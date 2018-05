Unioncamere, la provincia di Enna tra le più “rosa” in Italia da un punto di vista imprenditoriale

Roma, 25 maggio 2018 – Le “quote rosa” tra le imprese guidate da giovani sono (quasi) una realtà: il 29% delle attività di under 35 ha infatti una donna al comando. Complessivamente sono 154mila le giovani donne a capo di una impresa in Italia, una ogni 12 aziende femminili. Campania e Lombardia si contendono il primato per la presenza di imprese femminili di under 35, distanziando Lazio e Sicilia. Ma sono Umbria e Friuli Venezia Giulia le regioni che si piazzano al vertice della classifica per tasso di femminilizzazione delle imprese giovanili.

Questi alcuni degli spunti che emergono dalla lettura dei dati dell’Osservatorio per l’imprenditoria femminile di Unioncamere–InfoCamere, resi noti a ridosso dell’avvio dell’undicesima edizione del Giro d’Italia delle donne che fanno impresa, l’iniziativa organizzata da Unioncamere insieme ai Comitati per l’imprenditorialità femminile delle Camere di commercio.

Il Giro partirà lunedì da Macerata, per toccare poi Salerno (7 giugno), Siena (8 giugno), Trento (11 giugno), Foggia (18 giugno), Campobasso (19 giugno), Catanzaro (25 giugno), Perugia (26 giugno), Cosenza (28 giugno). Obiettivo dell’iniziativa: informare, formare e sensibilizzare imprenditrici e aspiranti tali intorno alle problematiche specifiche delle imprese guidata da donne e alla concrete opportunità offerte dal “mettersi in proprio”.

Insieme a una maggior presenza nel mondo dell’impresa giovanile rispetto alle colleghe “anziane” (il cui peso sul totale delle imprese sfiora il 22%), le under 35 stanno “invadendo” anche settori tradizionalmente maschili: le attività finanziarie e assicurative, le immobiliari, quelle artistiche, sportive e di intrattenimento e quelle professionali, scientifiche e tecniche. Tutti ambiti nei quali le imprenditrici giovani incidono per quasi un terzo sul totale delle imprese giovanili, mentre le imprese femminili totali rappresentano più o meno il 20% del totale del tessuto produttivo nazionale.

Se le grandi aree metropolitane, Roma, Napoli, Milano, Torino, Bari e Salerno restano ovviamente terra d’elezione per la diffusione delle imprese anche delle under 35, alcune province più piccole, come Livorno, Pordenone, Grosseto, Frosinone, La Spezia, Viterbo, Chieti, Prato, Benevento, Latina, Siracusa, Terni, Rovigo registrano una presenza di giovani imprenditrici ben superiore alla media nazionale, compresa tra il 34 e il 32%.

Un’altra componente che sta rinnovando il volto dell’impresa femminile in Italia è quella straniera. Oltre 141mila le imprenditrici con passaporto estero a fine marzo scorso, quasi il 24% delle 590mila imprese italiane create da cittadini provenienti da altri Paesi. Lombardia, Lazio e Toscana le regioni in cui le imprese femminili straniere sono più diffuse con il Molise al primo posto della classifica per tasso di femminilizzazione delle imprese straniere. Roma, Milano, Torino e Firenze le province in cui esse sono più presenti. Enna, Benevento, Potenza e Prato, invece, quelle in cui la loro incidenza è maggiore rispetto al totale delle imprese gestite da cittadini non italiani.

Imprese giovanili femminili e tasso di femminilizzazione per regioni

Dati al 31 marzo 2018

Imprese giovanili Imprese giovanili femminili Tasso di femminilizzazione imprese giovanili femminili ABRUZZO 12.703 3.943 31,04% BASILICATA 6.018 1.825 30,33% CALABRIA 23.003 6.551 28,48% CAMPANIA 71.392 20.503 28,72% EMILIA ROMAGNA 30.424 8.633 28,38% FRIULI-VENEZIA GIULIA 6.831 2.147 31,43% LAZIO 55.474 16.079 28,98% LIGURIA 12.341 3.388 27,45% LOMBARDIA 72.278 19.814 27,41% MARCHE 12.563 3.707 29,51% MOLISE 3.424 1.043 30,46% PIEMONTE 36.766 10.439 28,39% PUGLIA 39.380 11.314 28,73% SARDEGNA 15.039 4.404 29,28% SICILIA 53.177 15.733 29,59% TOSCANA 31.651 9.754 30,82% TRENTINO – ALTO ADIGE 8.478 2.008 23,68% UMBRIA 7.293 2.296 31,48% VALLE D’AOSTA 1.041 295 28,34% VENETO 33.336 9.888 29,66% Totale 532.612 153.764 28,87%

Fonte: Osservatorio Imprenditoria Femminile di Unioncamere – InfoCamere

Imprese giovanili femminili e tasso di femminilizzazione per settori

Dati al 31 marzo 2018

Settori Imprese giovanili Imprese giovanili femminili Tasso di femminilizzazione imprese giovanili A Agricoltura, silvicoltura pesca 51.987 13.032 25,07% B Estrazione di minerali da cave e miniere 60 13 21,67% C Attività manifatturiere 29.681 8.269 27,86% D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz… 499 132 26,45% E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d… 610 132 21,64% F Costruzioni 67.496 6.310 9,35% G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut… 147.273 43.234 29,36% H Trasporto e magazzinaggio 10.331 2.021 19,56% I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 56.285 19.469 34,59% J Servizi di informazione e comunicazione 11.509 2.545 22,11% K Attività finanziarie e assicurative 13.101 4.232 32,30% L Attività immobiliari 8.440 2.587 30,65% M Attività professionali, scientifiche e tecniche 14.816 4.465 30,14% N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp… 24.147 6.480 26,84% P Istruzione 1.620 754 46,54% Q Sanità e assistenza sociale 2.903 1.592 54,84% R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver… 7.782 2.365 30,39% S Altre attività di servizi 30.590 18.792 61,43% Altri settori 53.482 17.340 32,42% Totale 532.612 153.764 28,87%

Fonte: Osservatorio Imprenditoria Femminile di Unioncamere – InfoCamere

Imprese straniere e straniere femminili e tasso di femminilizzazione per regione

Imprese straniere Imprese straniere femminili Tasso di femminilizzazione imprese straniere femminili ABRUZZO 13.818 4.342 31,42% BASILICATA 2.120 745 35,14% CALABRIA 14.753 3.765 25,52% CAMPANIA 44.478 10.360 23,29% EMILIA ROMAGNA 52.033 11.829 22,73% FRIULI-VENEZIA GIULIA 11.913 3.081 25,86% LAZIO 77.783 17.217 22,13% LIGURIA 20.662 3.965 19,19% LOMBARDIA 114.724 24.425 21,29% MARCHE 15.932 4.386 27,53% MOLISE 2.148 766 35,66% PIEMONTE 42.908 10.073 23,48% PUGLIA 18.787 4.976 26,49% SARDEGNA 10.337 2.432 23,53% SICILIA 27.478 7.829 28,49% TOSCANA 55.225 14.876 26,94% TRENTINO – ALTO ADIGE 7.355 1.701 23,13% UMBRIA 8.218 2.317 28,19% VALLE D’AOSTA 680 184 27,06% VENETO 49.033 11.798 24,06% Totale 590.385 141.067 23,89%

Fonte: Osservatorio Imprenditoria Femminile di Unioncamere – InfoCamere

Imprese totali e femminili e tasso di femminilizzazione per regione

Imprese totali Imprese femminili registrate Tasso di femminilizzazione ABRUZZO 147.733 38.145 25,82% BASILICATA 59.841 15.997 26,73% CALABRIA 185.474 43.514 23,46% CAMPANIA 586.629 134.497 22,93% EMILIA ROMAGNA 454.212 93.393 20,56% FRIULI-VENEZIA GIULIA 102.505 22.912 22,35% LAZIO 651.474 143.272 21,99% LIGURIA 162.256 35.784 22,05% LOMBARDIA 957.162 177.588 18,55% MARCHE 170.612 38.870 22,78% MOLISE 35.227 9.834 27,92% PIEMONTE 432.743 96.754 22,36% PUGLIA 379.465 87.406 23,03% SARDEGNA 168.594 38.377 22,76% SICILIA 463.044 112.848 24,37% TOSCANA 412.523 95.097 23,05% TRENTINO – ALTO ADIGE 108.883 19.294 17,72% UMBRIA 94.000 23.334 24,82% VALLE D’AOSTA 12.361 2.891 23,39% VENETO 485.453 96.327 19,84% Totale 6.070.191 1.326.134 21,85%

Fonte: Osservatorio Imprenditoria Femminile di Unioncamere – InfoCamere

Imprese giovanili femminili e tasso di femminilizzazione per provincia

Dati al 31 marzo 2018

Provincia Imprese giovanili femminili Tasso di femminilizzazione imprese giovanili femminili Provincia Imprese giovanili femminili Tasso di femminilizzazione imprese giovanili femminili AGRIGENTO 1.335 27,27% MESSINA 2.059 30,94% ALESSANDRIA 876 28,92% MILANO 6.662 25,99% ANCONA 999 29,40% MODENA 1.423 29,19% AOSTA 295 28,34% MONZA E BRIANZA 1.499 26,33% AREZZO 929 31,83% NAPOLI 10.051 27,96% ASCOLI PICENO 573 31,50% NOVARA 839 30,32% ASTI 507 25,66% NUORO 986 29,36% AVELLINO 1.561 31,19% ORISTANO 300 24,69% BARI 4.242 28,24% PADOVA 1.921 29,53% BELLUNO 333 28,36% PALERMO 3.565 29,49% BENEVENTO 1.214 32,26% PARMA 901 29,66% BERGAMO 2.308 29,19% PAVIA 1.115 28,02% BIELLA 335 27,44% PERUGIA 1.696 31,24% BOLOGNA 1.697 27,74% PESARO E URBINO 773 30,47% BOLZANO 868 21,33% PESCARA 974 29,60% BRESCIA 2.928 29,77% PIACENZA 591 30,70% BRINDISI 1.119 29,60% PISA 1.074 31,05% CAGLIARI 1.715 30,11% PISTOIA 806 30,63% CALTANISSETTA 769 27,30% PORDENONE 557 34,17% CAMPOBASSO 721 30,32% POTENZA 1.142 30,28% CASERTA 3.469 28,58% PRATO 1.010 32,32% CATANIA 3.656 30,00% RAGUSA 1.118 28,51% CATANZARO 1.253 28,88% RAVENNA 723 29,21% CHIETI 1.083 32,38% REGGIO DI CALABRIA 1.874 27,83% COMO 939 25,67% REGGIO EMILIA 1.103 24,62% COSENZA 2.240 29,51% RIETI 441 29,90% CREMONA 685 28,27% RIMINI 752 28,88% CROTONE 732 29,21% ROMA 11.006 27,67% CUNEO 1.678 28,74% ROVIGO 679 32,09% ENNA 547 28,88% SALERNO 4.208 28,94% FERMO 489 31,75% SASSARI 1.403 29,41% FERRARA 760 30,97% SAVONA 668 27,88% FIRENZE 2.236 28,19% SIENA 639 31,49% FOGGIA 2.127 28,48% SIRACUSA 1.288 32,20% FORLI’ – CESENA 683 27,81% SONDRIO 383 29,81% FROSINONE 1.666 32,94% TARANTO 1.545 31,39% GENOVA 1.565 25,86% TERAMO 1.001 31,90% GORIZIA 243 31,31% TERNI 600 32,19% GROSSETO 695 33,90% TORINO 5.454 27,97% IMPERIA 569 26,90% TRAPANI 1.396 29,59% ISERNIA 322 30,78% TRENTO 1.140 25,86% LA SPEZIA 586 32,94% TREVISO 1.573 28,53% L’AQUILA 885 30,22% TRIESTE 340 29,59% LATINA 1.928 32,26% UDINE 1.007 30,74% LECCE 2.281 27,86% VARESE 1.488 26,71% LECCO 585 27,87% VENEZIA 1.561 29,84% LIVORNO 871 34,52% VERBANIA 318 30,46% LODI 401 28,38% VERCELLI 432 30,99% LUCCA 945 29,45% VERONA 2.188 29,85% MACERATA 873 26,71% VIBO VALENTIA 452 24,63% MANTOVA 821 29,50% VICENZA 1.633 29,88% MASSA CARRARA 549 30,95% VITERBO 1.038 32,53% MATERA 683 30,41% Totale 153.764 28,87%

Fonte: Osservatorio Imprenditoria Femminile di Unioncamere – InfoCamere

Imprese straniere femminili e tasso di femminilizzazione per provincia

Dati al 31 marzo 2018

Provincia Imprese straniere femminili Tasso di femminilizzazione imprese straniere femminili Provincia Imprese straniere femminili Tasso di femminilizzazione imprese straniere femminili AGRIGENTO 972 30,29% MESSINA 1.072 27,76% ALESSANDRIA 972 23,52% MILANO 11.527 21,00% ANCONA 1.148 26,52% MODENA 1.999 23,64% AOSTA 184 27,06% MONZA E BRIANZA 1.434 19,88% AREZZO 1.040 25,77% NAPOLI 4.455 19,34% ASCOLI PICENO 639 34,12% NOVARA 754 22,39% ASTI 531 23,38% NUORO 382 25,78% AVELLINO 950 35,51% ORISTANO 162 31,64% BARI 1.555 29,39% PADOVA 2.354 26,02% BELLUNO 333 26,22% PALERMO 1.597 22,93% BENEVENTO 654 40,88% PARMA 1.198 23,31% BERGAMO 2.245 22,54% PAVIA 1.077 21,30% BIELLA 265 24,33% PERUGIA 1.828 27,76% BOLOGNA 2.597 22,90% PESARO E URBINO 927 24,15% BOLZANO 879 21,61% PESCARA 1.123 28,83% BRESCIA 3.076 23,18% PIACENZA 715 21,68% BRINDISI 426 27,75% PISA 1.171 21,40% CAGLIARI 905 19,71% PISTOIA 938 24,57% CALTANISSETTA 342 27,58% PORDENONE 709 25,20% CAMPOBASSO 553 36,26% POTENZA 494 38,03% CASERTA 2.607 27,10% PRATO 3.424 36,31% CATANIA 1.497 30,48% RAGUSA 738 29,67% CATANZARO 922 24,93% RAVENNA 935 20,97% CHIETI 1.116 34,66% REGGIO DI CALABRIA 1.083 22,58% COMO 1.002 22,04% REGGIO EMILIA 1.561 19,46% COSENZA 1.278 28,24% RIETI 289 28,64% CREMONA 623 19,29% RIMINI 1.166 25,54% CROTONE 278 27,72% ROMA 13.926 20,98% CUNEO 999 24,79% ROVIGO 714 28,49% ENNA 266 41,30% SALERNO 1.694 22,46% FERMO 607 33,99% SASSARI 983 26,21% FERRARA 792 25,85% SAVONA 610 18,83% FIRENZE 4.652 26,56% SIENA 606 26,29% FOGGIA 825 27,06% SIRACUSA 648 33,30% FORLI’ – CESENA 866 23,48% SONDRIO 210 24,36% FROSINONE 1.142 32,68% TARANTO 459 28,28% GENOVA 2.053 18,24% TERAMO 1.431 31,76% GORIZIA 330 23,93% TERNI 489 29,96% GROSSETO 725 31,59% TORINO 5.910 23,28% IMPERIA 747 19,07% TRAPANI 697 31,50% ISERNIA 213 34,19% TRENTO 822 25,01% LA SPEZIA 555 24,67% TREVISO 2.118 23,06% L’AQUILA 672 30,59% TRIESTE 643 24,69% LATINA 1.190 27,74% UDINE 1.399 27,35% LECCE 1.711 23,47% VARESE 1.506 20,81% LECCO 379 20,03% VENEZIA 2.046 23,68% LIVORNO 849 23,70% VERBANIA 271 26,11% LODI 364 17,91% VERCELLI 371 23,32% LUCCA 967 22,32% VERONA 2.505 22,80% MACERATA 1.065 25,93% VIBO VALENTIA 204 27,98% MANTOVA 982 21,68% VICENZA 1.728 23,36% MASSA CARRARA 504 20,63% VITERBO 670 25,65% MATERA 251 30,57% Totale 141.067 23,89%