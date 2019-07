Unioncamere; Imprese: +29mila tra aprile e giugno, 1 su 3 al Sud; Enna +0,47%

E’ chiaro che ognuno la crisi la vede a modo suo. Ma sta di fatto che sui numeri si può sindacare relativamente. E quelle sul numero di imprese in provincia di Enna inscritte alla Camera di Commercio è sicuramente positivo da 3 anni e mezzo. Infatti anche nel secondo trimestre 2019 secondo Unioncamere il Saldo nascita e mortalità di imprese è stato positivo di ben 70 unità pari circa allo 0,50% in pratica in perfetta linea con il dato nazionale. Se si somma anche l’attivo del primo trimestre significa che in valore assoluto che nei primi 6 mesi dell’anno il saldo è positivo di 96 unità. E se andiamo a ritroso significa che dal 2015 anno in cui + iniziata l’inversione di tendenza il saldo è positivo di circa 430 unità. Complessivamente le imprese iscritte alla Camera di Commercio dovrebbero sfiorare di poco le 15 mila unità. Attenzione, questo dato positivo per quanto si voglia rimane ancora molto lontano quello del 2008 quando le imprese iscritte all’ente camerale erano poco più di 16 mila. Quindi all’appello mancano ancora 1000 imprese e non sarà facile recuperare in poco tempo questo gap. Ma sicuramente su questo dato gli operatori economici, le istituzioni, i sindacati, le associazioni di categoria devono lavorarci in modo da continuare a sostenere la crescita ma con strumenti adeguati in particolare legati alla burocrazia e l’accesso al credito. Ad esempio a Enna dove si sta vivendo un momento molto felice di aperture di nuove attività imprenditoriali di svariato genere il Comune deve cercare di mettere subito in atto le istruttorie relative alla misura di Agenda Urbana che prevede incentivi a fondi perduto per chi avvia nuove attività nel centro storico. Significa incoraggiare giovani e rivitalizzare una parte della città che sta vivendo un momento molto difficile.

A seguire il Comunicato stampa di Unioncamere sulla situazione attuale in tutta Italia con tutti i dati provinciali.

Imprese: +29mila tra aprile e giugno, 1 su 3 al Sud

Più dinamici attività professionali, servizi alle imprese e turismo

Segno “+” in tutte le regioni, in recupero artigianato

Roma, 29 luglio 2019 – Note positive e qualche campanello di allarme dall’anagrafe delle imprese nel secondo trimestre del 2019. Tra aprile e giugno i registri delle Camere di Commercio hanno ricevuto poco più di 92mila domande di iscrizione, dato in linea con quelli registrati nel secondo trimestre degli ultimi 3 anni, a fronte di quasi 63mila richieste di cancellazione, in aumento nell’ultimo triennio, da parte di imprese esistenti. Il saldo del secondo trimestre del 2019, uno tra i meno brillanti dell’ultimo decennio, risulta pertanto positivo per 29.227 unità ma più basso rispetto a quello dell’anno scorso di quasi duemila realtà.

In termini percentuali, tra aprile e giugno lo stock delle imprese registrate è cresciuto complessivamente dello 0,48% (contro lo 0,52% del secondo trimestre 2018), pari ad un valore assoluto, al 30 giugno di quest’anno, di 6.092.374 unità di cui 1.299.549 artigiane.

Da segnalare come poco più del 13% dell’incremento della base imprenditoriale rilevato nel periodo (quasi 4mila unità) sia frutto del recupero delle imprese artigiane che fanno registrare un incremento pari allo 0,3% (rispetto allo 0,18% del corrispondente trimestre del 2018), determinato principalmente da una significativo aumento delle iscrizioni.

IL BILANCIO DEI TERRITORI

E’ al Sud che si registrano sia il saldo maggiore in termini assoluti (10.677 imprese in più), sia l’incremento relativo più elevato (+0,52%). In tutte le regioni, il trimestre si è chiuso comunque con il segno positivo: dalla Lombardia (5.014 imprese in più all’appello), alla Valle d’Aosta (101). Il Mezzogiorno spiega il 36,5% del saldo complessivo che, comunque, appare in contrazione negli ultimi due anni. Ad eccezione del Nord-Ovest, tutte le circoscrizioni hanno fatto però registrare un tasso di crescita inferiore a quello misurato nel corrispondente trimestre dello scorso anno.

IL BILANCIO DEI SETTORI

Se si eccettua l’industria estrattiva (settore numericamente limitato a sole 4.120 imprese), tutti i settori hanno messo a segno saldi positivi nel trimestre. Meglio degli altri, in termini assoluti, ha fatto il settore degli alberghi e ristoranti, uno tra i più rilevanti per numero di realtà esistenti, con 5.284 imprese in più. A ruota altri due grandi comparti quello delle costruzioni (+4.518 unità) e del commercio con 3.377 imprese in più rispetto alla fine di marzo. Bene anche il settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche (+2.959) e quello dei “servizi alle imprese” come noleggio e agenzie di viaggio con +2.693. In termini relativi, le performance migliori vengono dai settori legati ai servizi: +1,4% le attività professionali scientifiche e tecniche, +1,3% le attività di noleggio, agenzie di viaggio e servizi alle imprese e +1,2% gli alberghi e ristoranti. Quanto all’universo delle imprese artigiane, esso è dominato da tre settori: si tratta, nell’ordine, del settore delle “Costruzioni” (488.142 realtà al 30 giugno 2019), del settore “Attività manifatturiere” (296.274) e da quello degli “Altri servizi” (186.689). Con 971.105 unità, alla fine del trimestre da poco concluso, determinano il 74,7% dello stock complessivo delle imprese artigiane e spiegano peraltro il 75,4% del saldo trimestrale, nonostante il contributo addirittura negativo delle “Attività manifatturiere” (con -222 unità, determinando una variazione negativa dello stock di circa lo 0,1%).

Tutti i dati sono disponibili online all’indirizzo www.infocamere.it/movimprese.

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

