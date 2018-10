Unioncamere Imprese:+12.000 fra luglio e settembre; al Sud il 40% della crescita

Imprese:+12.000 fra luglio e settembre; al Sud il 40% della crescita

Roma, 22 ottobre 2018 – E’ stato il Mezzogiorno a trainare la crescita del tessuto imprenditoriale del Paese nel trimestre estivo. Tra luglio e settembre scorso i terminali delle Camere di commercio hanno registrato l’iscrizione di 64.211 nuove imprese (5.500 in meno rispetto allo stesso periodo del 2017) e 51.758 chiusure di imprese esistenti (2mila in più rispetto all’anno precedente). Il risultato di queste due dinamiche ha consegnato a fine settembre un saldo positivo per 12.453 imprese. Quasi il 40% della crescita è dovuto alla buona performance del Mezzogiorno, dove il saldo è stato positivo per 4.763 unità. Resta in difficoltà il settore artigiano.

E’ quanto emerge, in sintesi, dai dati diffusi da Unioncamere–InfoCamere sulla natalità e mortalità delle imprese italiane nel terzo trimestre 2018. Come sempre, tutti i dati sono disponibili online all’indirizzo www.infocamere.it/movimprese .

“I dati ci confermano che c’è bisogno di un’iniezione di fiducia affinchè la ripresa possa ridare davvero fiato all’economia”. E’ quanto sottolinea il presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli, secondo cui “occorre inoltre aiutare i nostri giovani ed i nostri imprenditori a cavalcare i cambiamenti in atto. Anche per questo le Camere di commercio sono impegnate a supportare il processo di transizione verso l’adozione delle nuove tecnologie a partire dal digitale, che rappresenta uno dei principali pilastri per sostenere lo sviluppo delle imprese e del Paese. Perché parlare la lingua 4.0 significa innovare, semplificare, creare valore”.

Il Bilancio dei Territori

Nonostante i valori complessivi molto contenuti, il saldo trimestrale fa registrare bilanci positivi in tutte le macro-ripartizioni e in tutte le regioni. Il 38,2% dell’intero saldo (4.763 imprese su 12.453) è localizzato nel Mezzogiorno che però, fra tutte le marco-aree, è anche quella che fa segnare la frenata più vistosa del tasso di crescita (-0,2%). Tra le regioni a primeggiare è il Lazio (+2.364), seguito da Lombardia (+1.965) e Campania (+1.668). Rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso, le uniche a segnare un lieve miglioramento – anche se di poco – sono state Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Per tutte le altre, la scorsa estate non sarà da ricordare.

Il Bilancio dei Settori

A livello aggregato, nessun settore mostra saldi negativi mentre, guardando alle singole attività il bilancio estivo mostra segnali di arretramento in alcuni comparti. A guadagnare di più, rispetto al dato di giugno, sono state le attività di alloggio e ristorazione (+3.337 imprese), i servizi di ristorazione (+2.453), le attività professionali, scientifiche e tecniche (+1.469) e il noleggio e servizi alle imprese (+1.384) anche se, in tutti i casi, gli aumenti sono in forte contrazione rispetto al 2017. Sul fronte opposto, a scivolare in campo negativo sono stati i settori del commercio al dettaglio di autoveicoli (-520 imprese nel trimestre), le industrie del mobile (-114) e quelle della lavorazione dei minerali (-93). Quanto all’artigianato, il bilancio del trimestre estivo (-999 imprese) segna complessivamente un peggioramento rispetto a quello, pur sempre negativo, di dodici mesi fa, quando chiuse con una perdita di 735 unità.

Serie storica degli stock, delle iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita delle imprese nel III trimestre di ogni anno

ANNI Iscrizioni Cessazioni (*) Saldo trimestrale Tasso di crescita trimestrale 2003 75.083 50.023 25.060 0,43% 2004 82.972 52.218 30.754 0,52% 2005 84.551 56.726 27.825 0,46% 2006 78.920 58.670 20.250 0,33% 2007 83.716 68.524 15.192 0,25% 2008 80.483 60.125 20.358 0,33% 2009 79.488 61.314 18.174 0,30% 2010 85.220 55.593 29.627 0,49% 2011 77.443 57.610 19.833 0,32% 2012 75.019 60.510 14.509 0,24% 2013 76.942 64.008 12.934 0,21% 2014 72.833 56.382 16.451 0,27% 2015 74.082 54.007 20.075 0,33% 2016 69.235 53.038 16.197 0,27% 2017 67.689 49.690 17.999 0,30% 2018 64.211 51.758 12.453 0,20%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

(*) al netto di quelle d’ufficio

Tab. 1 – Nati-mortalità per regioni e aree geografiche – III trimestre 2018

Totale imprese e di cui imprese artigiane

REGIONI E AREE GEOGRAFICHE VALORI ASSOLUTI Iscrizioni di cui artigiane Cessazioni di cui artigiane Saldo di cui artigiane Imprese registrate al 30.09.2018 di cui artigiane PIEMONTE 4.317 1.457 4.106 1.594 211 -137 433.842 118.366 VALLE D’AOSTA 150 49 100 38 50 11 12.434 3.649 LOMBARDIA 10.143 2.858 8.178 3.004 1.965 -146 961.552 246.671 TRENTINO – A. A. 1.119 332 837 253 282 79 109.570 25.885 VENETO 4.902 1.525 4.074 1.644 828 -119 487.408 127.669 FRIULI – V. G. 977 297 828 353 149 -56 103.217 28.268 LIGURIA 1.621 455 1.358 405 263 50 163.176 43.906 EMILIA ROMAGNA 4.612 1.600 4.141 1.741 471 -141 456.164 128.000 TOSCANA 4.397 1.300 3.749 1.500 648 -200 414.725 104.739 UMBRIA 908 223 730 247 178 -24 94.375 20.743 MARCHE 1.691 513 1.410 578 281 -65 170.654 45.228 LAZIO 7.415 1.178 5.051 1.238 2.364 -60 657.117 95.367 ABRUZZO 1.497 286 1.145 385 352 -99 148.895 30.310 MOLISE 348 80 281 78 67 2 35.513 6.556 CAMPANIA 6.613 773 4.945 851 1.668 -78 591.608 69.025 PUGLIA 4.286 799 3.124 755 1.162 44 381.157 68.181 BASILICATA 567 93 452 110 115 -17 60.337 10.308 CALABRIA 1.941 324 1.488 342 453 -18 187.092 32.945 SICILIA 5.125 1.004 4.573 1.022 552 -18 464.712 73.333 SARDEGNA 1.582 439 1.188 446 394 -7 169.594 35.264 NORD-OVEST 16.231 4.819 13.742 5.041 2.489 -222 1.571.004 412.592 NORD-EST 11.610 3.754 9.880 3.991 1.730 -237 1.156.359 309.822 CENTRO 14.411 3.214 10.940 3.563 3.471 -349 1.336.871 266.077 SUD E ISOLE 21.959 3.798 17.196 3.989 4.763 -191 2.038.908 325.922 ITALIA 64.211 15.585 51.758 16.584 12.453 -999 6.103.142 1.314.413

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 2 – Nati-mortalità delle imprese per classi di natura giuridica – III trimestre 2018

FORME GIURIDICHE Iscrizioni Cessazioni Saldo trimestrale Imprese registrate al 30.09.2018 Tasso di crescita III trim 2018 Tasso di crescita III trim 2017 Società di capitali 21.145 7.098 14.047 1.701.827 0,83 0,93 Società di persone 3.414 4.777 -1.363 1.001.038 -0,14 -0,13 Ditte individuali 38.207 38.823 -616 3.189.053 -0,02 0,10 Altre forme 1.445 1.060 385 211.224 0,18 0,43 TOTALE 64.211 51.758 12.453 6.103.142 0,20 0,30

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 3 – Nati-mortalità delle imprese per i principali settori di attività – III trimestre 2018

TOTALE IMPRESE

SETTORI DI ATTIVITA’ Imprese registrate al 30.09.2018 Saldo trimestrale Variazione % III trim 2018 Variazione% III trim 2017 Attività dei servizi alloggio e ristorazione 451.718 3.337 0,74% 0,88% Attività professionali, scientifiche e tecniche 211.451 1.469 0,70% 0,76% Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 200.980 1.384 0,69% 0,86% Attivita’ immobiliari 288.712 1.206 0,42% 0,33% Costruzioni 832.722 1.178 0,14% 0,14% Altre attività di servizi 243.438 997 0,41% 0,42% Servizi di informazione e comunicazione 137.188 870 0,64% 0,65% Commercio 1.535.361 692 0,05% 0,15% Attività finanziarie e assicurative 125.797 641 0,51% 0,53% Agricoltura, silvicoltura pesca 751.861 589 0,08% 0,11% Attività artistiche sportive di intrattenimento e divertim. 76.844 507 0,66% 1,04% Sanita’ e assistenza sociale 42.991 361 0,85% 1,00% Trasporto e magazzinaggio 168.962 291 0,17% 0,17% Istruzione 30.597 170 0,56% 0,86% Fornitura di energia elettrica gas vapore e aria condizionata 12.597 103 0,82% 0,96% Attività manifatturiere 566.397 101 0,02% 0,06% Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione rifiuti 11.694 30 0,26% 0,41%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

DI CUI IMPRESE ARTIGIANE

SETTORI DI ATTIVITA’ Imprese registrate al 30.09.2018 Saldo trimestrale Variazione % III trim 2018 Variazione% III trim 2017 Altre attività di servizi 186.294 366 0,20% 0,20% Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 53.543 261 0,49% 0,56% Servizi di informazione e comunicazione 12.794 61 0,48% 0,57% Agricoltura, silvicoltura pesca 9.798 17 0,17% -0,10% Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertim. 5.859 12 0,21% 0,17% Attivita’ immobiliari 322 8 2,55% 1,32% Attività professionali, scientifiche e tecniche 24.340 6 0,02% 0,07% Fornitura di energia elettrica gas vapore e aria condizionata 85 2 2,41% 0,00% Attività finanziarie e assicurative 114 -1 -0,87% -1,71% Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione rifiuti 2.322 -7 -0,30% -0,33% Sanita’ e assistenza sociale 892 -7 -0,78% 1,01% Istruzione 2.229 -8 -0,36% -0,09% Attività dei servizi alloggio e ristorazione 48.165 -69 -0,14% 0,06% Commercio 84.439 -104 -0,12% -0,06% Trasporto e magazzinaggio 84.186 -263 -0,31% -0,25% Costruzioni 495.071 -439 -0,09% -0,11% Attività manifatturiere 302.136 -831 -0,27% -0,22%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese