispetto a fine dicembre 2018 e corrispondente, in termini assoluti, a un saldo negativo di 21.659 imprese. A determinare il risultato in “rosso” è stato il soprattutto consistente balzo in avanti delle cessazioni (136.069 contro le 128.628 del 2018), solo in parte compensato da un moderato incremento delle iscrizioni rispetto allo stesso periodo del 2018 (114.410 contro 113.227).

E’ questa – in estrema sintesi – la dinamica che emerge dalla lettura dei dati ufficiali sulla natalità e mortalità delle imprese italiane nel I° trimestre 2019, diffusi da Unioncamere – InfoCamere. Tutti i dati sono disponibili online all’indirizzo www.infocamere.it .

Nel valutare i dati del primo trimestre dell’anno va ricordato che, statisticamente, questo periodo presenta con una certa regolarità saldi negativi. Ciò per via del concentrarsi alla fine dell’anno di un numero elevato di cessazioni di attività, il cui riflesso si registra negli archivi camerali nelle prime settimane del nuovo anno. Ciò detto, il trimestre da poco concluso interrompe bruscamente il percorso di rientro – per quanto breve – che, dopo il 2013, si era andato manifestando con una ripetuta attenuazione della perdita di imprese. In particolare, le 136.069 cessazioni del primo trimestre 2019 costituiscono il risultato meno brillante degli ultimi cinque anni.

A fare le spese del cattivo inizio d’anno sono state soprattutto le imprese più piccole, in particolare quelle artigiane (che al 31 marzo erano 10.473 in meno rispetto alla fine di dicembre), e quelle del Nord (6.991 unità in meno nel Nord-Ovest e 6.542 nel Nord-Est, rispettivamente lo 0,45% e lo 0,57% in meno nei primi tre mesi dell’anno).

Tra le forme giuridiche, l’aggregato che arretra di più è quello delle imprese individuali, diminuito in tre mesi di 26.797 unità (-0,84% contro il -0,75% del 2018), mentre meno significativa, in termini assoluti, è stata la riduzione delle società di persone (8.318 unità, lo 0,84% in meno rispetto a fine dicembre, che eguaglia quello delle imprese individuali). Gli unici segnali positivi – anche se più attenuati rispetto allo scorso anno – continuano a venire dalle società di capitali, cresciute nei primi tre mesi dell’anno di 13.907 unità (+0,81%).

Tra i settori, in termini assoluti i saldi negativi più pesanti si registrano nel commercio (-12.351, il 58% del saldo totale del trimestre), in agricoltura (-7.295 unità, ma va detto che si tratta di una tendenza di fondo che prosegue da anni), nelle costruzioni (-4.380) e nelle attività manifatturiere (-3.746). Col segno positivo chiudono, invece, le attività immobiliari, quelle professionali e i servizi alle imprese che, insieme, crescono di 787 unità.

Saldo positivo anche per le attività professionali, scientifiche e tecniche (663 imprese in più), istruzione (+156) e sanità e assistenza sociale (+155). Vero e proprio “boom”, infine, per il comparto del noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese: nel trimestre, il bilancio tra aperture e chiusure è stato positivo per 1.222 unità in più, corrispondente ad una crescita dello 0,61%, la migliore tra tutti i settori economici.

Sotto il profilo territoriale, tutte le macro-ripartizioni geografiche chiudono il trimestre con saldi negativi. La battuta di arresto più rilevante in termini assoluti è quella del Nord-Ovest che perde 6.991 imprese, il 32,2% di tutto il saldo negativo del periodo. A seguire viene il Nord-Est, il cui stock di imprese tra gennaio e marzo si è ridotto di 6.542 unità. Rapportato al totale delle imprese dell’area, questo dato corrisponde a un tasso di crescita del -0,57%, il più pesante in assoluto. Contengono le perdite, invece, il Mezzogiorno (5.193 imprese in meno, pari allo 0,25% dello stock) e soprattutto il Centro dove, grazie al Lazio (unica regione con la Sicilia a chiudere il trimestre con un saldo positivo, con 716 imprese in più), il deficit si arresta a -2.933 unità, pari allo 0,22% dello stock dell’area.

Discorso a parte per le imprese artigiane. L’andamento di questo particolare comparto produttivo è, infatti, fortemente determinato da quello delle imprese individuali, la forma giuridica più diffusa tra gli artigiani (il 77,4% del totale). A conferma delle difficoltà che ancora condizionano fortemente gli operatori più piccoli e meno strutturati, tra gennaio e marzo il saldo delle imprese artigiane (negativo per 10.473 unità) mostra solo un lievissimo recupero (lo 0,02%) rispetto al risultato del 2018 quando il bilancio fu di 10.944 unità in meno.

Graf. 1 e 2 – Serie storiche delle iscrizioni, delle cessazioni* e dei saldi nel I trimestre di ogni anno

Totale imprese, valori assoluti – Anni 2008-2019

: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo

Riepilogo dei dati principali

Tab. 1 – Serie storica delle iscrizioni, delle cessazioni e dei relativi tassi di crescita nel I trimestre di ogni anno

Totale imprese e imprese artigiane – Valori assoluti e percentuali

Totale imprese ANNO Iscrizioni Cessazioni Saldi Tasso di iscrizione Tasso di Cessazione Tasso di Crescita 2007 142.416 156.624 -14.208 2,32% 2,56% -0,23% 2008 130.629 152.443 -21.814 2,15% 2,51% -0,36% 2009 118.407 149.113 -30.706 1,94% 2,44% -0,50% 2010 123.094 139.275 -16.181 2,02% 2,29% -0,27% 2011 125.271 134.909 -9.638 2,05% 2,21% -0,16% 2012 120.278 146.368 -26.090 1,97% 2,40% -0,43% 2013 118.618 149.969 -31.351 1,95% 2,46% -0,51% 2014 115.374 139.864 -24.490 1,90% 2,31% -0,40% 2015 114.502 133.187 -18.685 1,90% 2,19% -0,31% 2016 114.660 127.341 -12.681 1,89% 2,10% -0,21% 2017 115.930 131.835 -15.905 1,91% 2,17% -0,26% 2018 113.227 128.628 -15.401 1,86% 2,11% -0,25% 2019 114.410 136.069 -21.659 1,87% 2,23% -0,36% di cui imprese artigiane ANNO Iscrizioni Cessazioni Saldi Tasso di iscrizione Tasso di cessazione Tasso di crescita 2007 34.680 46.453 -11.773 2,34% 3,13% -0,79% 2008 33.042 45.911 -12.869 2,21% 3,07% -0,86% 2009 31.744 47.308 -15.564 2,12% 3,16% -1,04% 2010 30.967 44.791 -13.824 2,09% 3,03% -0,94% 2011 32.550 44.042 -11.492 2,21% 2,99% -0,78% 2012 32.965 48.191 -15.226 2,26% 3,30% -1,04% 2013 29.214 50.399 -21.185 2,03% 3,50% -1,47% 2014 28.308 44.958 -16.650 2,01% 3,19% -1,18% 2015 28.366 42.940 -14.574 2,05% 3,10% -1,05% 2016 27.711 40.218 -12.507 2,04% 2,96% -0,92% 2017 26.954 37.949 -10.995 2,01% 2,83% -0,82% 2018 26.246 37.190 -10.944 1,98% 2,80% -0,82% 2019 28.763 39.236 -10.473 2,20% 3,00% -0,80%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo

Tab. 2 – Nati-mortalità delle imprese per forme giuridiche – I trimestre 2019

Totale imprese e imprese artigiane

Forme giuridiche Iscrizioni Cessazioni Saldo I trim. 2019 Stock al 31.03.2019 Tasso di crescita I trim. 2019 Tasso di crescita I trim. 2018 Totale imprese Società di capitali 33.740 19.833 13.907 1.727.929 0,81% 1,04% Società di persone 6.832 15.150 -8.318 981.469 -0,84% -0,73% Imprese individuali 71.763 98.560 -26.797 3.149.712 -0,84% -0,75% Altre forme 2.075 2.526 -451 210.605 -0,21% -0,17% TOTALE 114.410 136.069 -21.659 6.069.715 -0,36% -0,25% di cui imprese artigiane Società di capitali 2.891 1.727 1.164 84.120 1,41% 1,60% Società di persone 1.723 4.488 -2.765 204.748 -1,33% -1,15% Imprese individuali 24.091 32.929 -8.838 1.004.098 -0,87% -0,94% Altre forme 58 92 -34 4.036 -0,83% -0,74% TOTALE 28.763 39.236 -10.473 1.297.002 -0,80% -0,82%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 3 – Nati-mortalità delle imprese per grandi circoscrizioni territoriali – I trimestre 2019

Aree geografiche VALORI ASSOLUTI Iscrizioni di cui artigiane Cessazioni di cui artigiane Saldo di cui artigiane Registrate al 31.03.2019 di cui artigiane NORD-OVEST 30.990 10.317 37.981 13.135 -6.991 -2.818 1.559.699 406.421 NORD-EST 21.198 6.907 27.740 9.273 -6.542 -2.366 1.144.048 305.801 CENTRO 25.598 6.049 28.531 8.112 -2.933 -2.063 1.331.758 263.249 SUD E ISOLE 36.624 5.490 41.817 8.716 -5.193 -3.226 2.034.210 321.531 ITALIA 114.410 28.763 136.069 39.236 -21.659 -10.473 6.069.715 1.297.002

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 4 – Nati-mortalità delle imprese per regioni – I trimestre 2019

Totale imprese

Regioni Iscrizioni Cessazioni Saldo Stock al Tasso di crescita Tasso di crescita I trim 2019 31 marzo 2019 I trim 2019 I trim 2018 PIEMONTE 8.782 11.849 -3.067 427.909 -0,71% -0,60% VALLE D’AOSTA 208 303 -95 12.261 -0,77% -0,64% LOMBARDIA 18.780 22.152 -3.372 956.909 -0,35% -0,27% TRENTINO A. A. 2.081 2.377 -296 108.926 -0,27% -0,18% VENETO 8.730 11.499 -2.769 481.896 -0,57% -0,50% FRIULI V. G. 1.797 2.574 -777 101.813 -0,76% -0,53% LIGURIA 3.220 3.677 -457 162.620 -0,28% -0,41% EMILIA ROMAGNA 8.590 11.290 -2.700 451.413 -0,59% -0,56% TOSCANA 8.161 9.940 -1.779 411.646 -0,43% -0,39% UMBRIA 1.563 2.024 -461 93.713 -0,49% -0,53% MARCHE 2.875 4.284 -1.409 168.755 -0,83% -0,65% LAZIO 12.999 12.283 716 657.644 0,11% 0,16% ABRUZZO 2.707 3.665 -958 147.816 -0,64% -0,37% MOLISE 582 889 -307 35.258 -0,86% -0,49% CAMPANIA 10.852 12.326 -1.474 591.694 -0,25% 0,07% PUGLIA 7.656 8.674 -1.018 379.490 -0,27% -0,22% BASILICATA 951 1.325 -374 59.930 -0,62% -0,53% CALABRIA 3.119 3.693 -574 186.450 -0,31% -0,23% SICILIA 7.895 7.873 22 464.397 0,00% 0,19% SARDEGNA 2.862 3.372 -510 169.175 -0,30% -0,27% ITALIA 114.410 136.069 -21.659 6.069.715 -0,36% -0,25%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 5 – Nati-mortalità delle imprese per regioni – I trimestre 2019

Imprese artigiane

Regioni Iscrizioni Cessazioni Saldo Stock al Tasso di crescita Tasso di crescita I trim 2019 31 marzo 2019 I trim 2019 I trim 2018 PIEMONTE 2.886 3.926 -1.040 115.469 -0,88% -0,73% VALLE D’AOSTA 87 127 -40 3.580 -1,10% -1,53% LOMBARDIA 6.216 7.806 -1.590 243.755 -0,65% -0,73% TRENTINO A. A. 583 683 -100 25.655 -0,39% -0,28% VENETO 2.690 3.637 -947 126.207 -0,74% -0,87% FRIULI V. G. 701 964 -263 27.848 -0,94% -0,55% LIGURIA 1.128 1.276 -148 43.617 -0,34% -0,77% EMILIA ROMAGNA 2.933 3.989 -1.056 126.091 -0,83% -0,67% TOSCANA 2.643 3.392 -749 103.587 -0,72% -0,80% UMBRIA 411 582 -171 20.472 -0,83% -1,32% MARCHE 850 1.389 -539 44.475 -1,20% -0,86% LAZIO 2.145 2.749 -604 94.715 -0,63% -1,04% ABRUZZO 561 992 -431 29.786 -1,43% -1,21% MOLISE 82 199 -117 6.441 -1,78% -0,78% CAMPANIA 1.271 1.749 -478 68.386 -0,69% -0,73% PUGLIA 1.261 1.991 -730 67.176 -1,07% -0,95% BASILICATA 174 291 -117 10.158 -1,14% -1,52% CALABRIA 571 928 -357 32.509 -1,09% -1,05% SICILIA 988 1.591 -603 72.264 -0,83% -1,01% SARDEGNA 582 975 -393 34.811 -1,12% -0,73% ITALIA 28.763 39.236 -10.473 1.297.002 -0,80% -0,82%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 6 – Stock, saldi e tassi di variazione degli stock rispetto al 31.03.2019

Totale imprese e imprese artigiane nei principali settori

SETTORI DI ATTIVITA’ Stock al 31 marzo 2019 Saldo dello stock nel I trimestre Var. % trimestrale dello stock Totale imprese di cui artigiane Totale imprese di cui artigiane Totale imprese di cui artigiane Agricoltura, silvicoltura pesca 742.303 9.757 -7.295 -22 -0,97% -0,22% Estrazione di minerali da cave e miniere 4.146 621 -26 -9 -0,62% -1,43% Attività manifatturiere 559.233 296.745 -3.746 -3.434 -0,66% -1,14% Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 12.712 84 59 0 0,47% 0,00% Fornitura di acqua; reti fognarie 11.675 2.314 -3 -5 -0,03% -0,22% Costruzioni 824.333 486.852 -4.380 -4.672 -0,53% -0,95% Commercio 1.516.924 83.581 -12.351 -648 -0,81% -0,77% Trasporto e magazzinaggio 167.884 82.632 -494 -830 -0,29% -0,99% Attività dei servizi alloggio e ristorazione 449.904 47.324 -937 -435 -0,21% -0,91% Servizi di informazione e comunicazione 137.143 12.874 -17 120 -0,01% 0,94% Attività finanziarie e assicurative 125.285 112 -475 3 -0,38% 2,75% Attività immobiliari 289.145 324 787 13 0,27% 4,17% Attività professionali, scientifiche e tecniche 212.578 24.139 663 -72 0,31% -0,30% Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese 202.377 53.920 1.222 411 0,61% 0,77% Amministrazione pubblica e difesa; ass. sociale 155 1 -5 0 -3,11% 0,00% Istruzione 30.991 2.202 156 -15 0,51% -0,68% Sanità e assistenza sociale 43.400 886 155 1 0,36% 0,11% Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 76.943 5.786 10 0 0,01% 0,00% Altre attività di servizi 243.507 185.674 -454 -821 -0,19% -0,44%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

TOTALE IMPRESE – I trimestre 2019

Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province

Graduatoria provinciale per tassi di crescita trimestrali

Iscrizioni. Cessazioni Saldo Tasso di crescita trimestrale Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di crescita trimestrale SIRACUSA 672 333 339 0,88% PISA 855 1.082 -227 -0,52% PALERMO 1.680 1.257 423 0,44% VENEZIA 1.481 1.884 -403 -0,52% ENNA 253 227 26 0,17% MODENA 1.446 1.830 -384 -0,53% ROMA 9.447 8.624 823 0,17% MATERA 386 504 -118 -0,54% RIETI 421 406 15 0,10% AREZZO 672 874 -202 -0,54% BOLZANO – BOZEN 1.200 1.165 35 0,06% ORISTANO 220 298 -78 -0,54% LATINA 1.273 1.283 -10 -0,02% FORLI’ – CESENA 792 1.027 -235 -0,56% AGRIGENTO 735 744 -9 -0,02% TRAPANI 781 1.053 -272 -0,58% REGGIO CALABRIA 764 781 -17 -0,03% PERUGIA 1.125 1.546 -421 -0,58% CATANIA 1.734 1.778 -44 -0,04% TREVISO 1.522 2.035 -513 -0,58% GROSSETO 566 582 -16 -0,05% PORDENONE 492 645 -153 -0,58% MILANO 7.538 7.801 -263 -0,07% FERMO 364 486 -122 -0,59% VITERBO 830 859 -29 -0,08% SAVONA 639 816 -177 -0,59% CASERTA 1.957 2.031 -74 -0,08% PISTOIA 705 898 -193 -0,59% LODI 334 353 -19 -0,11% TORINO 4.750 6.072 -1.322 -0,60% NAPOLI 5.773 6.121 -348 -0,12% FIRENZE 1.972 2.640 -668 -0,61% GENOVA 1.679 1.805 -126 -0,15% NOVARA 603 787 -184 -0,61% LECCE 1.629 1.740 -111 -0,15% COMO 957 1.256 -299 -0,62% CROTONE 345 373 -28 -0,16% VIBO VALENTIA 246 332 -86 -0,63% FROSINONE 1.028 1.111 -83 -0,17% PAVIA 934 1.233 -299 -0,64% TERNI 438 478 -40 -0,18% ISERNIA 149 209 -60 -0,65% PARMA 792 882 -90 -0,20% TRENTO 881 1.212 -331 -0,65% SASSARI 1.013 1.123 -110 -0,20% L’AQUILA 530 730 -200 -0,66% LIVORNO 720 788 -68 -0,21% POTENZA 565 821 -256 -0,67% BRINDISI 741 821 -80 -0,22% TERAMO 688 930 -242 -0,67% NUORO 589 653 -64 -0,22% BERGAMO 1.862 2.501 -639 -0,67% LUCCA 891 988 -97 -0,23% ALESSANDRIA 820 1.108 -288 -0,67% TARANTO 943 1.057 -114 -0,23% VERCELLI 327 443 -116 -0,72% BARI 2.955 3.305 -350 -0,24% ASCOLI PICENO 406 589 -183 -0,74% MONZA 1.609 1.822 -213 -0,29% CHIETI 759 1.094 -335 -0,74% LA SPEZIA 427 491 -64 -0,30% CREMONA 506 725 -219 -0,75% SIENA 504 592 -88 -0,31% V. CUSIO OSSOLA 257 355 -98 -0,75% RAGUSA 674 794 -120 -0,33% BENEVENTO 552 824 -272 -0,76% MESSINA 991 1.194 -203 -0,33% LECCO 490 689 -199 -0,77% BRESCIA 2.329 2.724 -395 -0,33% AOSTA 208 303 -95 -0,77% IMPERIA 475 565 -90 -0,35% VICENZA 1.294 1.950 -656 -0,79% MASSA-CARRARA 417 498 -81 -0,36% UDINE 807 1.209 -402 -0,80% TRIESTE 335 393 -58 -0,36% MACERATA 664 987 -323 -0,83% CAGLIARI 1.040 1.298 -258 -0,37% SONDRIO 230 354 -124 -0,84% PADOVA 1.833 2.213 -380 -0,39% BIELLA 293 445 -152 -0,86% CATANZARO 595 728 -133 -0,39% ANCONA 785 1.178 -393 -0,86% PRATO 859 998 -139 -0,42% BELLUNO 226 359 -133 -0,86% BOLOGNA 1.776 2.191 -415 -0,44% ROVIGO 414 650 -236 -0,87% COSENZA 1.169 1.479 -310 -0,45% ASTI 425 630 -205 -0,87% AVELLINO 595 798 -203 -0,46% CAMPOBASSO 433 680 -247 -0,94% VARESE 1.331 1.650 -319 -0,46% MANTOVA 660 1.044 -384 -0,96% CALTANISSETTA 375 493 -118 -0,46% PIACENZA 488 772 -284 -0,97% VERONA 1.960 2.408 -448 -0,46% PESARO E URBINO 656 1.044 -388 -0,97% SALERNO 1.975 2.552 -577 -0,48% RAVENNA 652 1.048 -396 -1,01% PESCARA 730 911 -181 -0,48% CUNEO 1.307 2.009 -702 -1,03% RIMINI 880 1.076 -196 -0,50% FERRARA 532 953 -421 -1,20% FOGGIA 1.388 1.751 -363 -0,50% GORIZIA 163 327 -164 -1,59% REGGIO EMILIA 1.232 1.511 -279 -0,51% ITALIA 114.410 136.069 -21.659 -0,36%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

IMPRESE ARTIGIANE– I trimestre 2019

Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province

Graduatoria provinciale per tassi di crescita trimestrali

Iscrizioni. Cessazioni Saldo Tasso di crescita trimestrale Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di crescita trimestrale CASERTA 298 285 13 0,13% LATINA 185 262 -77 -0,87% BOLZANO 391 378 13 0,10% ROVIGO 117 175 -58 -0,92% AGRIGENTO 115 116 -1 -0,02% LECCO 205 285 -80 -0,92% LA SPEZIA 147 153 -6 -0,11% TRENTO 192 305 -113 -0,92% GROSSETO 170 180 -10 -0,18% FERMO 141 200 -59 -0,93% LIVORNO 190 205 -15 -0,22% PARMA 225 341 -116 -0,94% GENOVA 605 659 -54 -0,24% RAGUSA 103 162 -59 -0,95% TRIESTE 117 131 -14 -0,32% PAVIA 325 461 -136 -0,96% MONZA E BRIANZA 619 695 -76 -0,34% SONDRIO 68 110 -42 -0,97% PORDENONE 217 244 -27 -0,37% RAVENNA 224 326 -102 -0,97% FORLI’ – CESENA 286 340 -54 -0,45% NOVARA 209 301 -92 -0,99% PALERMO 203 268 -65 -0,46% UDINE 302 440 -138 -0,99% VENEZIA 449 535 -86 -0,46% RIMINI 254 350 -96 -0,99% NAPOLI 525 661 -136 -0,48% TERNI 82 128 -46 -1,01% VARESE 516 618 -102 -0,48% FROSINONE 183 274 -91 -1,05% SAVONA 220 263 -43 -0,49% MANTOVA 281 406 -125 -1,07% BRESCIA 801 967 -166 -0,49% POTENZA 103 177 -74 -1,08% ROMA 1.516 1.865 -349 -0,52% ALESSANDRIA 284 405 -121 -1,10% SIRACUSA 77 109 -32 -0,53% AOSTA 87 127 -40 -1,10% AVELLINO 81 120 -39 -0,58% TARANTO 137 220 -83 -1,12% VITERBO 187 230 -43 -0,59% BARI 480 784 -304 -1,13% VERCELLI 117 144 -27 -0,59% CATANZARO 110 181 -71 -1,14% IMPERIA 156 201 -45 -0,63% BRINDISI 142 222 -80 -1,15% LODI 126 159 -33 -0,63% MESSINA 226 353 -127 -1,16% BERGAMO 766 961 -195 -0,64% CUNEO 455 664 -209 -1,19% PIACENZA 181 233 -52 -0,64% CROTONE 46 80 -34 -1,19% MILANO 1.921 2.373 -452 -0,65% TERAMO 172 266 -94 -1,20% CATANIA 126 236 -110 -0,66% BIELLA 113 175 -62 -1,21% LUCCA 312 387 -75 -0,67% BELLUNO 79 138 -59 -1,22% PADOVA 537 709 -172 -0,68% RIETI 74 118 -44 -1,24% FIRENZE 694 894 -200 -0,69% ENNA 27 65 -38 -1,25% TORINO 1.445 1.870 -425 -0,71% CAGLIARI 194 362 -168 -1,25% BOLOGNA 482 678 -196 -0,73% MATERA 71 114 -43 -1,26% COMO 416 533 -117 -0,75% COSENZA 206 355 -149 -1,29% ASTI 163 210 -47 -0,76% FERRARA 180 293 -113 -1,30% LECCE 337 472 -135 -0,77% MACERATA 214 352 -138 -1,31% CREMONA 172 238 -66 -0,77% SALERNO 297 542 -245 -1,31% AREZZO 242 319 -77 -0,77% MASSA CARRARA 114 184 -70 -1,32% PERUGIA 329 454 -125 -0,78% CHIETI 149 260 -111 -1,33% VERONA 590 786 -196 -0,78% V. CUSIO OSSOLA 100 157 -57 -1,34% TREVISO 490 672 -182 -0,80% ANCONA 164 319 -155 -1,35% SIENA 132 185 -53 -0,80% FOGGIA 165 293 -128 -1,40% VICENZA 428 622 -194 -0,81% ISERNIA 19 46 -27 -1,47% PESARO E URBINO 241 330 -89 -0,81% PESCARA 135 244 -109 -1,50% REGGIO EMILIA 549 701 -152 -0,82% BENEVENTO 70 141 -71 -1,54% SASSARI 254 357 -103 -0,82% TRAPANI 76 190 -114 -1,68% PISA 241 325 -84 -0,82% L’AQUILA 105 222 -117 -1,73% VIBO VALENTIA 51 72 -21 -0,84% ASCOLI PICENO 90 188 -98 -1,73% REGGIO DI CALABRIA 158 240 -82 -0,84% CALTANISSETTA 35 92 -57 -1,73% MODENA 552 727 -175 -0,85% CAMPOBASSO 63 153 -90 -1,91% NUORO 134 189 -55 -0,85% ORISTANO 0 67 -67 -2,43% PISTOIA 245 324 -79 -0,86% GORIZIA 65 149 -84 -3,31% PRATO 303 389 -86 -0,86% ITALIA 28.763 39.236 -10.473 -0,80%

