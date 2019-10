Unioncamere; Azienda-Italia: +15mila tra luglio e settembre (+0,2%) Enna nella “Top Ten”; (+0,42%)

Azienda-Italia: +15mila tra luglio e settembre (+0,2%)

Dopo 7 anni tornano in positivo gli artigiani (+0,11%)

Roma, 31 ottobre 2019 – Si chiude con un saldo attivo di 13.848 unità in più, rispetto alla fine di giugno, il bilancio fra le imprese nate (66.823) e quelle che hanno cessato l’attività (52.975) nel terzo trimestre dell’anno. Il segno ‘più’ continua dunque a caratterizzare l’andamento demografico della grande famiglia delle imprese italiane (6.101.222 unità alla fine di settembre), pur in presenza di segnali di difficoltà sia sui mercati internazionali sia su quelli domestici, in particolare per le piccole e piccolissime imprese. Il 91% dell’intero saldo è infatti dovuto alle imprese costituite in forma di società di capitali (cresciute nel trimestre al ritmo dell’0,7%). Nel complesso, il tasso di crescita del trimestre (+0,23%, tra i più contenuti dell’ultimo decennio con riferimento al periodo giugno-settembre) è frutto di una natalità (1,1%) e una mortalità (0,87%) sostanzialmente in linea con l’anno passato.

E’ quanto emerge, in sintesi, dai dati diffusi da Unioncamere–InfoCamere sulla natalità e mortalità delle imprese italiane nel terzo trimestre 2019. Come sempre, tutti i dati sono disponibili online all’indirizzo www.infocamere.it/movimprese.

Il fenomeno più rilevante del trimestre è il ritorno in campo positivo, dopo ben sette anni in rosso, del bilancio delle imprese artigiane. A fronte di un calo modesto delle cessazioni di impresa rispetto allo stesso periodo del 2018 (16.208 contro 16.584, pari -376 unità), nel trimestre estivo del 2019 è risultato in deciso aumento (+2mila unità rispetto all’anno passato) il numero di quanti hanno deciso di intraprendere una attività artigiana (17.583).

Nonostante il segnale di ripresa registrato, la crisi per il comparto non è tuttavia ancora alle spalle: ad oggi, infatti, non si è infatti ancora ricostituito lo stock delle imprese artigiane esistenti a settembre del 2011 (quasi 1,5 milioni di imprese), rispetto a cui mancano tuttora all’appello oltre 165mila unità, corrispondenti ad una riduzione percentuale complessiva superiore all’11% nel periodo, oltre un punto percentuale in media all’anno.

Il Bilancio dei Territori

In tutte le regioni, il trimestre si è chiuso con il segno positivo: dal Lazio (2.279 imprese in più), alla Valle d’Aosta (38). E’ il Sud che ha fatto registrare il saldo in valore assoluto migliore tra le quattro aree geografiche, pari a 5mila unità. Con una percentuale di cessazioni (32,8%) di poco inferiore a quello delle iscrizioni (33,6%), il suo contributo al saldo complessivo è stato pari al 36,4%: un valore superiore di ben 3 punti percentuali a quello dello stock delle imprese meridionali e inferiore solo di 3 punti (39,5%) al valore del saldo delle due circoscrizioni settentrionali nel loro insieme.

Il Nord-Ovest e il Nord-Est hanno invece complessivamente determinato il 44,6% delle nuove iscrizioni (44,5% il peso percentuale dello stock) e il 45,9% delle cessazioni, limitando il loro apporto al saldo complessivo al di sotto del 40%: cioè un contributo di 5 punti percentuali inferiore al peso che le imprese collocate nel territorio delle due circoscrizioni hanno sul totale delle imprese italiane. Ad eccezione del Centro, tutte le circoscrizioni hanno fatto però registrare un tasso di crescita superiore a quello misurato nel corrispondente trimestre dello scorso anno.

Guardando alla geografia dell’Italia artigiana, nel trimestre da poco concluso tutte le macro-aree del Paese hanno fatto registrare un miglioramento dello stock rispetto ai dodici mesi precedenti incremento, in una forchetta compresa tra le 199 imprese del Centro e le 460 del Nord-Ovest. Tra le regioni, solo in quattro presentano saldi negativi: Toscana (-133), Marche (-63), Umbria (-30) e Abruzzo (-10).

Il Bilancio dei Settori

La disaggregazione dei dati per settori di attività economica evidenzia la conferma della leadership da parte del settore degli Alberghi e ristoranti. Per il secondo trimestre consecutivo il comparto primeggia tra le attività economiche con un saldo attivo di +3.569 unità per un tasso di crescita dello 0,78%. Seguono le Costruzioni (+2.522 unità, pari a +0,30% rispetto a fine giugno) e le Attività professionali e imprenditoriali (+1.955 il saldo, +0,91% la crescita).

All’interno del vasto settore dei Servizi alle imprese, spiccano i saldi delle Attività immobiliari (+1.389 imprese, lo 0,48% nel trimestre) e del Noleggio e agenzie di viaggio (+1.592 imprese, pari ad una crescita dello 0,78%). Tra i grandi settori, si confermano i profondi processi di trasformazione dei settori tradizionali (Commercio, Attività manifatturiere e Agricoltura) che fanno registrare variazioni percentuali dello stock molto modeste (Agricoltura 0,01% e Attività manifatturiere 0%) o addirittura negative (Commercio -0,01%).

Quanto all’universo delle imprese artigiane, esso è dominato da tre settori: si tratta, nell’ordine, del settore delle “Costruzioni” (488.448 realtà al 30 settembre 2019), del settore “Attività manifatturiere” (295.515) e da quello degli “Altri servizi” (187.263). Con 971.266 unità, alla fine del trimestre da poco concluso, determinano il 74,7% dello stock complessivo delle imprese artigiane e spiegano peraltro il 65,5% del saldo trimestrale, nonostante il contributo negativo delle “Attività manifatturiere” (con -632 unità, determinando una variazione negativa dello stock dello 0,21%).

Graf. 1 – Serie storica degli stock, delle iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita delle imprese nel III trimestre di ogni anno

ANNI Iscrizioni Cessazioni (*) Saldo trimestrale Tasso di crescita trimestrale 2009 79.488 61.314 18.174 0,30% 2010 85.220 55.593 29.627 0,49% 2011 77.443 57.610 19.833 0,32% 2012 75.019 60.510 14.509 0,24% 2013 76.942 64.008 12.934 0,21% 2014 72.833 56.382 16.451 0,27% 2015 74.082 54.007 20.075 0,33% 2016 69.235 53.038 16.197 0,27% 2017 67.689 49.690 17.999 0,30% 2018 64.211 51.758 12.453 0,20% 2019 66.823 52.975 13.848 0,23%

Tab. 1 – Nati-mortalità per regioni e aree geografiche – III trimestre 2019

Totale imprese e di cui imprese artigiane

REGIONI E AREE GEOGRAFICHE VALORI ASSOLUTI Iscrizioni di cui artigiane Cessazioni di cui artigiane Saldo di cui artigiane Imprese registrate al 30.09.2019 di cui artigiane PIEMONTE 4.861 1.689 4.286 1.536 575 153 429.449 116.071 VALLE D’AOSTA 146 58 108 37 38 21 12.388 3.627 LOMBARDIA 10.611 3.110 8.343 2.842 2.268 268 961.683 243.930 TRENTINO – A. A. 1.387 420 884 305 503 115 110.091 26.004 VENETO 5.098 1.532 4.053 1.454 1.045 78 484.714 126.538 FRIULI – V. G. 960 343 906 329 54 14 102.224 27.913 LIGURIA 1.821 593 1.609 575 212 18 162.875 43.545 EMILIA ROMAGNA 4.895 1.876 4.119 1.800 776 76 453.296 126.307 TOSCANA 4.409 1.395 3.869 1.528 540 -133 413.733 103.774 UMBRIA 939 239 736 269 203 -30 94.175 20.492 MARCHE 1.779 552 1.458 615 321 -63 168.985 44.361 LAZIO 7.483 1.641 5.204 1.216 2.279 425 661.794 95.441 ABRUZZO 1.726 379 1.384 389 342 -10 148.921 29.748 MOLISE 326 80 238 72 88 8 35.558 6.476 CAMPANIA 6.682 890 5.217 765 1.465 125 595.239 68.634 PUGLIA 4.485 942 3.341 818 1.144 124 381.088 67.362 BASILICATA 535 101 378 97 157 4 60.327 10.199 CALABRIA 1.941 378 1.522 348 419 30 187.330 32.436 SICILIA 5.230 965 4.149 857 1.081 108 467.447 72.271 SARDEGNA 1.509 400 1.171 356 338 44 169.905 34.895 NORD-OVEST 17.439 5.450 14.346 4.990 3.093 460 1.566.395 407.173 NORD-EST 12.340 4.171 9.962 3.888 2.378 283 1.150.325 306.762 CENTRO 14.610 3.827 11.267 3.628 3.343 199 1.338.687 264.068 SUD E ISOLE 22.434 4.135 17.400 3.702 5.034 433 2.045.815 322.021 ITALIA 66.823 17.583 52.975 16.208 13.848 1.375 6.101.222 1.300.024

Tab. 2 – Nati-mortalità delle imprese per classi di natura giuridica – III trimestre 2019

FORME GIURIDICHE Iscrizioni Cessazioni Saldo trimestrale Imprese registrate al 30.09.2019 Tasso di crescita III trim 2019 Tasso di crescita III trim 2018 Società di capitali 20.458 7.857 12.601 1.756.152 0,72 0,81 Società di persone 3.264 5.065 -1.801 975.558 -0,18 -0,14 Ditte individuali 41.733 38.935 2.798 3.158.683 0,09 -0,02 Altre forme 1.368 1.118 250 210.829 0,12 0,18 TOTALE 66.823 52.975 13.848 6.101.222 0,23 0,20

Tab. 3 – Nati-mortalità delle imprese per i principali settori di attività – III trimestre 2019

TOTALE IMPRESE

SETTORI DI ATTIVITA’ Imprese registrate al 30.09.2019 Saldo trimestrale Variazione % III trim 2019 Variazione% III trim 2018 Attività dei servizi alloggio e ristorazione 457.880 3.569 0,78% 0,74% Costruzioni 828.818 2.522 0,30% 0,14% Attività professionali, scientifiche e tecniche 217.212 1.955 0,91% 0,70% Noleggio, agenzie di viaggio, servizi supporto imprese 206.230 1.592 0,78% 0,69% Attivita’ immobiliari 292.285 1.389 0,48% 0,42% Altre attività di servizi 246.659 1.255 0,51% 0,41% Servizi di informazione e comunicazione 138.907 789 0,57% 0,64% Attività finanziarie e assicurative 126.725 588 0,47% 0,51% Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 78.094 558 0,72% 0,66% Sanita’ e assistenza sociale 44.125 357 0,82% 0,85% Istruzione 31.538 248 0,79% 0,56% Trasporto e magazzinaggio 168.177 240 0,14% 0,17% Fornitura energia elettrica, gas, vapore e aria condiz 12.928 119 0,93% 0,82% Agricoltura, silvicoltura pesca 743.663 43 0,01% 0,08% Fornitura acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti 11.690 9 0,08% 0,26% Attività manifatturiere 558.904 -22 0,00% 0,02% Commercio 1.517.042 -175 -0,01% 0,05%

DI CUI IMPRESE ARTIGIANE

SETTORI DI ATTIVITA’ Imprese registrate al 30.09.2019 Saldo trimestrale Variazione % III trim 2019 Variazione% III trim 2018 Costruzioni 488.448 934 0,19% -0,09% Altre attività di servizi 187.263 598 0,32% 0,20% Noleggio, agenzie di viaggio, servizi supporto alle imprese 54.968 434 0,80% 0,49% Servizi di informazione e comunicazione 13.177 121 0,93% 0,48% Attività professionali, scientifiche e tecniche 24.362 99 0,41% 0,02% Agricoltura, silvicoltura pesca 9.830 30 0,31% 0,17% Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 5.878 11 0,19% 0,21% Sanita’ e assistenza sociale 894 9 1,02% -0,78% Attività finanziarie e assicurative 112 3 2,75% -0,87% Fornitura energia elettrica, gas, vapore e aria condiz. 86 1 1,18% 2,41% Attivita’ immobiliari 318 0 0,00% 2,55% Fornitura acqua; reti fognarie, attività di gestione rifiuti 2.298 -4 -0,17% -0,30% Istruzione 2.203 -6 -0,27% -0,36% Commercio 83.452 -66 -0,08% -0,12% Attività dei servizi alloggio e ristorazione 47.333 -78 -0,16% -0,14% Trasporto e magazzinaggio 81.962 -229 -0,28% -0,31% Attività manifatturiere 295.515 -632 -0,21% -0,27%

TOTALE IMPRESE – III trimestre 2019

Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province

Graduatoria provinciale per tassi di crescita trimestrali

Iscrizioni. Cessazioni Saldo Tasso di crescita trimestrale Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di crescita trimestrale ISERNIA 112 57 55 0,59% PERUGIA 664 523 141 0,20% BOLZANO – BOZEN 752 438 314 0,53% TREVISO 892 726 166 0,19% FERMO 287 184 103 0,50% ASCOLI PICENO 258 215 43 0,17% RIETI 191 120 71 0,46% CUNEO 678 565 113 0,17% MESSINA 679 400 279 0,45% BRINDISI 417 355 62 0,17% CASERTA 1.232 808 424 0,45% GENOVA 926 785 141 0,16% MILANO 4.445 2.834 1611 0,42% LODI 180 153 27 0,16% ENNA 227 165 62 0,41% GROSSETO 241 194 47 0,16% ROMA 5.791 3.884 1907 0,38% PISTOIA 381 333 48 0,15% BARI 1.676 1.125 551 0,38% VARESE 714 615 99 0,14% AGRIGENTO 494 343 151 0,37% PORDENONE 236 200 36 0,14% TRENTO 635 446 189 0,37% PESARO E URBINO 376 322 54 0,14% SONDRIO 144 93 51 0,35% NUORO 244 204 40 0,14% CATANIA 1.208 874 334 0,32% SIENA 249 211 38 0,13% MACERATA 431 308 123 0,32% FIRENZE 1.224 1.077 147 0,13% BOLOGNA 1.230 930 300 0,31% LECCO 269 236 33 0,13% AOSTA 146 108 38 0,31% LUCCA 432 378 54 0,13% LECCE 1.007 789 218 0,29% CAMPOBASSO 214 181 33 0,13% PRATO 544 448 96 0,29% PAVIA 518 460 58 0,12% VERONA 1.104 828 276 0,29% AREZZO 344 298 46 0,12% TERNI 275 213 62 0,28% IMPERIA 302 272 30 0,12% TORINO 2.742 2.147 595 0,27% ROVIGO 261 231 30 0,11% NAPOLI 3.420 2.608 812 0,27% LA SPEZIA 252 229 23 0,11% MATERA 170 112 58 0,26% ASTI 227 205 22 0,09% CAGLIARI 667 483 184 0,26% CREMONA 266 240 26 0,09% FROSINONE 482 356 126 0,26% LIVORNO 331 302 29 0,09% TARANTO 584 455 129 0,26% MANTOVA 380 345 35 0,09% POTENZA 365 266 99 0,26% VITERBO 335 305 30 0,08% TRAPANI 502 382 120 0,26% BELLUNO 143 131 12 0,08% FOGGIA 801 617 184 0,25% MASSA-CARRARA 207 190 17 0,08% LATINA 684 539 145 0,25% RIMINI 410 381 29 0,07% MODENA 821 642 179 0,25% FERRARA 323 301 22 0,06% COMO 527 411 116 0,24% PALERMO 1.111 1.050 61 0,06% VICENZA 888 687 201 0,24% SAVONA 341 323 18 0,06% BRESCIA 1.340 1.056 284 0,24% VERCELLI 159 151 8 0,05% REGGIO EMILIA 650 520 130 0,24% PISA 456 438 18 0,04% PARMA 499 390 109 0,24% VERBANO C-O 138 133 5 0,04% PESCARA 497 408 89 0,24% PIACENZA 245 235 10 0,03% CROTONE 187 145 42 0,23% ALESSANDRIA 434 424 10 0,02% REGGIO CALABRIA 512 388 124 0,23% ORISTANO 125 122 3 0,02% L’AQUILA 356 286 70 0,23% SIRACUSA 380 377 3 0,01% CHIETI 496 392 104 0,23% RAVENNA 317 316 1 0,00% VIBO VALENTIA 158 127 31 0,23% GORIZIA 120 120 0 0,00% COSENZA 708 554 154 0,23% ANCONA 427 429 -2 0,00% TERAMO 377 298 79 0,22% FORLI’ – CESENA 400 404 -4 -0,01% SALERNO 1.290 1.029 261 0,22% BENEVENTO 263 267 -4 -0,01% TRIESTE 186 151 35 0,22% CALTANISSETTA 244 248 -4 -0,02% MONZA 866 707 159 0,21% UDINE 418 435 -17 -0,03% VENEZIA 808 648 160 0,21% AVELLINO 477 505 -28 -0,06% PADOVA 1.002 802 200 0,21% BIELLA 145 178 -33 -0,19% RAGUSA 385 310 75 0,20% BERGAMO 962 1.193 -231 -0,24% SASSARI 473 362 111 0,20% NOVARA 338 483 -145 -0,48% CATANZARO 376 308 68 0,20% ITALIA 66.823 52.975 13.848 0,23%

IMPRESE ARTIGIANE– III trimestre 2019

Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province

Graduatoria provinciale per tassi di crescita trimestrali

Iscrizioni. Cessazioni Saldo Tasso di crescita trimestrale Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di crescita trimestrale CATANIA 277 135 142 0,86% VARESE 260 250 10 0,05% ISERNIA 32 17 15 0,82% ROVIGO 85 82 3 0,05% REGGIO EMILIA 402 272 130 0,71% PARMA 145 142 3 0,02% CASERTA 166 102 64 0,61% TRAPANI 103 102 1 0,02% ROMA 1.273 883 390 0,58% AREZZO 132 131 1 0,01% AOSTA 58 37 21 0,58% MODENA 294 292 2 0,01% BOLZANO 179 108 71 0,52% MESSINA 88 87 1 0,01% SONDRIO 60 42 18 0,42% NOVARA 128 128 0 0,00% LATINA 134 99 35 0,40% POTENZA 66 66 0 0,00% SAVONA 127 93 34 0,39% PRATO 206 206 0 0,00% AGRIGENTO 103 82 21 0,37% UDINE 152 153 -1 -0,01% TRENTO 241 197 44 0,36% FERRARA 124 125 -1 -0,01% BARI 353 264 89 0,34% CREMONA 91 92 -1 -0,01% NAPOLI 385 291 94 0,33% RAGUSA 71 72 -1 -0,02% L’AQUILA 83 62 21 0,32% COSENZA 117 121 -4 -0,04% FROSINONE 120 93 27 0,31% COMO 173 182 -9 -0,06% IMPERIA 104 82 22 0,31% SALERNO 190 202 -12 -0,07% TORINO 973 798 175 0,30% LA SPEZIA 84 88 -4 -0,08% MONZA E BRIANZA 324 257 67 0,30% LODI 56 61 -5 -0,10% PORDENONE 94 73 21 0,29% MANTOVA 130 142 -12 -0,10% CAGLIARI 166 129 37 0,28% CROTONE 33 36 -3 -0,11% VIBO VALENTIA 35 28 7 0,28% RAVENNA 110 123 -13 -0,12% BRINDISI 102 83 19 0,27% MACERATA 130 143 -13 -0,13% SASSARI 139 106 33 0,26% PESARO E URBINO 117 132 -15 -0,14% TRIESTE 61 50 11 0,25% AVELLINO 111 121 -10 -0,15% REGGIO DI CALABRIA 111 88 23 0,24% CAMPOBASSO 48 55 -7 -0,15% VICENZA 352 300 52 0,22% GENOVA 278 312 -34 -0,15% LECCO 107 90 17 0,20% FOGGIA 108 122 -14 -0,15% PISA 161 141 20 0,20% VENEZIA 217 246 -29 -0,15% SIRACUSA 73 62 11 0,18% GROSSETO 56 65 -9 -0,16% VERCELLI 58 50 8 0,18% ANCONA 142 160 -18 -0,16% BELLUNO 49 41 8 0,17% FORLI’ – CESENA 138 163 -25 -0,21% ASTI 82 72 10 0,16% VERBANIA 44 53 -9 -0,21% BOLOGNA 466 423 43 0,16% FIRENZE 382 444 -62 -0,21% CALTANISSETTA 43 38 5 0,15% PISTOIA 113 133 -20 -0,22% MILANO 935 830 105 0,15% PERUGIA 177 212 -35 -0,22% PAVIA 191 170 21 0,15% RIETI 41 49 -8 -0,23% TERAMO 103 92 11 0,14% BENEVENTO 38 49 -11 -0,24% NUORO 95 86 9 0,14% MASSA CARRARA 69 82 -13 -0,25% LECCE 270 246 24 0,14% VITERBO 73 92 -19 -0,26% LIVORNO 91 82 9 0,13% BIELLA 48 62 -14 -0,28% BRESCIA 439 398 41 0,12% SIENA 61 80 -19 -0,29% MATERA 35 31 4 0,12% ALESSANDRIA 140 172 -32 -0,29% CATANZARO 82 75 7 0,11% PALERMO 177 221 -44 -0,31% CHIETI 134 125 9 0,11% PIACENZA 88 114 -26 -0,32% TERNI 62 57 5 0,11% LUCCA 124 164 -40 -0,36% CUNEO 216 201 15 0,09% ASCOLI PICENO 64 85 -21 -0,38% TARANTO 109 103 6 0,08% RIMINI 109 146 -37 -0,38% FERMO 99 95 4 0,06% GORIZIA 36 53 -17 -0,70% PADOVA 288 272 16 0,06% PESCARA 59 110 -51 -0,71% VERONA 298 283 15 0,06% ENNA 30 58 -28 -0,94% TREVISO 243 230 13 0,06% ORISTANO 0 35 -35 -1,32% BERGAMO 344 328 16 0,05% ITALIA 17.583 16.208 1.375 0,11%