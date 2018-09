Unioncamere, in provincia di Enna, il Commercio Ambulante parla quasi esclusivamente italiano

Commercio: 1 attività su 5 è ambulante

Gli operatori dei “mercatini”

verso quota 200mila, oltre la metà parla straniero

Tra gli italiani, quasi l’80% opera nella provincia di nascita

Roma, 29 agosto 2018 – Una impresa commerciale su 5 è ambulante. Questa tipologia di impresa, nelle sue diverse forme, rappresenta una parte rilevante del panorama dell’offerta distributiva del Paese, tanto che a fine giugno scorso, secondo i dati del Registro delle Imprese, elaborati da Unioncamere-InfoCamere, sono quasi 200mila gli operatori di questo comparto (il 95 % dei quali ha scelto la forma di impresa individuale), pari al 22% di tutte le aziende di commercio al dettaglio della Penisola.

Osservando da vicino il profilo anagrafico dei protagonisti emergono alcune peculiarità. In primo luogo, la spiccata valenza locale, certificata dal fatto che in media il 78% dei titolari svolge la propria attività nella provincia di nascita. Lo stretto legame col territorio che, in generale, caratterizza tutto il Mezzogiorno, si evidenzia soprattutto a Bari, Palermo e Napoli . Il 97,4% delle imprese individuali del capoluogo pugliese ha infatti un titolare nato in uno dei comuni della provincia . Seguono Palermo e Napoli – a pari merito – dove il 95% degli ambulanti proviene dal rispettivo territorio comunale. Ad accezione di Bolzano in settima posizione, con un ragguardevole 92,6% di ambulanti autoctoni, per trovare una provincia del centro-nord bisogna scorrere la classifica fino al 20° posto, dove si colloca Padova (83,5%).

All’opposto, la classifica dei territori in cui l’esercizio del commercio ambulante appare poco attrattivo per i locali vede al primo posto la provincia di Asti, dove solo il 43,8% degli operatori vanta radici nella provincia. Fra i territori al disotto della soglia del 50% di imprenditoria autoctona del commercio ambulante si incontrano poi le province di Aosta (44,2%), Vercelli (46,3%), Alessandria (48%) e Savona (48,8%).

Ambulante non fa sempre rima con straniero

L’altro aspetto che caratterizza il settore è quello legato alla forte presenza di operatori stranieri tra gli imprenditori (di poco superiore alle 100mila unità, il 56% del totale). L’analisi territoriale svela però un’Italia dai profili molto variegati, con province in cui la quota di ambulanti italiani è assolutamente schiacciante rispetto a quella dei colleghi stranieri. Non solo ad Enna (dove i locali sono l’86,5%), Brindisi e Bari (entrambe oltre il 75%) ma anche a Torino, dove gli ambulanti italiani sono il 67,3%. All’altro estremo, i territori con minore presenza di imprenditori ambulanti nati in Italia sono le province di Catanzaro (solo il 20,2% rispetto al totale), Reggio Calabria (21,5%) e Pisa (23%).

Tra i paesi di provenienza degli ambulanti stranieri, quello che presenta di gran lunga il maggior numero di imprenditori è il Marocco (39mila) che assomma quasi il 40% degli stranieri operanti nel settore a livello nazionale. Seguono a distanza Senegal e Bangladesh, con consistenze analoghe (circa 15mila imprese).

Il Territorio

La distribuzione degli ambulanti a livello territoriale dimostra che la Campania, con 30mila realtà al 30 giugno scorso, presenta il maggior numero di imprese nel comparto, ma numerose risultano anche in Lombardia (22.429 imprese registrate) e in Sicilia (19.726). In queste tre regioni ha sede quasi il 40% delle imprese del commercio ambulante della Penisola. Calabria, Sardegna e Toscana (tutte sopra il 25%) sono invece le regioni con l’incidenza percentuale maggiore di imprese ambulanti considerando il totale delle realtà appartenenti del commercio al dettaglio.

I settori

L’articolazione per settore vede un peso significativo di quello non alimentare ed in particolare il comparto abbigliamento che, nelle sue diverse suddivisioni, rappresenta il 38,4% delle imprese del commercio ambulante. Al secondo posto, staccata di alcuni decimi di punto, viene la categoria “altri prodotti” (tra cui fiori, cosmetici, detersivi, chincaglieria) con quasi il 38% delle attività, e solo al terzo posto il settore alimentare, il cui contributo si ferma al 18,4% di tutti gli esercizi ambulanti (con prevalenza della componente legata ai prodotti ortofrutticoli).

COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE

Imprese totali registrate per attività ed incidenza % su totale ambulantato al 30 giugno 2018

Attività Imprese del commercio ambulante registrate al 30.06.2018 Peso % su totale di prodotti alimentari e bevande 9.872 5,2% di prodotti ortofrutticoli 12.674 6,7% di prodotti ittici 3.290 1,7% di carne 869 0,5% di altri prodotti alimentari e bevande nca 8.008 4,2% Tot. alimentari e bevande 34.713 18,4% di prodotti tessili, abbigliamento e calzature 16.408 8,7% di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento 50.495 26,7% a posteggio fisso di calzature e pelletterie 5.665 3,0% Tot. tessili, abbigliamento e calzature 72.568 38,4% di altri prodotti 13.410 7,1% di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 3.794 2,0% di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio 183 0,1% di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso 1.990 1,1% di chincaglieria e bigiotteria 24.342 12,9% di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico 4.335 2,3% di altri prodotti nca* 23.335 12,3% Tot. altri prodotti 71.389 37,8% (non specificato) 10.328 5,5% TOTALE COMMERCIO AMBULANTE 188.998 100,0% di cui imprenditori individuali 180.464 95,5%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

* include

– commercio al dettaglio ambulante di tappeti e scendiletto

– commercio al dettaglio ambulante di libri

– commercio al dettaglio ambulante di giochi e giocattoli

– commercio al dettaglio ambulante di registrazioni musicali e video

– commercio al dettaglio ambulante di articoli usati

Imprese totali registrate per regione ed incidenza % su totale commercio al dettaglio al 30 giugno 2018 Graduatoria per valore percentuale

Regione Imprese del commercio ambulante registrate al 30.06.2018 Peso % su totale imprese commercio al dettaglio della regione Regione Imprese del commercio ambulante registrate al 30.06.2018 Peso % su totale imprese commercio al dettaglio della regione CALABRIA 10.902 27,7% LIGURIA 5.001 19,4% SARDEGNA 6.902 25,4% EMILIA ROMAGNA 9.015 18,6% TOSCANA 13.707 25,1% LAZIO 17.293 18,1% CAMPANIA 29.975 24,3% UMBRIA 2.172 17,6% SICILIA 19.726 24,1% MOLISE 774 16,4% MARCHE 4.874 23,9% FRIULI-VENEZIA GIULIA 1.588 13,8% PUGLIA 15.597 23,3% TRENTINO-ALTO ADIGE 1.063 12,7% LOMBARDIA 22.429 22,9% BASILICATA 1.066 12,6% ABRUZZO 4.562 22,1% VALLE D’AOSTA 120 8,8% PIEMONTE 11.771 21,9% ITALIA 188.998 22,1% VENETO 10.461 20,3%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Imprese individuali con titolare italiano per provincia al 30 giugno 2018

Stock e quota % imprese individuali con titolare italiano sul totale delle imprese individuali

Prime e ultime 10 province per presenza di imprese con titolare italiano

Prime 10 province Imprese del commercio ambulante registrate al 30.06.2018 Quota % imprese con titolare italiano Ultime 10 province Imprese del commercio ambulante registrate al 30.06.2018 Quota % imprese con titolare italiano ENNA 276 86,5% SASSARI 611 30,0% BRINDISI 1.204 75,4% GENOVA 766 30,0% BARI 3.813 75,2% NUORO 252 29,3% POTENZA 368 69,0% LIVORNO 541 28,8% TARANTO 975 67,6% CAGLIARI 887 25,7% TORINO 4.445 67,3% SONDRIO 65 25,6% PADOVA 1.457 66,4% CASERTA 1.600 24,1% BOLZANO 298 65,5% PISA 480 23,0% CUNEO 695 65,3% REGGIO CALABRIA 862 21,5% CATANIA 2.844 65,2% CATANZARO 598 20,2%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Imprese individuali di stranieri, per paese di nascita del titolare, registrate al 30 giugno 2018

Stock e quota % del paese sul totale delle imprese individuali straniere

Graduatoria dei paesi con uno stock superiore alle 1000 unità, per valore assoluto

Imprese del commercio ambulante registrate al 30.06.2018 Peso % ambulanti su totale imprese individuali del Paese Paese di nascita del titolare MAROCCO 38.543 56,9% SENEGAL 14.750 76,2% BANGLADESH 14.616 46,8% PAKISTAN 6.783 40,9% NIGERIA 5.154 36,9% CINA 4.290 8,1% TUNISIA 2.368 16,1% INDIA 1.898 26,2% ALGERIA 1.660 43,2% EGITTO 1.233 6,5% GHANA 1.071 39,7%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE

TOTALE imprese individuali con titolare italiano registrate per provincia

Graduatoria per % delle imprese individuali con titolare nato in provincia

PROVINCIA Imprese al 30.06.2018 Registrate con titolare nato in provincia PROVINCIA Imprese al 30.06.2018 Registrate con titolare nato in provincia BARI 3.813 97,4% PERUGIA 578 70,4% PALERMO 1.752 96,5% CUNEO 695 70,4% NAPOLI 6.183 95,0% FIRENZE 1312 70,4% CATANIA 2.844 94,3% ISERNIA 77 70,1% BRINDISI 1.204 93,5% FERRARA 307 70,0% LECCE 1.818 93,3% MASSA CARRARA 344 69,5% BOLZANO 298 92,6% FERMO 215 69,3% FOGGIA 1.422 92,6% CATANZARO 598 69,2% TRAPANI 569 91,6% SONDRIO 65 69,2% REGGIO CALABRIA 862 91,4% TRENTO 218 68,8% MESSINA 868 90,2% NUORO 252 68,3% RAGUSA 537 89,9% VERBANIA 140 67,9% VIBO VALENTIA 264 89,0% PESARO E URBINO 439 67,0% SALERNO 1.787 88,5% VITERBO 434 66,4% CAGLIARI 887 88,5% PISA 480 66,3% TARANTO 975 87,9% ASCOLI PICENO 268 66,0% CROTONE 249 87,6% TORINO 4.445 65,1% CALTANISSETTA 524 86,3% PIACENZA 294 64,6% AGRIGENTO 790 85,4% GENOVA 766 64,4% PADOVA 1.457 83,5% LA SPEZIA 303 64,0% BRESCIA 1.209 83,4% TRIESTE 110 63,6% FROSINONE 926 83,4% BELLUNO 103 63,1% BENEVENTO 323 82,7% GORIZIA 50 62,0% BERGAMO 1.006 81,9% RAVENNA 392 62,0% COSENZA 955 81,9% CREMONA 362 61,9% SIRACUSA 630 81,6% PESCARA 513 61,4% ENNA 276 81,2% BOLOGNA 662 61,2% TREVISO 608 80,6% BIELLA 213 61,0% CASERTA 1.600 80,6% RIMINI 657 60,9% POTENZA 368 79,9% REGGIO EMILIA 398 60,3% MACERATA 424 79,7% PORDENONE 140 60,0% TERAMO 547 79,2% LODI 229 58,5% AVELLINO 518 78,6% UDINE 397 58,4% ANCONA 633 77,9% NOVARA 348 58,3% VERONA 805 77,6% VARESE 701 57,8% ROMA 5.259 77,6% SIENA 186 57,0% ORISTANO 186 77,4% RIETI 145 56,6% FORLI’ – CESENA 484 76,7% PARMA 272 56,3% CAMPOBASSO 285 76,1% MILANO 2699 56,2% MANTOVA 501 75,8% LECCO 248 56,0% L’AQUILA 323 75,5% PRATO 310 55,8% VICENZA 500 75,2% IMPERIA 407 54,8% ROVIGO 254 74,8% PISTOIA 598 54,7% SASSARI 611 74,3% GROSSETO 229 53,7% MATERA 214 74,3% MONZA E BRIANZA 993 52,3% VENEZIA 919 73,7% COMO 419 51,6% CHIETI 585 73,2% PAVIA 569 51,5% LUCCA 569 73,1% SAVONA 330 48,8% AREZZO 342 73,1% ALESSANDRIA 352 48,0% TERNI 199 72,9% VERCELLI 227 46,3% MODENA 674 71,8% AOSTA 52 44,2% LIVORNO 541 71,3% ASTI 317 43,8% LATINA 927 70,4% ITALIA 79.162 77,9%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese